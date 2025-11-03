Bihar Election: चुनावी रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ का पप्पू, गप्पू, अप्पू वाला वार, तेजस्वी, राहुल गांधी पर साधा निशाना

बिहार चुनाव में 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग, कल शाम को थम जाएगा प्रचार का शोर
किशनगंज में AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में AIMIM प्रत्याशी तौसीफ आलम ने तेजस्वी यादव को धमकी दी। उन्होंने ओवैसी को उंगली दिखाने पर उंगली काटने और आंख दिखाने पर आंख फोड़ने की बात कही। तौसीफ ने ओवैसी को 20 करोड़ मुसलमानों का नेता बताया और तेजस्वी को 'चारा चोर का बेटा' कहकर संबोधित किया।
यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा किया है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि बिहार में बदलाव की बयार है।
लखीसराय में प्रियंका गांधी ने NDA सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार ने देश का निर्माण किया पर आज यहां बेरोजगारी चरम पर है और शिक्षा व्यवस्था ठप्प है। उन्होंने पीएम पर किसानों की जमीन अमीर मित्रों को देने का आरोप लगाया। उन्होंने एनडीए पर राजनीतिक घूस देने का आरोप लगाया और महागठबंधन सरकार बनने पर 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह, और युवाओं को रोजगार देने का वादा किया।
बिहार चुनाव से पहले कई दलों में नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। पहले चरण की वोटिंग से पहले RJD ने पार्टी के एक नेता को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया है। राजद ने दरभंगा जिला के गौड़ा बौराम विधानसभा क्षेत्र के अपने उम्मीदवार अफजल अली खान को 6 वर्षों के लिए दल से निष्कासित कर दिया है। अफजल अली खान को पहले राजद का सिंबल दिया गया था। महागठबंधन में यह सीट विकासशील इंसान पार्टी के हिस्से में चली गई। वीआईपी ने संतोष सहनी को उम्मीदवार बनाया है।
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि...पूरा बिहार में मोदी-नीतीश जय-जय है। बिहार में इस बार फिर से NDA की सरकार बनेगी और हम सब नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ रहे हैं…
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सहरसा में चुनावी रैली की। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, “...अब चुनाव आ रहा है, तो 10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। पिछले 20 सालों से यह पैसा कहाँ था? आपको 20 साल इसके लिए क्यों इंतज़ार करना पड़ा? चुनाव से एक हफ़्ते पहले यह घोषणा करना कि 10 हज़ार रुपये देंगे, यह पैसा पहले कहाँ था? क्या महिलाएं इससे पहले संघर्ष नहीं कर रही थीं?... 20 सालों से आप सरकार में हैं, आज सूझा है आपको...”
सहरसा की जनसभा में अपार संख्या में आए मेरे परिवारजनों के जोश और उत्साह से साफ है कि बिहार के इस बार के चुनाव में भी RJD-कांग्रेस की लुटिया डूबनी तय है।
कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन के सीएम चेहरे पर पीएम मोदी के बयान पर कहा, "पीएम मोदी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं कौन-सा कट्टा लगा देते हैं कट्टा कहां लगाएंगे...इसका मलतब हमने कट्टा लगा दिया और आप चुप रहे फिर आपका कानून का राज कहां गया? अगर कानून का राज है बिहार में तो कोई कट्टा लगा पाएगा?...हमने सोच समझकर निर्णय लिया था और तेजस्वी यादव को हमने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया और मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री घोषित किया।"
बिहार: JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, "यह तो साफ है कि जब से चुनाव को लेकर दोनों गठबंधनों के बीच जुबानी जंग शुरू हुई, जिसमें हम तो अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहे थे और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी यह बता रहे थे लेकिन वहां(महागठबंधन में) कांग्रेस आखिरी दम तक तेजस्वी यादव के चेहरे पर सहमत नहीं थी। कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि राजद ने कांग्रेस पर दबाव बनाने का प्रयास किया था। लंबे समय से तेजस्वी यादव की चाहत थी कि वे गठबंधन का चेहरा बन पाएं, वो परिस्थिति उन्होंने दबाव बनाकर हासिल करने में कामयाबी पाई। ये अलग बात है कि बिहार में महागठबंधन का कोई भविष्य नहीं है... जनता ने मन बना लिया है कि 2010 से बेहतर नतीजे NDA के पक्ष में होंगे और नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे।"
बिहार के दरभंगा में चुनाव प्रचार करने उतरे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गांधीजी के तीन बंदरों से महागठबंधन के तीन नेताओं की तुलना की। उन्होंने कहा कि बिहार में गांधी जी के तीन बंदर की तरह तीन नेता चुनाव प्रचार करने उतरे हैं। जिन्हे ना आरजेडी के शासनकाल का कुछ बुरा दिखता है और ना दूसरे को जनता की आवाज सुनाई दे रही है और ना ही उन्हें सच्चाई स्वीकार करने की आदत है। सीएम योगी ने कहा कि बिहार में आरजेडी के शासनकाल में रामरथ को रोका गया और यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गईं, ये दोनों पार्टियां सनातन विरोधी हैं।
बिहार चुनाव प्रचार के रण में उतरीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एनडीए पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए के लोग बिहार चुनाव में असल मुद्दों से ध्यान भटकाने में लगे हैं। बिहार में गरीबी, पिछड़ापन, पलायन, बेरोजगारी मुद्दा है। लेकिन एनडीए के लोग 20 साल पुराने मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है।
कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने बिहार चुनाव को लेकर एनडीए पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए निशाना सधा है, उन्होंने X पर लिखा कि
साँच बराबर तप नहीं,झूठ बराबर पाप
जाके हृदय साँच है,ताकै हृदय हरि आप
बचपन से हमें पता है कि - ‘झूठ बोलना पाप है’
कहना पड़ेगा कि NDA ठगबंधन ने पिछले 20 साल में बिहार की जनता से इतना झूठ बोला,इतने जुमले सुनाए कि उनके पाप का घड़ा भर गया है
ये पाप का घड़ा 14 नवंबर को फूटने वाला है
आरजेडी पार्टी और लालू परिवार से बेदखल हुए तेज प्रताप यादव महुआ में तेजस्वी के चुनाव प्रचार करने से भड़क गए हैं। तेजस्वी यादव के महुआ में उनके खिलाफ आरजेडी प्रत्याशी का प्रचार करने पर तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी यादव अभी बच्चे हैं उन्हें कोई समझ नहीं है उनके दूध के भी दांत नहीं टूटे हैं। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी ने महुआ में चुनाव प्रचार किया तो मैं भी उनके खिलाफ राघोपुर में अपनी पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार करने जाऊंगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार उनकी पार्टी 30 सीटें जीतने जा रही है और वो बिहार में किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं यहां तक कि तेजस्वी यादव ने कहा कि महुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के उनके वादे को जो भी गठबंधन सरकार बनने पर पूरा करने का आश्वासन देना उसकी को वो समर्थन देंगे।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि, "राहुल गांधी की उम्र तो कुल 56 साल है। 78 साल वो देश को कैसे लूट लेंगे भाई? क्या बिहार चुनाव की हार को देखकर भारतीय जनता पार्टी के लोग वैचारिक रूप से दरिद्र हो गए हैं? अंकगणित, बीजगणित, इतिहास सारी चीजों का बोध उनको व्हाट्स यूनिवर्सिटी से भी चला गया है क्या? अरे लुटेरे तो आप हो बिहार के! आप शराब माफियाओं के साथ मिलकर चार लाख करोड़ की नीतीश कुमार जैसा लुटेरा और भारतीय जनता पार्टी जैसी लुटेरी पार्टी की सरकार वहाँ पर चार लाख करोड़ रुपया लूटी है। वो भी बिहार की गरीब जनता से। शर्म नहीं आती है। भाजपा सरकार को सीएजी द्वारा कहा जा रहा है कि आपने लूट की है। आप लुटेरो हो इसलिए आपको दूसरे लुटेरे दिखाई देते हैं। राहुल गांधी जनता के साथ मछलियां पकड़ रहे हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है..."
बिहार विधानसभा चुनाव के रण में जुटे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ चुनावी रैली कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज दरभंगा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरजेडी बिहार में जंगलराज की जननी है। लालू-राबड़ी के शासन के दौरान बिहार में 70 से ज्यादा जातीय नरसंहार हुए थे। योगी ने कहा कि इन्हें किसी भी कीमत पर सरकार में नहीं आने देना है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज बिहार में तीन चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव पूर्वी चंपारण, सीवान और कैमूर जिले में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर बिहार की चुनावी रैली में उतरने वाले हैं, पीएम मोदी आज सहरसा और कटिहार में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कल उन्होंने पटना में एक रोड़ शो किया था।
मैथिली ठाकुर ने सोशल मीडिया X पर लिखा है कि बिहार है तैयार, फिर NDA सरकार…कल अलीनगर विधानसभा के लालापट्टी, जयदेवपट्टी, पाकीपट्टी, पड़री, तुमौल, विजहारा टोल, उसराई सुपोल, देउरी, कुमरोल, नवटोल और तारा माँ स्थान (गलमा) में जनसंपर्क अभियान के दौरान जनता से आत्मीय संवाद हुआ। स्नेहीजनों ने एनडीए सरकार के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों और बदलते बिहार पर पूरा विश्वास जताया। अलीनगर की जनता ने 6 नवंबर को EVM क्रमांक 1 पर कमल निशान दबाकर सुशासन, विकास और स्थिरता की सरकार को फिर से प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने का संकल्प लिया है।
राहुल गांधी ने बिहार में महागठबंधन की जीत का दावा करते हुए एनडीए पर निशाना साधा है। बिहार में महागठबंधन जीत रहा है, मगर BJP पहले भी चुनाव में भयंकर चोरी कर चुकी है - महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में। अभी भी वोटर लिस्ट से नाम मिटाए जा रहे हैं, बड़ी हेरफेर की जा रही है, अपने बूथों पर चौकन्ने रहें और अपना वोट बचाएं - ये आपकी भी ज़िम्मेदारी है। याद रखें, लोकतंत्र में वोट ही आपका सबसे बड़ा हथियार है - इससे ही आपके बाकी सारे अधिकार हैं।
नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने सोशल मीडिया X पर आरजेडी के शासनकाल का वीडियो साझा करते हुए लालू परिवार पर निशाना साधा है। जेडीयू ने लिखा है कि जहां 90 के दशक में बिहार की पहचान टूटी सड़कों, अंधेरे और गरीबी से होती थी, अब नीतीश राज में हर घर पक्का, हर घर रोशन है और सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जरूरतमंदों को सम्मान मिलना, यही आज के बिहार की पहचान है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है। 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, और विकास की यह गति और भी तेज होगी।
बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, पहले चरण के मतदान में सिर्फ दो दिन का वक्त बचा है और चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ एक दिन का। दरअसल 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए कल शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। 6 नवंबर हो बिहार की 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान शुरू होने से 24 घंटे पहले प्रचार का शोर थम जाएगा। पहले चरण के लिए सूबे में सक्रिय तमाम राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किया। वहीं जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार ने अपना पूरा जोर लगाया। वहीं महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी जीत के लिए जोर लगा रहे हैं।