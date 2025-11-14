Gaya to Nawada Election Result 2025 Live: बुद्धभूमि से उठेगी नतीजों की गूंज, गया से नवादा तक जानिए किसका पलड़ा भारी

Gaya to Nawada Election Result 2025: आज सुबह 8 बजे से बिहार के मगध इलाके में वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। गया, जहानाबाद, अरवल और नवादा जैसी सीटों पर मुकाबला कड़ा है। बुद्धभूमि कहलाने वाला यह इलाका दलित–अति पिछड़ा बनाम यादव–कुर्मी समीकरण के टकराव में बदल चुका है।

Anuj Shrivastava
अपडेटेड14 Nov 2025, 06:27:21 AM IST
गया से नवादा तक कौन जीत रहा इस बार चुनाव
Gaya to Nawada Election Result 2025: मगध का सियासी रण आज अपने नतीजों की दिशा पकड़ेगा। हिसुआ, जहानाबाद और अरवल में सुबह से गणना केंद्रों पर हलचल बढ़ी है। सामाजिक समीकरणों और विकास के मुद्दों के बीच आज तय होगा कि इलाके की जनता किसके साथ खड़ी है।

14 Nov 2025, 06:27:05 AM IST

Bihar Chunav 2025: क्या महिला प्रत्याशी उतार पाएंगी जेडीयू का बेड़ा पार

बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की तरफ से 34 और महागठबंधन के घटक दलों के चुनाव चिन्ह पर 30 महिला उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है।

14 Nov 2025, 06:20:51 AM IST

Nawada Election Result 2025: 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती

बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू होगी। हिसुआ, जहानाबाद और अरवल में सुबह से गणना केंद्रों पर हलचल बढ़ गई है। पहले आधे घंटे बैलेट पेपर वाले वोटों की गिनती होगी। उसके बाद 8.30 से ईवीएम की काउटिंग शुरू होगी।

