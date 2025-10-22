Bihar Election: तेजस्वी की बड़ी घोषणा, संविदा कर्मियों और जीविका दीदियों को स्थाई नौकरी,माई-बहिन योजना में 2500 देंगे

बिहार चुनाव में प्रचार का शोर चरम पर पहुंच चुका है। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी जेएमएम के बिहार चुनाव नहीं लड़ पाने का असर झारखंड सरकार पर भी पड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। महागठबंधन के साझा चुनाव प्रचार पर भी संशय बना हुआ है। वहीं एनडीए की तरफ से सीएम नीतीश कुमार ताबड़तोड़ प्रचार शरू कर चुके हैं।

बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव का स्थाई नौकरी वाला दाव

22 Oct 2025, 08:13:42 PM IST

गोपालगंज के बरौली में नीतीश कुमार ने चुनावी रैली की

22 Oct 2025, 08:07:49 PM IST

सीवान में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया

22 Oct 2025, 08:00:43 PM IST

बिहार में एनडीए की निर्णायक जीत होगी- रविशंकर प्रसाद

22 Oct 2025, 06:18:07 PM IST

बिहार में चुनाव आयोग के SIR पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल

22 Oct 2025, 05:50:45 PM IST

तेजस्वी यादव के स्थाई नौकरी वाले वादे पर सुधांशु त्रिवेदी ने कसा तंज

22 Oct 2025, 04:31:59 PM IST

महागठबंधन में नहीं शामिल किए जाने पर छलका JMM नेता मनोज पांडेय का दर्द

22 Oct 2025, 03:40:59 PM IST

छपरा जिले के सोनपुर में जनसुराज के लिए पीके की चुनावी रैली

22 Oct 2025, 03:32:16 PM IST

अशोक गहलोत ने लालू यादव और तेजस्वी से मुलाकात की, कृष्णा अल्लावरु, राजेश राम भी मौजूद रहे

22 Oct 2025, 03:27:42 PM IST

तेजस्वी से सरकार बनाने के बाद की रणनीति पर चर्चा की- कृष्णा अल्लावरु

22 Oct 2025, 01:54:07 PM IST

मोहनिया सीट से आरजेडी प्रत्याशी का नामांकन रद्द

बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को एक और झटका लगा है। मोहनिया विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया है। श्वेता सुमन मूल रूप से यूपी की रहने वाली हैं। अपना नामांकन रद्द होने के लिए श्वेता सुमन ने एनडीए गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि उनके चुनाव लड़ने से एनडीए गठबंधन हार के डर से सहमा हुआ था। श्वेता सुमन ने बिहार का निवासी नहीं होने के सवाल पर कहा कि वो पिछले 20 साल से बिहार में रह रही हैं।

22 Oct 2025, 01:50:32 PM IST

बिहार में आरजेडी के जंगलराज को लोग भूले नहीं हैं- सुधांशु त्रिवेदी

तेजस्वी यादव के दावे पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बिहार में लालू परिवार के शासन के दौरान जो जंगलराज चल रहा था उसे बिहार की जनता ने अपनी आंखों से देखा है। तेजस्वी यादव बिहार की जनता को मूर्ख ना समझें, आरजेडी के शासनकाल में बहू बेटियों का दिन में भी घर से निकलना मुश्किल होता था। शिक्षा, सड़क और कानून व्यवस्था बदहाल थी। लालू परिवार पर लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी देने के एवज में जमीन लेने का आरोप है।

22 Oct 2025, 01:47:11 PM IST

तेजस्वी यादव के दावे पर बीजेपी का वार

प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव के हर घर से एक सदस्य को नौकरी देने के वादे पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार की आबादी करीब 13.5 करोड़ है। सभी परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का तेजस्वी यादव का दावा खोखला है। सभी घर के एक सदस्य को नौकरी देने का बजट बिहार के पूरे बजट से ज्यादा हो जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तेजस्वी यादव बदहवास होकर वादे कर रहे हैं। सरकारी नौकरी देने के बदले में जमीन लेने का आरोप लालू परिवार पर है।

22 Oct 2025, 01:19:55 PM IST

तेजस्वी एक हफ्ते से सोए हुए हैं जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेती- नितिन नबीन

22 Oct 2025, 12:41:30 PM IST

महागठबंधन में टकराव से हो सकता है नुकसान- इमरान मसूद

22 Oct 2025, 12:38:14 PM IST

महागठबंधन में बिखराव पर परदा डाल रहे तेजस्वी यादव- चिराग पासवान

22 Oct 2025, 12:29:47 PM IST

बिहार को समझने के लिए प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ना चाहिए था- रूडी

22 Oct 2025, 11:31:14 AM IST

महागठबंधन में सबकुछ ठीक है, 5-6 सीटों पर कार्यकर्ता भी उत्साह में होते हैं- अशोक गहलोत

22 Oct 2025, 11:28:57 AM IST

फ्रेंडली फाइट का कोई मतलब नहीं, गलत संदेश जा रहा- पप्पू यादव

22 Oct 2025, 11:24:24 AM IST

SIR का विरोध करने वाले घुसपैठियों को बचाना चाहते थे- सम्राट चौधरी

22 Oct 2025, 11:22:27 AM IST

महागठबंधन में तनानती पर बोले केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं

22 Oct 2025, 11:14:20 AM IST

महागठबंधन पर कल बोलेंगे- तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने चुनावी घोषणा पत्र पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने स्थाई नौकरी वाला दाव चला लेकिन महागठबंधन के बीच चल रही तनातनी पर कुछ नहीं बोले। फ्रेंडली फाइट और साझा चुनाव प्रचार पर पूछे गए सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि वो इन सवालों का कल जवाब देंगे। गौरतलब है कि बिहार में 12 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन के घटक दल एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा साझा चुनाव प्रचार को लेकर भी सभी दल चुप्पी साधे हुए हैं।

22 Oct 2025, 11:08:00 AM IST

तेजस्वी को मनाने पटना पहुंचे अशोक गहलोत!

महागठबंधन में सीटों पर जारी घमासान और फ्रेंडली फाइट के बाद बढ़े विवाद को शांत करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत पटना पहुंचे हैं। जहां थोड़ी देर में वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान कांग्रेस-आरजेडी के बीच जिन मुद्दों को लेकर तनातनी चल रही है उसको सुलझाने की कोशिश होगी। साझा चुनाव प्रचार अभियान को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि सीएम फेस नहीं घोषित किए जाने से तेजस्वी यादव कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। अशोक गहलोत से बातचीत के बाद तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित किए जाने की संभावना है।

22 Oct 2025, 10:54:31 AM IST

20 दिनों के भीतर कानून बनाकर नौकरी देंगे- तेजस्वी

17 महीने उपमुख्यमंत्री रहने के दौरान साढ़े चार लाख नियोजित शिक्षकों को स्थाई नौकरी दी। तेजस्वी जो कहता है वो करता है। महंगाई के दौरा में आर्थिक न्याय करके रहेंगे। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने 7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की घोषणा कर दी है वो कहां से देंगे। 20 दिनों के भीतर कानून बनाकर हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी के साथ बिहार का हर एक परिवार बिहार चलाने का काम करेगा।

22 Oct 2025, 10:48:09 AM IST

संविदा कर्मियों को स्थाई करेंगे, माई बहन योजना में 2500 देंगे- तेजस्वी

मां योजना, म से मकान, ए से अन्न, अ से आमदनी, आर्थिक न्याय के तौर पर मकान, अन्न और आमदनी की सरकार हमारी सरकार करेगी। जितने संविदा कर्मचारी हैं उनके साथ शोषण होता है। बिना कारण बताए संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी जाती है। वेतन से हर महीने 18 प्रतिशत जीएसटी काटा जाता है। महिला कर्मचारियों को जरूरी छुट्टियां नहीं दी जाती है। पूरा सरकारी तंत्र इन्हीं संविदा कर्मचारियों पर टिका है। लेकिन इनकी नौकरी की गारंटी नहीं दी जाती। संविदा कर्मचारियों को स्थाई सरकारी नौकरी देंगे।

22 Oct 2025, 10:43:43 AM IST

जीविका दीदी को सरकारी नौकरी देंगे- तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना चुनावी घोषणा पत्र साझा किया। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं की। जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरी नहीं होगी उस परिवार के एक शख्स को सरकारी नौकरी देंगे 20 दिन में नौकरी देने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। एक ऐतिहासिक घोषणा करने जा रहे हैं, ये हमारा प्रण है, जो हम कह रहे हैं उसे पूरा करके रहेंगे। जीविका दीदियों के साथ एनडीए सरकार ने अन्याय किया। सभी जीविका सीएम दीदियों को सरकारी नौकरी देंगे। उनका वेतन 30 हजार रुपये प्रति महीना करेंगे। जीविका दीदियों का पूरा लोन माफ करेंगे। जीविका दीदी को 2 साल तक के लिए बिना ब्याज कर्ज देंगे। दूसरे सरकारी काम करवाने के लिए दो हजार रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। पांच लाख रुपये तक का उनका बीमा सरकार करवाएगी।

22 Oct 2025, 10:25:06 AM IST

पीके ने धर्मेंद्र प्रधान पर लगाए आरोप, जनसुराज के उम्मीदवारों पर बना रहे नाम वापस लेने का दबाव

22 Oct 2025, 10:19:41 AM IST

बिहार चुनाव में महागठबंधन में जारी खींचतान पर बीजेपी नेता राम कदम ने निशाना साधा

22 Oct 2025, 10:15:31 AM IST

गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार की आज दो चुनावी रैली

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार का शोर चरम पर है। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताबड़तोड़ चुनावी रैली में जुट गए हैं, इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो चुनावी रैलियां करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की ये दोनों चुनावी रैली गोपालगंज जिले में होगी। मुख्यंमंत्री की पहली रैली सुबह 11 बजे गोपालगंज के भोरे विधानसभा क्षेत्र में होगी। भोरे के जीए उच्च विद्यालय के मैदान में मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। जबकि दूसरी रैली बरौली विधानसभा क्षेत्र में होगी, जहां सीएम मांझा के माधव हाई स्कूल ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे

