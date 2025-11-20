Nitish Kumar Mantrimandal Live: पिता का सपना हुआ सच... नीतीश सरकार में दो विधायकों के मंत्री बनने पर भावुक हुए चिराग

Nitish Kumar Mantrimandal: 10वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार

नीतीश कुमार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 26 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में 14 बीजेपी, 8 जेडीयू, दो LJP(R), एक HAM और एक RLM विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली।

इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा शामिल हुए।

बता दें कि बिहार में राजग ने बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीट जीतकर सत्ता में वापसी की, जिनमें भाजपा के 89, जदयू के 85, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमा) के चार विधायक शामिल हैं।