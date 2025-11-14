Gaya to Nawada Election Result 2025 Live: बुद्धभूमि से उठेगी नतीजों की गूंज, गया से नवादा तक जानिए किसका पलड़ा भारी

Gaya to Nawada Election Result 2025: मगध का सियासी रण आज अपने नतीजों की दिशा पकड़ेगा। हिसुआ, जहानाबाद और अरवल में सुबह से गणना केंद्रों पर हलचल बढ़ी है। सामाजिक समीकरणों और विकास के मुद्दों के बीच आज तय होगा कि इलाके की जनता किसके साथ खड़ी है।
बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की तरफ से 34 और महागठबंधन के घटक दलों के चुनाव चिन्ह पर 30 महिला उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है।
बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू होगी। हिसुआ, जहानाबाद और अरवल में सुबह से गणना केंद्रों पर हलचल बढ़ गई है। पहले आधे घंटे बैलेट पेपर वाले वोटों की गिनती होगी। उसके बाद 8.30 से ईवीएम की काउटिंग शुरू होगी।