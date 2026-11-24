नई दिल्ली: शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने वर्षों तक अपनी पार्टी और भाजपा के रिश्ते को 'नौ-मास द रिश्ता' (नाखून और मांस के बीच का संबंध) बताया था। उन्होंने इस गठबंधन को पंजाब में सांप्रदायिक सद्भाव की गारंटी के रूप में पेश किया था।

इस साझेदारी के तहत दोनों दलों ने पांच-पांच साल के तीन कार्यकालों में कुल 15 वर्षों तक पंजाब पर शासन किया, लेकिन सितंबर 2020 में यह रिश्ता तब टूट गया जब शिअद ने केंद्र के तीन कृषि कानूनों के मुद्दे पर भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से नाता तोड़ लिया। बाद में, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कानूनों को रद्द करने घोषणा की थी।

मंगलवार को दोनों दलों ने 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपने गठबंधन को फिर से बहाल करने की घोषणा की। इस मौके पर शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन शिरकत किया। तब उन्होंने इस रिश्ते के बारे में अपने दिवंगत पिता की कही बातों को याद किया।

दोनों दलों के फिर से एक साथ आने की यह घोषणा गुरु नानक देव की जयंती के दिन हुई। पांच साल पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा करने के लिए इसी दिन का चुनाव किया था। अमित शाह ने राजग के 'सबसे पुराने सहयोगी' की वापसी का स्वागत किया, जबकि नवीन ने इस साझेदारी को एक 'स्वाभाविक गठबंधन' बताया।

गुरु नानक देव की जयंती के अवसर पर की गई यह घोषणा, दोनों पक्षों के बीच महीनों तक चली बातचीत का नतीजा है। अलग होने के बाद से पंजाब में इन दोनों ही दलों को लगातार चुनावी हार का सामना करना पड़ा है। यह जुड़ाव 1980 में भाजपा के गठन से भी पहले का है। इसके पूर्ववर्ती संगठन, भारतीय जनसंघ ने पंजाब के पुनर्गठन के बाद 1967 और 1969 में अकाली दल के साथ मिलकर गठबंधन सरकारें बनाई थीं।

पंजाब और पंजाबियों का कल्याण सर्वोपरि! मुझे बहुत खुशी है कि शिरोमणि अकाली दल की एनडीए परिवार में वापसी हो रही है, और वह भी श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर। हमारा गठबंधन एक स्वाभाविक गठबंधन है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि पंजाब को जन-हितैषी शासन मिले, जो राज्य को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाए। अटल जी, आडवाणी जी और सरदार प्रकाश सिंह बादल जी द्वारा सींचा गया अकाली दल-बीजेपी गठबंधन समय की कसौटी पर खरा उतरा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा गठबंधन पंजाब के लोगों की पहली पसंद बनकर उभरेगा।- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

यह साझेदारी अपने आधुनिक रूप में 1996 में सामने आई, जब शिअद ने अपने 'मोगा घोषणापत्र' के जरिए 'पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत' के विचार को अपनाकर, अपने पारंपरिक पंथिक जनाधार से परे अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश की। पंजाब में आतंकवाद के दौर के बाद बना यह गठबंधन अकाली दल के मुख्य रूप से ग्रामीण सिख समर्थकों और भाजपा के काफी हद तक शहरी हिंदू आधार को एक साथ लेकर आया।

शिअद ने सीट-बंटवारे की अपनी पुरानी व्यवस्था के तहत 117 विधानसभा सीट में से 94 पर चुनाव लड़ा, जबकि 23 सीट भाजपा के लिए छोड़ दीं। लोकसभा चुनाव में यही आंकड़े क्रमशः 10 और तीन थे। 1997 के विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन ने 93 सीट जीतीं, जिनमें शिअद को 75 और भाजपा को 18 सीट मिलीं। वर्ष 2002 में कांग्रेस के हाथों सत्ता गंवाने के बाद यह गठबंधन 2007 में 68 सीटों के साथ फिर से सत्ता में लौटा और 2012 में भी इतनी ही सीट जीतकर सत्ता बरकरार रखी। इसने पंजाब में मौजूदा सरकारों को सत्ता से बाहर करने के चलन को तोड़ दिया।

दरअसल, प्रकाश सिंह बादल का भाजपा के सहयोगियों में सबसे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने 2013 में प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी की उम्मीदवारी का खुलकर समर्थन किया था। यह समर्थन उन्होंने तब दिया था, जब भाजपा ने आधिकारिक तौर पर अपना फैसला भी नहीं सुनाया था। उन्होंने 9 सितंबर 2013 को गांधीनगर में एक कृषि शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी को देश का 'सबसे महान नेता' बताया था और उनसे गुजरात से आगे बढ़कर देखने का आग्रह किया था। बादल का अप्रैल 2023 में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया था।

आम आदमी पार्टी (आप) के उदय, बेअदबी की घटनाओं और नशीले पदार्थों की समस्या को लेकर जनता के गुस्से के कारण 2017 में शिअद की सीट घटकर 15 और भाजपा की सीट घटकर तीन रह गईं। तीन साल बाद केंद्र के कृषि सुधार उपायों के खिलाफ किसानों के आंदोलन ने दोनों दलों के बीच के मतभेदों को चरम पर पहुंचा दिया। 17 सितंबर 2020 को हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके नौ दिन बाद शिअद ने भाजपा के साथ अपनी 24 साल पुरानी चुनावी साझेदारी तोड़ दी।

सुखबीर बादल ने रिश्तों में आई गिरावट के लिए संसद में भाजपा की बढ़ती संख्या को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि वह अहम नीतिगत फैसलों के मामले में अपने सहयोगियों को भरोसे में नहीं लेती। अकाली दल ने बाद के वर्षों में भाजपा पर सिखों के धार्मिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाया जबकि शिअद के कई वरिष्ठ नेता भाजपा में शामिल हो गए। इस बीच, भाजपा ने 'जूनियर पार्टनर' वाली अपनी छवि को बदलने की कोशिश की। पार्टी नेताओं का तर्क था कि इस गठबंधन की वजह से ग्रामीण पंजाब में उनके संगठन का विस्तार सीमित हो गया था।

नवंबर 2021 में कृषि कानूनों को रद्द किए जाने से सुलह की राह तुरंत तो नहीं खुली, लेकिन चुनावी मजबूरियों के चलते एक समय के बाद ऐसा होना अपरिहार्य हो गया। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाला शिअद केवल तीन सीट जीत पाया, और उसका मत प्रतिशत 2017 के 25.24 प्रतिशत से घटकर 18.38 प्रतिशत रह गया। अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढींडसा के नेतृत्व वाले शिअद (संयुक्त) के साथ गठबंधन करने वाली भाजपा दो सीट जीत पाई। वहीं, आप ने पंजाब में 92 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की।

आज गुरपुरब के पावन अवसर पर, गुरु साहिब ने अपनी असीम कृपा से शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच के चिरस्थायी गठबंधन को और अधिक मजबूत किया है। इस आशीर्वाद के लिए मैं गुरु साहिब के चरणों में नतमस्तक होकर आभार व्यक्त करता हूं। यह गठबंधन उस दौर का प्रतीक है, जब अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल में पंजाब ने अभूतपूर्व शांति और समृद्धि देखी थी। पंजाब के कल्याण के प्रति उसी विजन, संकल्प और अटूट प्रतिबद्धता के साथ, यह साझेदारी 2027 में एक बार फिर प्रगति और विकास के उस स्वर्णिम युग को वापस लाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अकाली-भाजपा सरकार पंजाब को विकास और गौरव की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। हम इस विजन को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा और लगन से समर्पित हैं। इस ऐतिहासिक पड़ाव पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी, तथा संपूर्ण शिरोमणि अकाली दल और भाजपा परिवार को मेरी हार्दिक बधाई।- सुखबीर सिंह बादल, अध्यक्ष, शिरोमणि अकाली दल

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन को बहाल करने के प्रयास किसानों के नए सिरे से शुरू हुए विरोध-प्रदर्शनों के बीच विफल रहे। 2019 में शिअद और भाजपा ने दो-दो लोकसभा सीट जीती थीं और उन्हें कुल मिलाकर 37.08 प्रतिशत वोट मिले थे। पांच साल बाद भाजपा का मत प्रतिशत 9.63 फीसदी से बढ़कर 18.56 प्रतिशत हो गया क्योंकि उसने सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि शिअद का मत प्रतिशत 27.45 प्रतिशत से घटकर 13.42 प्रतिशत रह गया।

भाजपा को कोई सीट नहीं मिली, जबकि शिअद ने बठिंडा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। हालांकि, उनका कुल मत प्रतिशत लगभग 32 प्रतिशत था, जो कांग्रेस या आप, दोनों के ही मत प्रतिशत से अधिक था। इससे गठबंधन बहाल करने के समर्थकों को मजबूती मिली। इस साल ये संकेत और अधिक स्पष्ट हो गए। 7 अगस्त को सुखबीर बादल ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की, जिससे दोनों के फिर से एक साथ आने की अटकलें तेज हो गईं।

हरसिमरत कौर बादल ने सार्वजनिक रूप से इस गठबंधन के दौरान हुए विकास कार्यों का जिक्र किया। उनके भाई और शिअद के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी फिर से साथ आने की वकालत की। अक्टूबर में अमित शाह ने कहा था कि 2027 में पंजाब में राजग की सरकार बनेगी। 1 नवंबर को चंडीगढ़ में भी उन्होंने अपनी इस बात को फिर दोहराया।