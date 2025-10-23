Bihar Assembly Election: तेजस्वी का नौकरी का वादा अव्यवहारिक, राजद परिवार भ्रष्टाचार में डूबा: रविशंकर प्रसाद

तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हम सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिहार का विकास करने के लिए महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और जीत हासिल करेगा। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खरगे जी, राजेश राम जी, अशोक गहलोत जी, कृष्णा अल्लावरु सभी ने मुझपर भरोसा जताया। मुझपर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद। 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। एनडीए में नीतीश कुमार के साथ अन्याय हो रहा है। एनडीए में एक बार फिर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया। मुख्यमंत्री का भी चेहरा एनडीए ने नहीं घोषित किया है। बीजेपी के लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, अमित शाह जी ने ये बात खुलकर कही है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है ये फैसला अमित शाह जी ने लिया है। चुनाव के बाद ये लोग जेडीयू को खत्म कर देंगे।