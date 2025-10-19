Bihar Assembly Election: कस्बा से कांग्रेस विधायक अफाक आलम ने टिकट कटने पर लगाए गंभीर आरोप

भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। दो दिन पहले काराकाट पहुंचीं ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ने को लेकर जनता से सुझाव मांगा है। पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और दोनों के बीच तलाक का मामला चल रहा है। पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योति सिंह ने उनके लखनऊ स्थित घर पहुंचकर पवन सिंह पर संगीन आरोप लगाए थे।