मुंगेर में मतदान से ठीक पहले जन सुराज का प्रत्याशी BJP में शामिल, प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, तेजस्वी की भी बढ़ी मुश्किल

केंद्रीय मंत्री और JDU नेता ललन सिंह ने वायरल वीडियो और उस पर FIR दर्ज होने पर कहा कि जिस वीडियो की बात हो रही है उसे अगर कोई पूरा सुनेगा तो पता चलेगा कि राजद ने जो ट्वीट किया है वो भ्रामक है। जिस गांव का ये वीडियो है वहां राजद के एक दबंग नेता रहते हैं वो गरीबों को डरा धमका कर बूथ पर जाने नहीं देते। मैंने यही कहा है कि अगर ये नेता गरीबों को डराएं तो गांव के लोग उनको घेरकर बंद कीजिए। अगर वो मतदान के लिए जाना चाहें तो मतदान केंद्र पर मतदान कराके उन्हें फिर से घर पर रहने के लिए मजबूर कीजिए। गरीबों को धमका कर कोई वोट नहीं ले सकता।