Nitish Kumar Mantrimandal Live: पिता का सपना हुआ सच... नीतीश सरकार में दो विधायकों के मंत्री बनने पर भावुक हुए चिराग

Nitish Kumar Mantrimandal Live:नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में नीतीश मंत्रिमंडल के 26 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। जिसके बाद पीएम मोदी ने मंच से गमछा लहराकर सभा अभिवादन किया।

Anuj Shrivastava
अपडेटेड20 Nov 2025, 03:55:47 PM IST
10वीं बार बिहार के सीएम बनें नीतीश कुमार
10वीं बार बिहार के सीएम बनें नीतीश कुमार

Nitish Kumar Mantrimandal: 10वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार

नीतीश कुमार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 26 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में 14 बीजेपी, 8 जेडीयू, दो LJP(R), एक HAM और एक RLM विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली।

इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा शामिल हुए।

बता दें कि बिहार में राजग ने बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीट जीतकर सत्ता में वापसी की, जिनमें भाजपा के 89, जदयू के 85, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमा) के चार विधायक शामिल हैं।

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
20 Nov 2025, 03:55:40 PM IST

Nitish Kumar Mantrimandal Live: नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में बीजेपी के 14 मंत्री शामिल

बिहार के मुख्मयंत्री नीतीश कुमार ने 26 मंत्रियों के साथ गुरूवार को ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में शपथ ली, जिनमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 14, जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के आठ,लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के दो और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) तथा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के एक-एक मंत्री शामिल हैं।

20 Nov 2025, 03:53:59 PM IST

Nitish Kumar Mantrimandal Live: 10वीं बार बिहार का सीएम बनने पर तेजस्वी यादव ने दी बधाई

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बधाई दी और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए अपने वादों और घोषणाओं को पूरा करेगी।

20 Nov 2025, 03:36:37 PM IST

Nitish Kumar Mantrimandal Live: आज पिता का सपना पूरा हुआ- चिराग पासवान

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा)-रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने बृहस्पतिवार को कहा कि बिहार की नई सरकार में उनकी पार्टी के दो विधायकों को जगह मिलना एक बड़ी जीत है, जिसका सपना उनके दिवंगत पिता राम विलास पासवान ने लंबे समय तक देखा था।

20 Nov 2025, 03:35:31 PM IST

Nitish Kumar Mantrimandal Live: हमारी सभी योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में हैं- केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल

बिहार में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हमने अपने घोषणापत्र में युवाओं के लिए 1 करोड़ रोजगार की बात की है। महिलाएं हमारी शासन प्रणाली के केंद्र में हैं, हमारी सभी योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में हैं। इसी से विकसित भारत का निर्माण होगा।

20 Nov 2025, 02:24:58 PM IST

Bihar Ministers List: चुनाव लड़े बिना ही मंत्री बन दीपक प्रकाश

बिहार में बृहस्पतिवार को नीतीश कुमार के रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ नयी मंत्रिपरिषद में सबसे ज्यादा चर्चा राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक कुशवाहा की हुई, जो बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बन गए हैं।

20 Nov 2025, 01:27:02 PM IST

Bihar Ministers List: बिहार सरकार के मंत्रियों की पूरी लिस्ट देख लीजिए

20 Nov 2025, 12:41:28 PM IST

Bihar CM oath-taking LIVE: किस जाति के कितने मंत्री

नीतीश मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। नीतीश कैबनेट में सबसे ज्यादा 5 दलित समाज के मंत्री बने हैं उसके बाद 4 राजपूत समाज, 2 भूमिहार समाज, 1 ब्राह्मण समाज, 3 कुर्मी समाज, 4 वैश्य समाज के मंत्री बने हैं।

20 Nov 2025, 12:33:48 PM IST

Bihar CM oath-taking LIVE: किस पार्टी के किस मंत्री ने ली शपथ

नीतीश सरकार में बीजेपी के 14 मंत्री

सम्राट चौधरी BJP

विजय कुमार सिन्हा BJP

मंगल पाण्डेय BJP

दिलीप जायसवाल BJP

नितिन नबीन BJP

राम कृपाल यादव BJP

संजय सिंह 'टाईगर BJP

अरुण शंकर प्रसाद BJP

सुरेन्द्र मेहता BJP

नारायण प्रसाद BJP

रमा निषाद BJP

लखेन्द्र कुमार रौशन BJP

श्रेयसी सिंह BJP

डॉ० प्रमोद कुमार BJP

नीतीश सरकार में जेडीयू के 8 मंत्री

विजय कुमार चौधरी JDU

बिजेन्द्र प्रसाद यादव JDU

श्रवण कुमार JDU

अशोक चौधरी (MLC) JDU

मदन सहनी JDU

सुनील कुमार JDU

मो० जमा खान JDU

लेशी सिंह JDU

चिराग, मांझी, कुशवाहा की पार्टी के मंत्री

संजय कुमार LJP(R)

संजय कुमार सिंह LJP(R)

संतोष कुमार सुमन (MLC) HAM

दीपक प्रकाश RLM

20 Nov 2025, 12:10:45 PM IST

Bihar CM oath-taking LIVE: नीतीश के शपथग्रहण में मोदी ने लहराया गमछा

नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर सभी मंत्रियों का शपथग्रहण होने के बाद मंच पर मौजूद पीएम मोदी ने गमछा लहराकर गांधी मैदान में मौजूद सभी लोगों का अभिवादन किया। बदले में गांधी मैदान में मौजूद लोगों ने भी अपना अपना गमछा लहराकर उनका अभिवादन स्वीकार किया।

20 Nov 2025, 12:05:13 PM IST

Bihar CM oath-taking LIVE: उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने ली मंत्री पद की शपथ

उपेंद्र कुशवारा की पार्टी RLM कोटे से उनके बेटे दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली। दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार का आशीर्वाद लिया।

20 Nov 2025, 12:01:43 PM IST

Bihar CM oath-taking LIVE: श्रेयसी सिंह ने ली मंत्री पद की शपथ

श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं, जमुई विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बनीं, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत चुकी हैं। लगातार दूसरी बार श्रेयसी सिंह विधायक बनी हैं। श्रेयसी सिंह राजपूत समाज से आती हैं। श्रेयसी सिंह की मां पुतुल सिंह भी सांसद रह चुकी हैं।

20 Nov 2025, 11:57:17 AM IST

Nitish Kumar Swearing In LIVE: जमा खान, संजय सिंह टाइगर, नारायण प्रसाद, रमा निषाद ने ली मंत्री पद की शपथ

जमा खान अल्पसंख्यक मंत्री हैं दोबारा मंत्री पद की शपथ ली, संजय सिंह टाइगर आरा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक, अरुण शंकर प्रसाद ने 2010 में पहली बार चुनाव जीता था। मधुबनी की खजौली सीट से विधायक हैं अरुण शंकर प्रसाद। रमा निषाद बीजेपी के कोटे से मंत्री बनीं, रमा निषाद मल्लाह जाति से आती हैं मुजफ्फरपुर की औराई विधानसभा सीट से विधायक हैं। जमा खान साल 2020 में बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और चुनाव जीतने के बाद जेडीयू में शामिल हो गए थे उसके बाद मंत्री बने। इस बार जेडीयू की टिकट पर जमा खान ने चुनाव लड़कर जीत हासिल की।

20 Nov 2025, 11:53:22 AM IST

Bihar CM oath-taking LIVE: लेशी सिंह, नितिन नबीन, राम कृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन मांझी, सुनील कुमार ने ली शपथ

लेशी सिंह, नितिन नबीन, राम कृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन मांझी, सुनील कुमार ने नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। नितिन नबीन लगातार दूसरी बार बिहार कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। लेशी सिंह लगातार 6 बार से विधायक हैं। मदन सहनी 2010 में पहली बार जेडीयू विधायक बने, नीतीश सरकार में समाज कल्याण मंत्री रहे। राम कृपाल यादव एक समय में लालू परिवार के करीबी माने जाते हैं। 5 बार सांसद रह चुके हैं राम कृपाल यादव, 2014 से 2019 तक लगातार सांसद रहे, साल 2024 में लोकसभा चुनाव हार गए थे। संजय सिंह टाइगर आरा से विधायक हैं उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। संजय सिंह राजपूत समाज से आते हैं।

20 Nov 2025, 11:44:43 AM IST

Nitish Kumar Swearing In LIVE: विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडेय, अशोक चौधरी ने ली शपथ

विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडेय और अशोक चौधरी ने ली मंत्री पद की शपथ

20 Nov 2025, 11:43:35 AM IST

Nitish Kumar Swearing In LIVE: विजय कुमार सिन्हा ने ली शपथ

बीजेपी की तरफ से विधायक विजय कुमार सिन्हा ने ली मंत्री पद की शपथ, नीतीश की पिछली सरकार में डिप्टी सीएम थे विजय कुमार सिन्हा, शपथ लेने के बाद विजय सिन्हा ने पीएम मोदी का अभिवादन किया। विजय सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं। लखीसराय से 5 बार विधायक रह चुके हैं, स्वीकर और विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं विजय कुमार सिन्हा।

20 Nov 2025, 11:40:28 AM IST

सम्राट चौधरी ने ली मंत्री पद की शपथ

बीजेपी विधायक सम्राट चौधरी ने ली मंत्री पद की शपथ, दूसरी बार डिप्टी सीएम बनेंगे सम्राट चौधरी।

20 Nov 2025, 11:38:38 AM IST

Nitish Kumar Swearing In LIVE: नीतीश कुमार ने ली 10वीं बार सीएम पद की शपथ

नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश 10वीं बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने

20 Nov 2025, 11:36:20 AM IST

Bihar CM oath-taking LIVE: बिहार कैबिनेट के 26 मंत्री लेंगे शपथ

नीतीश कुमार 10वीं बार ले रहे हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ

20 Nov 2025, 11:29:38 AM IST

Bihar CM oath-taking LIVE: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू शपथग्रहण में शामिल

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे, जहां नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।

20 Nov 2025, 11:27:05 AM IST

Nitish Kumar Swearing In LIVE: पटना के गांधी मैदान पहुंचे पीएम मोदी

नीतीश कुमार के शपथग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

20 Nov 2025, 11:17:07 AM IST

Bihar CM oath-taking LIVE: शपथग्रहण पर बोले नीतीश कुमार के बेटे निशांत

नीतीश कुमार के शपथग्रहण पर उनके बेटे निशांत कुमार ने कहा कि पूरे एनडीए के कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है, जनता ने हमें उम्मीद से ज्यादा दिया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा कि मैं पूरे बिहार की जनता का अभिनंदन करता हूं। गांधी मैदान में पहुंची तमाम जनता और गणमान्य लोगों का धन्यवाद करता हूं।

20 Nov 2025, 11:13:38 AM IST

Nitish Kumar Swearing In LIVE: गांधी मैदान में पवन सिंह ने जमाया रंग

पटना के गांधी मैदान में पवन सिंह और मनोज तिवारी रंग जमाए हुए हैं। ये दोनों बीजेपी नेता गांधी मैदान में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में मोदी-नीतीश की जोड़ी के हिट होने को लेकर पवन सिंह गीत गा रहे हैं।

20 Nov 2025, 11:10:08 AM IST

Nitish Kumar Swearing In LIVE: जनता की भावना के अनुरुप शपथग्रहणः सम्राट चौधरी

20 Nov 2025, 11:01:44 AM IST

Bihar CM oath-taking LIVE: गांधी मैदान पहुंचने के लिए राज्यपाल अपने आवास से निकले

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपने आवास से गांधी मैदान के लिए रवाना हुए, जहां नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।

20 Nov 2025, 10:59:46 AM IST

नीतीश कुमार का 10वीं बार शपथग्रहण ऐतिहासिक पलः विजय चौधरी

जदयू नेता विजय कुमार चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह पर कहा, "पटना का गांधी मैदान अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है, इसने कई ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है। आज उसमें एक और जबरदस्त ऐतिहासिक घटना होगी और गांधी मैदान गवाह बनेगा, जब मुख्यमंत्री नीतिश कुमार जी

20 Nov 2025, 10:58:34 AM IST

नीतीश के शपथग्रहण में शामिल होने पहुंचे मेघायल के मुख्यमंत्री

बिहार में NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर मेघालय के CM कॉनराड के संगमा ने कहा, "PM मोदी, नीतीश कुमार जी और सभी गठबंधन सदस्यों के नेतृत्व में NDA के लिए यह एक ऐतिहासिक जीत है। मैं NDA पर भरोसा दिखाने के लिए बिहार के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं..."

20 Nov 2025, 10:55:11 AM IST

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस शपथग्रहण में शामिल होने पटना पहुंचे

20 Nov 2025, 10:53:38 AM IST

शपथग्रहण में शामिल होने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री पटना पहुंचे

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पटना पहुंचे, जहां नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।

20 Nov 2025, 10:50:08 AM IST

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पटना पहुंचे

नीतीश कुमार के शपथग्रहण में शामिल होने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पटना पहुंचे। जहां उन्होंने कहा कि माननीय नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा पूरी बिहार की नई कैबिनेट और नए मंत्रि बनने वाले विधायकों को बहुत-बहुत बधाई।

20 Nov 2025, 10:48:29 AM IST

पटना पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंच चुके हैं जहां वो नीतीश कुमार के शपथग्रहण समारोह में शामिल होंगे। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं।

20 Nov 2025, 10:47:22 AM IST

राजस्थान के मुख्यमंत्री शपथग्रहण में शामिल होने पहुंचे

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पटना पहुंचे, जहां नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।

20 Nov 2025, 10:40:58 AM IST

अमित शाह से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार

नीतीश कुमार अपने आवास से शपथग्रहण के लिए निकल चुके हैं लेकिन वो गांधी मैदान पहुंचने से पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। पटना के होटल मौर्या में नीतीश कुमार, अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त इसी होटल में अमित शाह के साथ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत बीजेपी और जेडीयू के कुछ बड़े नेता मौजूद हैं।

20 Nov 2025, 10:33:35 AM IST

बीजेपी कोटे से ये बन सकते हैं मंत्री

श्रेयसी सिंह, संजय टाइगर, नितिन नहीं, सुरेंद्र मेहता, लखेंद्र पासवान, अरुण शंकर प्रसाद, प्रमोद चंद्रवंशी, रमा निषाद, नारायण प्रसाद और राम कृपाल यादव आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।

20 Nov 2025, 10:31:35 AM IST

जेडीयू कोटे से ये बन सकती हैं मंत्री

लेसी सिंह, जमा ख़ान, अशोक चौधरी, मदन सहनी, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, श्रवण कुमार और सुनील कुमार आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।

20 Nov 2025, 10:29:20 AM IST

नीतीश के शपथग्रहण में ये वीवीआईपी मेहमान

पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, यूपी सीएम योगी आदित्‍यनाथ, एमपी सीएम मोहन यादव, ओडिशा के सीएम मोहन मांझी, राजस्‍थान के सीएम भजनलाल शर्मा, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, महाराष्‍ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस, दिल्‍ली की सीएम रेखा गुप्‍ता, असम के सीएम हेमंत‍ बिस्‍वा सरमा, उत्तराखंड के सीएम पुष्‍कर सिंह धामी, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा नीतीश के शपथग्रहण में शामिल होंगे।

20 Nov 2025, 10:28:07 AM IST

Nitish Kumar Shapath Grahan Live: बिहार की जनता का आभार- सीएम नायब सैनी

बिहार में NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं बिहार की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है।

20 Nov 2025, 10:24:35 AM IST

नीतीश का परिवार गांधी मैदान के लिए रवाना

आज नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्‍यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। नीतीश कुमार का परिवार पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मुख्यमंत्री आवास से गांधी मैदान के लिए रवाना हो गया है।

20 Nov 2025, 10:18:44 AM IST

गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल पहुंचे पटना

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बिहार में NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे।

20 Nov 2025, 10:14:17 AM IST

NDA बिहार की सेवा लगातार करेगा- सम्राट चौधरी

बिहार में NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले बिहार भाजपा विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी-नीतीश कुमार को जो आशीर्वाद दिया है, जनता की भावना के अनुरूप काम करने के लिए शपथ ग्रहण हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। बिहार की जनता ने लगातार 20 साल से NDA को सेवा करने का मौका दिया है और NDA आगे भी लगातार काम करता रहेगा।

20 Nov 2025, 10:10:19 AM IST

नीतीश सरकार का बनना बिहार के लिए शुभ संकेत- अशोक चौधरी

बिहार में NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर JDU नेता अशोक चौधरी ने कहा कि प्रदेश के लिए शुभ संकेत है। जिस व्यक्ति ने बिहार के नवनिर्माण में एक भूमिका का निर्वाहन किया है। जनता ने प्रचंड जनादेश देकर उनको 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है।

20 Nov 2025, 10:09:20 AM IST

बिहार ने डबल इंजन को दिया जनादेश- विजय सिन्हा

बिहार में NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर भाजपा विधायक दल के उप नेता विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार को अपना जनादेश दिया है।

20 Nov 2025, 10:07:11 AM IST

जनता विकास चाहती है- मनोज तिवारी

बिहार सीएम शपथ ग्रहण समारोह पर बीजेपी नेता व सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार की जनता को हार्दिक बधाई। 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में शपथ लेंगे। बिहार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जनता विकास चाहती है। आज बिहार और उसके नागरिकों के लिए ऐतिहासिक दिन है और मैं इस समारोह का हिस्सा बनकर तथा इस महत्वपूर्ण अवसर का साक्षी बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं।

20 Nov 2025, 10:01:22 AM IST

पटना पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंता

नीतीश कुमार के शपथग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए शामिल होने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा पटना पहुंचे। जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। दोपहर 11.30 बजे नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

20 Nov 2025, 09:52:52 AM IST

देश के 10 सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को शामिल करना हमारा लक्ष्य- राजीव रंजन

JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "...आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में NDA की सरकार का गठन होने जा रहा है। आज के शपथ ग्रहण के बाद हमारा संकल्प है कि देश के 10 सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिस्ट में बिहार को खड़ा करना है। इसके लिए बिहार में विकास की गंगा बहती रही है

20 Nov 2025, 09:51:33 AM IST

नीतीश कुमार के शपथग्रहण के लिए तैयार हुआ पटना का गांधी मैदान

20 Nov 2025, 09:50:05 AM IST

थोड़ी देर में पटना पहुंचेंगे पीएम मोदी

पटना के गांधी मैदान में 11.30 बजे से नीतीश कुमार का शपथग्रहण समारोह शामिल होगा। जिसमें शामिल होने के लिए देशभर से वीवीआईपी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बुधवार रात ही पटना पहुंच गए थे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहले ही पटना पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचेंगे।

20 Nov 2025, 09:42:34 AM IST

जेडीयू कोटे से ये बनेंगे मंत्री

अशोक चौधरी, विजेंद्र यादव, मदन सहनी, विजय चौधरी, श्रवण कुमार, लेशी सिंह, सुनील कुमार, जमा खान मंत्री पद की शपथ लेंगे

20 Nov 2025, 09:39:57 AM IST

बीजेपी के ये विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ

बीजेपी की तरफ से राम कृपाल यादव, श्रेयसी सिंह, लेशी सिंह, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जो एमएलसी हैं वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, वहीं एक और एमएलसी दिलीप जायसवाल भी मंत्री पद की शपथ लेंगे।

20 Nov 2025, 09:37:21 AM IST

HAM और RLM की पार्टी से एक-एक मंत्री

संतोष सुमन जीनत राम मांझी की पार्टी हम की तरफ से मंत्री बनेंगे जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से दीपक प्रकाश मंत्री बनेंगे।

20 Nov 2025, 09:35:25 AM IST

चिराग पासवान की पार्टी से दो मंत्री बनेंगे

एलजेपी से संजय कुमार पासवान बखरी से विधायक और संजय सिंह महुआ विधानसभा सीट से विधायक मंत्री पथ की शपथ लेंगे।

अगला ब्लॉग
Bihar Elections
Get Latest real-time updates

Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.

बिजनेस न्यूज़ElectionNitish Kumar Mantrimandal Live: पिता का सपना हुआ सच... नीतीश सरकार में दो विधायकों के मंत्री बनने पर भावुक हुए चिराग
More
बिजनेस न्यूज़ElectionNitish Kumar Mantrimandal Live: पिता का सपना हुआ सच... नीतीश सरकार में दो विधायकों के मंत्री बनने पर भावुक हुए चिराग

Wait for it…

Log in to our website to save your bookmarks. It'll just take a moment.

Wait for it…

Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.