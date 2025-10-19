Bihar Assembly Election: कस्बा से कांग्रेस विधायक अफाक आलम ने टिकट कटने पर लगाए गंभीर आरोप

  • बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान से पहले जोर शोर से चुनाव प्रचार चल रहा है। राजनीतिक पार्टियों के सभी दिग्गज चेहरे प्रचार के रण में उतर रहे हैं। दूसरे चरण के लिए कल 20 अक्टूबर नामांकन का अंतिम दिन है। पहले चरण में 6 और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी।

बिहार चुनाव में प्रचार के रण में दिग्गज दिखाने लगे दम, चरम पर प्रचार का शोर

क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी वोट डालने की अपील कर रहे हैं

19 Oct 2025, 06:00:33 PM IST

कस्बा से कांग्रेस विधायक अफाक आलम ने टिकट कटने पर लगाए गंभीर आरोप

19 Oct 2025, 05:18:23 PM IST

बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने उतारे 25 उम्मीदवार, दो हिन्दुओं को भी टिकट

19 Oct 2025, 03:54:24 PM IST

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज

भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। दो दिन पहले काराकाट पहुंचीं ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ने को लेकर जनता से सुझाव मांगा है। पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और दोनों के बीच तलाक का मामला चल रहा है। पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योति सिंह ने उनके लखनऊ स्थित घर पहुंचकर पवन सिंह पर संगीन आरोप लगाए थे।

pawan singh wife jyoti singh
19 Oct 2025, 03:31:10 PM IST

एनडीए नेताओं की नामांकन रैली में शामिल हुए रमेश बिधुड़ी

19 Oct 2025, 03:06:46 PM IST

आरजेडी में टिकट कटने से नाराज नेताओं के हंगामे पर संजय निरुपम का तंज

19 Oct 2025, 02:23:20 PM IST

सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में सस्पेंस बरकरार

19 Oct 2025, 01:45:48 PM IST

बिहार चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने की वोट डालने की अपील

19 Oct 2025, 01:04:40 PM IST

राम लाल जाट ने प्रत्याशियों को दी बधा

19 Oct 2025, 11:48:42 AM IST

कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 5 प्रत्याशी घोषित

कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही पार्टी के कुल उम्मीदवारों की संख्या 53 हो गई है। दूसरी लिस्ट में नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडेय, किशनगंज से मोहम्मद कमरुल होदा, कस्बा से मोहम्मद इरफान आलम, पूर्णिया से जितेंद्र यादव और गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 47 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे।

19 Oct 2025, 10:21:50 AM IST

जेडीयू ने अमौर में बदला कैंडिडेट, साबिर अली को टिकट

जेडीयू ने पूर्णिया जिले की अमौर विधानसभा सीट पर अचानक उम्मीदवार बदल दिया है। पार्टी ने पहले पुराने प्रत्याशी सबा जफर को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन ऐन मौके पर उनको हटाकर 11 साल से पार्टी से निष्कासित साबिर अली को प्रत्याशी बनाया गया है। जेडीयू ने साल 2014 में पीएम मोदी की तारीफ करने पर उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। पिछले दिनों उनकी जेडीयू में वापसी हुई थी। अमौर सीट पर उनका मुख्य मुकाबला AIMIM के मौजूदा विधायक अख्तरुल ईमान से होगा।

19 Oct 2025, 10:13:28 AM IST

पटना जिले में 53 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द

पटना जिले के 14 विधानसभा सीट पर 53 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गया है। इन प्रत्याशियों के नामांकन पत्र में गलती पाए जाने पर इनके नामांकन रद्द किए गए हैं। पटना जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिनपर कुल 211 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। 53 प्रताशियों के नामांकन रद्द होने के बाद इन 14 विधानसभा सीटों पर कुल 158 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं।

