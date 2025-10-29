Bihar Election: दरभंगा से NDA सरकार पर राहुल गांधी का वार, अरबपतियों के लिए काम कर रही सरकार, युवाओं को नहीं दी नौकरी

बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के रण में आज राहुल गांधी भी उतर गए। उन्होंने मुजफ्फरपुर और दरभंगा में तेजस्वी यादव के साथ चुनावी रैली में हिस्सा लिय। इस दौरान उन्होंने बिहार की नीतीश और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को सरकार की तरफ से झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार ने युवाओं को नौकरी नहीं दी। वहीं केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ दो तीन उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, ये लोग छोटे व्यापारियों को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि बड़े कारोबारियों को सरकार जमीन दे रही है लेकिन बिहार में किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया।