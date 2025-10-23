Bihar Assembly Election: तेजस्वी का नौकरी का वादा अव्यवहारिक, राजद परिवार भ्रष्टाचार में डूबा: रविशंकर प्रसाद

दूसरे चरण के मतदान के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन
बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के चुनावी वादों को अव्यवहारिक बताते हुए उनपर और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि "आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 2.6 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, जिसके लिए अनुमानित 12 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। बिहार का कुल बजट लगभग तीन लाख करोड़ रुपये है। वो नौकरियां कहां से देंगे?"
तेजस्वी यादव ने कहा कि अफसरशाही, भ्रष्टाचार, अपराध से लोग परेशान हो चुके हैं। हमलोग लगातार अपना विजन बता रहे हैं। लेकिन एनडीए के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। एनडीए ने एक भी मेनिफेस्टो नहीं जारी किया कि वो अगर जीतते हैं तो अगले पांच साल में बिहार के लिए क्या-क्या करेंगे। ना जेडीयू ने और ना बीजेपी ने अगले पांच साल का एजेंडा रखा है। ये नकलची सरकार है, पेंशन, डोमिसाइल, बिजली, युवा आयोग, सरकारी नौकरी, माई बहन मान योजना सबका नकल बिहार सरकार कर रही है। 10 हजार रुपये का घूस महिलाओं को दिया है। ये लोग थके हुए लोग हैं। ये लोग किसी भी कीमत पर बिहार को पीछे रखना चाहते हैं।
तेजस्वी ने कहा कि बड़े-बड़े मुख्यमंत्री, बड़े-बड़े मंत्री आ रहे हैं कोई भी अपना विजन नहीं बता रहा है। महागठबंधन के लोग साथ बैठकर बिहार का रोड मैप बनाएंगे और बिहार के लिए अपना एजेंडा रखेंगे। हमलोग बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमलोग युवा हैं हमारे पास पैशन है हम बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार एजेंसियों के जरिए हमें फंसाने की साजिश कर रही है। बीजेपी की सांप्रदायिक शक्तियां देश को खत्म करना चाहती है। देश को खत्म करना चाहती है। हमारे रहते बिहार में किसी भी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो संविधान को खत्म कर सके। बिहार में सांप्रदायिक दंगा करवा सके। बीजेपी के लोगों ने समाज को लड़ाने की पुरजोर कोशिश की है। चलिए आज से महागठबंधन में टकराव वाला सवाल खत्म हो गया है।
मोदी जी फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में और रोजगार बिहार में कैसे देंगे। अमित शाह जी ने कहा कि बिहार में जमीन नहीं है इस लिए यहां उद्योग नहीं लग सकता। एनडीए के लोगों ने यहां इंडस्ट्री लगाने से मना कर दिया। एक बार तेजस्वी को मौका देकर देखिए बिहार की तस्वीर बदल देंगे, शुगर फैक्ट्री चालू करेंगे। पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, रोजगार, शिक्षा सबकुछ हम बिहार को देंगे। अब बिहार की जनता को तय करना है, बिहार की जनता ने खटारा सरकार को बदलने का मन बना लिया है।
बिहार में बच्चियों का बलात्कार हो जाता है, अस्पताल में बच्ची को भर्ती नहीं करते हैं इलाज के अभाव में बच्ची की मौत हो जाती है। ये जंगलराज नहीं है क्या। कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो तेजस्वी उसको नहीं छोड़ेगा। तेजस्वी की परछाई भी गलत काम करेगी तो उसे भी मैं सजा दिलाने का काम करूंगा। हमसब लोगों को मिलकर नया बिहार बनाना है। विकसित बिहार बनाना है। यूपीए की सरकार ने जितना काम बिहार के लिए किया वो किसी ने नहीं किया।
तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हम सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिहार का विकास करने के लिए महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और जीत हासिल करेगा। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खरगे जी, राजेश राम जी, अशोक गहलोत जी, कृष्णा अल्लावरु सभी ने मुझपर भरोसा जताया। मुझपर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद। 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। एनडीए में नीतीश कुमार के साथ अन्याय हो रहा है। एनडीए में एक बार फिर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया। मुख्यमंत्री का भी चेहरा एनडीए ने नहीं घोषित किया है। बीजेपी के लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, अमित शाह जी ने ये बात खुलकर कही है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है ये फैसला अमित शाह जी ने लिया है। चुनाव के बाद ये लोग जेडीयू को खत्म कर देंगे।
महागठबधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लेफ्ट के दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि एनडीए गठबंधन की सरकार ने महिलाओं को रोजगार का धोखा दिया है। महिलाओं को कर्ज के जाल में फंसाने की साजिश की जा रही है। बिहार में बुनियादी सुविधाओं का अभी भी बुरा हाल है। शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। देश की संविधान की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन एकजुट है। बदलो बिहार, बदलो सरकार, वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ बिहार के चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं।
महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को अशोक गहलोत ने संबोधित किया। अशोक गहलोत ने कहा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता हैं जीतने पर वहीं मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि देश में हालात बहुत गंभीर हैं, विरोध करने वालों को सरकार जेल में डाल रही है। किसान, मजदूर, छात्र, आम आदमी सभी बिहार में अब बदलाव चाहता है। खड़गे जी और राहुल गांधी ने भी कहा कि बिहार में अब बदलाव होगा। पूरा देश इस वक्त बिहार की तरफ देख रहा है। बिहार चुनाव से पूरे देश में बदलाव की शुरुआत होगी। एनडीए ने लोकतंत्र का सिर्फ मुखौटा पहन रखा है। बीजेपी देशभर में गैर एनडीए सरकार गिराने की साजिश रच रही है। विपक्ष पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बिहार में चुनाव प्रचार करने आएंगे।
बिहार चुनाव को लेकर पटना में महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि इंडिया गठबंधन के बीच अब कोई विवाद नहीं है। हम लोग एकजुट होकर बिहार चुनाव लड़ेंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे। बिहार को एकजुट होकर विकास की राह पर ले जाएंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी चुनाव प्रचार के महासंग्राम में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उतरने जा रहे हैं। जेपी नड्डा आज औरंगाबाद और वैशाली जिले में दो चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। औरंगाबाद के गोह और वैशाली के पातेपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा की रैली होने जा रही है। चुनावी जनसभा के बाद जेपी नड्डा एनडीए के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के लिए आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। दूसरे चरण में बिहार के 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जबकि पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर जोर पकड़ चुका है। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी।