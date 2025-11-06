Bihar Chunav 2025 Voting Live: बिहार में टूटेगा रिकॉर्ड, 5 बजे तक 60.13 प्रतिशत वोट, बेगूसराय में बंपर पटना में कम मतदान

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Voting Live: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। ये जिले हैं- पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा। इन 18 जिलों में कुल तीन करोड़, 75 लाख, 13 हजार, 302 मतदाताओं के लिए 45,341 मतदान केंद्र हैं। निर्वाचन आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। मतदाताओं में एक करोड़ 98 लाख 35 हजार 325 पुरुष, एक करोड़ 76 लाख 77 हजार 219 महिला और 758 तीसरे जेंडर के लोग शामिल हैं।

पहले चरण में किस पार्टी के कितने प्रत्याशी?

पहले चरण में 121 सीटों पर 122 महिला और 1,192 पुरुष प्रत्याशी समेत कुल 1,314 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें एनडीए के घटक जेडीयू के 57, बीजेपी के 48, LJP(R) के 13 और RLM के दो प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में उतारे हैं। एक अन्य सीट मढ़ौरा में LJP(R) प्रत्याशी भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया था। एनडीए ने इस सीट पर निर्दलीय अंकित कुमार को समर्थन दिया है। वहीं, महागठबंधन के घटक आजेडी ने 71, कांग्रेस ने 24, CPI(ML) ने 14, CPI ने पांच, CPI(M) और IIP ने तीन-तीन सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने पहले चरण में 118 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। पहले चरण के चुनाव में सबसे अधिक 20 उम्मीदवार कुढ़नी और मुजफ्फरपुर में वहीं भोरे, अलौली और परबत्ता में सबसे कम पांच प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं।

एनडीए के इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर

एनडीए की तरफ से उप-मुख्यंमत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा,बिहार सरकार में 15 मंत्री, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, मंगल पांडेय, मदन सहनी, नितिन नबीन, महेश्वर हजारी, सुनील कुमार, रत्नेश सदा, केदार प्रसाद गुप्ता, सुरेन्द्र मेहता, संजय सरावगी, ड़ॉ. सुनील कुमार, जिवेश कुमार, राजू कुमार सिंह और कृष्ण कुमार मंटू के अलावा बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेन्द्र नारायण यादव, राम कृपाल यादव, श्याम रजक, अनंत सिह, अमरेन्द्र पांडेय, हरिनारायण सिंह, उमेश कुशवाहा और श्रेयसी सिंह शामिल हैं।

महागठबंधन के इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर

मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के अलावा अवध बिहारी चौधरी, डॉ. रामानंद यादव, वीणा देवी, ललित कुमार यादव, विजेन्द्र चौधरी, रेणु कुशवाहा, खेसारी लाल यादव, आलोक मेहता, भाई वीरेन्द्र, अनिरूद्ध यादव, अवधेश राय के नाम शामिल है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव, आईपी गुप्ता, शिवदीप लांडे, आनंद मिश्रा, वी.के.रवि, जयप्रकाश सिंह, आर.के.मिश्रा, राम नारायण सिंह, पुष्पम प्रिया, के.सी. सिन्हा समेत अन्य की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है।

