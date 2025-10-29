Bihar Election: दरभंगा से NDA सरकार पर राहुल गांधी का वार, अरबपतियों के लिए काम कर रही सरकार, युवाओं को नहीं दी नौकरी

बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से पहले बस गिनती के दिन बचे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। जिसे देखते हुए तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता मैदान में उतर आए हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी पहली बार मैदान में उतरे हैं। प्रियंका गांधी, खड़गे भी बिहार में जोर लगा रहे हैं।

बिहार में बागियों पर बीजेपी का एक्शन, पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे चुनाव

29 Oct 2025, 07:03:19 PM IST

बनाइए तेजस्वी सरकार, कीजिए अपने बच्चों पर अबकी यह उपकार- आरजेडी

। जो आपके बच्चों का भविष्य बेच दे रहे हैं क्या अबकी आप उनके लालच को ताकत देकर अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे? पुरानी गलतियों को फिर से दोहराना नहीं है! परीक्षा माफिया भाजपा नीतीश सरकार को फिर से लाना नहीं है! बनाइए #तेजस्वी सरकार, कीजिए अपने बच्चों पर अबकी यह उपकार!

29 Oct 2025, 06:05:22 PM IST

महागठबंधन का एजेंडा बिहार के लोगों का विजन है- कृष्णा अल्लावरु

बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा कि, "महागठबंधन यह चुनाव बिहार के लोगों के मुद्दों को केंद्र में रखते हुए करना चाहता है। मुद्दे के आसपास समाधान और समाधान के लिए हमारा घोषणापत्र है, हमारा एजेंडा है और लोगों के लिए विजन है...सवाल यह है कि सामने वालों(NDA) के पास ना चेहरा है ना प्लान है वो सिर्फ नकारात्मक बात करते हैं..."

29 Oct 2025, 04:19:47 PM IST

बिहार के चुनावी रण में उतरे राहुल गांधी का RSS-बीजेपी पर निशाना

बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के रण में आज राहुल गांधी भी उतर गए। उन्होंने मुजफ्फरपुर और दरभंगा में तेजस्वी यादव के साथ चुनावी रैली में हिस्सा लिय। इस दौरान उन्होंने बिहार की नीतीश और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को सरकार की तरफ से झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार ने युवाओं को नौकरी नहीं दी। वहीं केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ दो तीन उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, ये लोग छोटे व्यापारियों को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि बड़े कारोबारियों को सरकार जमीन दे रही है लेकिन बिहार में किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया।

29 Oct 2025, 03:22:45 PM IST

तेजस्वी यादव अपने घोषणापत्र से जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं- बीएल वर्मा

केंद्रीय मंत्री बी.एल. वर्मा ने कहा कि, "...बिहार की जनता इनको(विपक्ष) समझ चुकी है...यह कहते हैं कि हर घर को नौकरी देंगे, तो तेजस्वी जी यह कैसे देंगे?...घोषणा पत्र में इस प्रकार की बातें कहना, वो इस तरह से बिहार की जनता को मूर्ख नहीं बना सकते...इस बार चुनाव के जो परिणाम आएंगे, उसमें NDA की अब तक की सबसे बड़ी जीत दिखाई देगी...बिहार की जनता ने डबल इंजन की सरकार द्वारा किए गए विकास को देखा है...NDA की बड़े बहुमत के साथ सरकार बनेगी..."

29 Oct 2025, 01:32:46 PM IST

लालू यादव, सोनिया गांधी बेटों को सेट करना चाहते हैं- अमित शाह

दरभंगा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउड वाली 25 साल की युवा मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया है। लेकिन लालू यादव और सोनिया गांधी अपने-अपने बेटों को राजनीति में सेट कर देना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा कि केंद्र में ना तो प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली है और ना ही बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली है। उन्होंने कहा कि दरभंगा में मिथिला का बहुत बड़ा सांस्कृतिक संग्रहालय बनाएं, बिहार के सभी महाविद्वानों की पांडुलिपी को इस संग्रहालय में रखे जाएंगे। दरभंगा की सभी 10 विधानसभा सीटें एनडीए को जिताकर मोदी जी और नीतीश जी का हाथ मजबूत कीजिए।

29 Oct 2025, 12:39:00 PM IST

सीवान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने बिहार के सीवान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने सीवान के रघुनाथपुर में एक चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने सीवान में शहाबुद्दीन राज का जिक्र करते हुए आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिए जाने को लेकर आरजेडी पर निशाना साधा। योगी ने सीवान के तेजाब कांड का जिक्र कर जंगलराज वालों से सावधान रहने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि रघुनाथपुर 108 नंबर का विधानसभा क्षेत्र है जो सनातन धर्म के लिए शुभ माना जाता है इस लिए इस सीट पर एनडीए के उम्मीदवार की ही जीत होनी चाहिए।

29 Oct 2025, 11:04:23 AM IST

विपक्ष की धांधली की आशंका को दूर करने के लिए SIR- चिराग पासवान

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने चुनाव आयोग द्वारा SIR की घोषणा पर कहा "यह होना चाहिए। हमने इस बात का हमेशा समर्थन किया है। बिहार में जब SIR हुआ तो हमने मज़बूती से समर्थन किया था। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका समय समय पर पालन किया जाता रहा है। विपक्ष जब वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगता है तो ज़रूरी है कि SIR होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वोटर लिस्ट में किसी प्रकार की कोई धांधली न हो..."

29 Oct 2025, 10:42:45 AM IST

पीके को EC का नोटिस, दो राज्यों की वोटर लिस्ट में मिला नाम

जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर का नाम दो अलग-अलग राज्यों की वोटर लिस्ट में दर्ज पाया गया है। जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने पीके को नोटिस भेजा है। निर्वाचन आयोग ने तीन दिन में उनसे जवाब मांगा है। प्रशांत किशोर का नाम बिहार की वोटर लिस्ट के साथ-साथ पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में पाया गया है।

29 Oct 2025, 08:09:45 AM IST

राजनीति के हैवी वैट आज बिहार के रण में दिखाएंगे दम

आज बिहार विधानसभा चुनाव में रैलियों का रेला होना जा रहा है। देश की राजनीति के तमाम बड़े दिग्गज आज बिहार चुनाव में प्रचार के रण में उतरने जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से आज पहली बार राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ आज दो साझा चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे

Bihar Elections
