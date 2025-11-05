मुंगेर में मतदान से ठीक पहले जन सुराज का प्रत्याशी BJP में शामिल, प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, तेजस्वी की भी बढ़ी मुश्किल

बिहार चुनाव में पहले चरण की 121 सीटों पर प्रचार का शोर थम चुका है और अब निगाहें 6 नवंबर यानी की कल की वोटिंग पर टिकी हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे दिग्गज नेताओं ने मैदान में उतरकर माहौल गरमाया और अपने-अपने गठबंधन के लिए वोट मांगे।

पहले चरण का मतदान कल, तेजस्वी, सम्राट, विजय सिन्हा सहित कई चेहरे मैदान में

5 Nov 2025, 05:59:58 PM IST

वोटिंग से पहले PK की बिहार से अपील

पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता से एक अपील की है। पीके ने कहा कि हमने पिछले तीन सालों में आपको एक रास्ता दिखाया है कि एक बार अपने बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए वोट जरूर करें। इसके लिए वोट करें। 14 नवंबर के बाद किसी भी बच्चे को 10-12 हजार रुपए के लिए अपना घर-परिवार छोड़कर न जाना पड़े। छठ के दौरान हर साल लोगों को परेशानी होती है। इस बार ऐसा इंतजाम करें कि बिहार के बच्चों को बिहार से बाहर न जाना पड़े।

5 Nov 2025, 05:00:25 PM IST

मतदान से 20 घंटे पहले जन सुराज का प्रत्याशी बीजेपी में शामिल

बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से चंद घंटे पहले भी हृदय परिवर्तन का सिलसिला जारी है। मुंगेर में मतदान होने से चंद घंटे पहले प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को जोरदार झटका लगा है। पीके की पार्टी के मुंगेर से प्रत्याशी ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है। मुंगेर में कल 6 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। जन सुराज प्रत्याशी संजय सिंह के बीजेपी में शामिल होने से प्रशांत किशोर के साथ तेजस्वी यादव की भी मुश्किल बढ़ गई है। यहां अब आरजेडी की सीधी चुनौती बीजेपी से होगी।

5 Nov 2025, 04:33:59 PM IST

सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश पर पलटवार

गया में रैली संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और RJD का यूपी में एक पार्टनर है। समाजवादी पार्टी का एक माफिया चेला था, जिसने लखनऊ में SP सरकार के दौरान गरीबों और सरकार की जमीन पर किले जैसे चार घर बना लिए थे। जब हमारी सरकार सत्ता में आई, तो मैंने कहा कि फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए ना, हमने उसी जमीन पर गरीबों के लिए ऊंची-ऊंची इमारतें बनाईं।

5 Nov 2025, 03:41:36 PM IST

बिहार में दूसरे चरण के लिए पीएम मोदी की कई जनसभाएं

6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अररिया और भागलपुर में जनसभा करेंगे। मोदी 7 नवंबर को औरंगाबाद और भभुआ, में प्रचार करेंगे। जबकि 8 नवंबर को सीतापुर और बेतिया में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की इन रैलियों के जरिए एनडीए अपने प्रचार अभियान को और गति देने की तैयारी में है। गौरतलब है कि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा, जबकि 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी।

5 Nov 2025, 01:40:22 PM IST

बिहार में रुझान महागठबंधन की तरफ है- इमरान मसूद

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बिहार चुनाव पर कहा कि "देखिए, लोगों का जो रुझान आ रहा है, जिस तरह लोग भाजपा के मंत्रियों से सड़क पर खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं और वो मौक़ा देखकर भाग रहे हैं, जो ऊपर से दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि प्रचंड बहुमत की ओर महागठबंधन जा रहा है।"

5 Nov 2025, 12:59:47 PM IST

हरियाणा में हर 8 में से एक वोटर फर्जी- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कई लोगों के वोटर कार्ड कई राज्यों में होने का आरोप लगाया। इसके लिए राहुल गांधी ने प्रोजेक्टर पर वीडियो जारी कर कुछ लोगों के अलग-अलग नाम से अलग-अलग राज्यों में वोटर होने का दावा किया। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में हर 8 में से एक वोटर फर्जी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक लाख 24 हजार 177 फर्जी मतदाता हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इन सभी फर्जी मतदाताओं ने यूपी और हरियाणा में फर्जी मतदान किया।

5 Nov 2025, 12:15:05 PM IST

राजद भ्रम फैला रहा है- ललन सिंह

केंद्रीय मंत्री और JDU नेता ललन सिंह ने वायरल वीडियो और उस पर FIR दर्ज होने पर कहा कि जिस वीडियो की बात हो रही है उसे अगर कोई पूरा सुनेगा तो पता चलेगा कि राजद ने जो ट्वीट किया है वो भ्रामक है। जिस गांव का ये वीडियो है वहां राजद के एक दबंग नेता रहते हैं वो गरीबों को डरा धमका कर बूथ पर जाने नहीं देते। मैंने यही कहा है कि अगर ये नेता गरीबों को डराएं तो गांव के लोग उनको घेरकर बंद कीजिए। अगर वो मतदान के लिए जाना चाहें तो मतदान केंद्र पर मतदान कराके उन्हें फिर से घर पर रहने के लिए मजबूर कीजिए। गरीबों को धमका कर कोई वोट नहीं ले सकता।

5 Nov 2025, 11:35:23 AM IST

पीके को झटका, जन सुराज उम्मीदवार संजय सिंह बीजेपी में शामिल

बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। मुंगेर सीट से जन सुराज के उम्मीदवार संजय सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं और पार्टी उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया है। मुंगेर में पहले चरण में मतदान है, जिसके लिए कल वोटिंग होगी।

5 Nov 2025, 11:32:51 AM IST

नीतीश-भाजपा सरकार में 30 हजार करोड़ के पुल-पुलिया ध्वस्त- तेजस्वी

RJD नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में पुल गिरने की घटनाओं पर नीतीश-भाजपा सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए शासन में अब तक 30 हजार करोड़ की लागत से बने पुल ध्वस्त हो चुके हैं और सरकार इसका जिम्मा चूहों पर डाल रही है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा "एक और पुल गिरा। भ्रष्ट नीतीश-भाजपा सरकार में अब तक 30 हजार करोड़ की लागत से बने पुल-पुलिया ध्वस्त हो चुके हैं। इनमें निर्माणाधीन, नवनिर्मित और एनडीए शासन में बने पुलों की संख्या अधिक है। इसके भी जिम्मेवार चूहे हैं।"

5 Nov 2025, 09:34:57 AM IST

मोकामा में वायरल कथित ऑडियो पर ललन सिंह देंगे चुनाव आयोग को जवाब

मोकामा से जेडीयू के बाहुबली प्रत्याशी अनंत सिंह के पक्ष में प्रचार करने गए ललन सिंह को आज चुनाव आयोग की नोटिस का जवाब देना है। ललन सिंह को मोकामा में दिए गए बयान का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें ललन सिंह कह रहे हैं कि कुछ विशेष वर्ग के लोगों को वोट नहीं देने देना है। इस ऑडियो को लेकर विपक्ष खूब बवाल मचा रहा है। जेडीयू ने ऑडियो के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। ऑडियो वायरल होते ही चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को नोटिस जारी किया था और 24 घंटे में जवाब मांगा था।

5 Nov 2025, 09:03:50 AM IST

महागठबंधन के लिए समर्थन जुटाएंगे राहुल

बिहार चुनाव अभियान के तहत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज औरंगाबाद और वजीरगंज में रैलियां करके चुनावी माहौल को नई धार देगे। इन जगहों पर 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा।

5 Nov 2025, 08:59:26 AM IST

तेजस्वी की ताबड़तोड़ रैलियां

बिहार चुनाव में आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इन रैलियों में वे महागठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे और एनडीए सरकार के खिलाफ अपने हमले को और धार देंगे।

5 Nov 2025, 08:56:27 AM IST

योगी की गया और रोहतास में रैली

भाजपा के फायर ब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी बिहार के रण में NDA के पक्ष में मतदान की अपील के लिए जनसभाएं करेंगे। योगी गया और रोहतास में रैली करेंगे।

5 Nov 2025, 08:53:26 AM IST

बिहार के रण में अखिलेश की सभाएं

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज यूपी के पूर्व सीएम, सपा प्रमुख अखिलेश यादव बांका, जमुई और खैरा में चुनाव प्रचार करेंगे। यहां 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 को नतीजे आएंगे।

5 Nov 2025, 08:51:40 AM IST

AIMIM उम्मीदवार तौसीफ आलम के भड़काऊ बोल, FIR दर्ज

बहादुरगंज विधानसभा सीट से AIMIM उम्मीदवार तौसीफ आलम पर चुनावी सभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। उन्होंने अपने भाषण में तेजस्वी यादव के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। आपत्तिजनक शब्दों वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

5 Nov 2025, 08:47:07 AM IST

नीतीश की 3 जनसभाएं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कटिहार, किशनगंज और अररिया में चुनावी रैलियां करेंगे. यहां 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी।

5 Nov 2025, 08:47:07 AM IST

महागठबंधन के लिए प्रियंका की जनसभाएं

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज बेतिया के वाल्मिकीनगर और चनपटिया में जनसभा करेंगी। यहां दूसरे चरण में यानी की 11 नवंबर को मतदान होगा।

