Bihar Election: तेजस्वी की बड़ी घोषणा, संविदा कर्मियों और जीविका दीदियों को स्थाई नौकरी,माई-बहिन योजना में 2500 देंगे

तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना चुनावी घोषणा पत्र साझा किया। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं की। जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरी नहीं होगी उस परिवार के एक शख्स को सरकारी नौकरी देंगे 20 दिन में नौकरी देने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। एक ऐतिहासिक घोषणा करने जा रहे हैं, ये हमारा प्रण है, जो हम कह रहे हैं उसे पूरा करके रहेंगे। जीविका दीदियों के साथ एनडीए सरकार ने अन्याय किया। सभी जीविका सीएम दीदियों को सरकारी नौकरी देंगे। उनका वेतन 30 हजार रुपये प्रति महीना करेंगे। जीविका दीदियों का पूरा लोन माफ करेंगे। जीविका दीदी को 2 साल तक के लिए बिना ब्याज कर्ज देंगे। दूसरे सरकारी काम करवाने के लिए दो हजार रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। पांच लाख रुपये तक का उनका बीमा सरकार करवाएगी।