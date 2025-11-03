Bihar Election: चुनावी रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ का पप्पू, गप्पू, अप्पू वाला वार, तेजस्वी, राहुल गांधी पर साधा निशाना

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि, "राहुल गांधी की उम्र तो कुल 56 साल है। 78 साल वो देश को कैसे लूट लेंगे भाई? क्या बिहार चुनाव की हार को देखकर भारतीय जनता पार्टी के लोग वैचारिक रूप से दरिद्र हो गए हैं? अंकगणित, बीजगणित, इतिहास सारी चीजों का बोध उनको व्हाट्स यूनिवर्सिटी से भी चला गया है क्या? अरे लुटेरे तो आप हो बिहार के! आप शराब माफियाओं के साथ मिलकर चार लाख करोड़ की नीतीश कुमार जैसा लुटेरा और भारतीय जनता पार्टी जैसी लुटेरी पार्टी की सरकार वहाँ पर चार लाख करोड़ रुपया लूटी है। वो भी बिहार की गरीब जनता से। शर्म नहीं आती है। भाजपा सरकार को सीएजी द्वारा कहा जा रहा है कि आपने लूट की है। आप लुटेरो हो इसलिए आपको दूसरे लुटेरे दिखाई देते हैं। राहुल गांधी जनता के साथ मछलियां पकड़ रहे हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है..."