Bihar Assembly Election: कस्बा से कांग्रेस विधायक अफाक आलम ने टिकट कटने पर लगाए गंभीर आरोप

बिहार चुनाव में प्रचार के रण में दिग्गज दिखाने लगे दम, चरम पर प्रचार का शोर
भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। दो दिन पहले काराकाट पहुंचीं ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ने को लेकर जनता से सुझाव मांगा है। पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और दोनों के बीच तलाक का मामला चल रहा है। पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योति सिंह ने उनके लखनऊ स्थित घर पहुंचकर पवन सिंह पर संगीन आरोप लगाए थे।
कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही पार्टी के कुल उम्मीदवारों की संख्या 53 हो गई है। दूसरी लिस्ट में नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडेय, किशनगंज से मोहम्मद कमरुल होदा, कस्बा से मोहम्मद इरफान आलम, पूर्णिया से जितेंद्र यादव और गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 47 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे।
जेडीयू ने पूर्णिया जिले की अमौर विधानसभा सीट पर अचानक उम्मीदवार बदल दिया है। पार्टी ने पहले पुराने प्रत्याशी सबा जफर को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन ऐन मौके पर उनको हटाकर 11 साल से पार्टी से निष्कासित साबिर अली को प्रत्याशी बनाया गया है। जेडीयू ने साल 2014 में पीएम मोदी की तारीफ करने पर उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। पिछले दिनों उनकी जेडीयू में वापसी हुई थी। अमौर सीट पर उनका मुख्य मुकाबला AIMIM के मौजूदा विधायक अख्तरुल ईमान से होगा।
पटना जिले के 14 विधानसभा सीट पर 53 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गया है। इन प्रत्याशियों के नामांकन पत्र में गलती पाए जाने पर इनके नामांकन रद्द किए गए हैं। पटना जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिनपर कुल 211 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। 53 प्रताशियों के नामांकन रद्द होने के बाद इन 14 विधानसभा सीटों पर कुल 158 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं।