Nitish Kumar Mantrimandal Live: पिता का सपना हुआ सच... नीतीश सरकार में दो विधायकों के मंत्री बनने पर भावुक हुए चिराग

Nitish Kumar Mantrimandal: 10वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार
नीतीश कुमार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 26 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में 14 बीजेपी, 8 जेडीयू, दो LJP(R), एक HAM और एक RLM विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली।
इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा शामिल हुए।
बता दें कि बिहार में राजग ने बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीट जीतकर सत्ता में वापसी की, जिनमें भाजपा के 89, जदयू के 85, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमा) के चार विधायक शामिल हैं।
बिहार के मुख्मयंत्री नीतीश कुमार ने 26 मंत्रियों के साथ गुरूवार को ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में शपथ ली, जिनमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 14, जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के आठ,लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के दो और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) तथा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के एक-एक मंत्री शामिल हैं।
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बधाई दी और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए अपने वादों और घोषणाओं को पूरा करेगी।
केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा)-रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने बृहस्पतिवार को कहा कि बिहार की नई सरकार में उनकी पार्टी के दो विधायकों को जगह मिलना एक बड़ी जीत है, जिसका सपना उनके दिवंगत पिता राम विलास पासवान ने लंबे समय तक देखा था।
बिहार में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हमने अपने घोषणापत्र में युवाओं के लिए 1 करोड़ रोजगार की बात की है। महिलाएं हमारी शासन प्रणाली के केंद्र में हैं, हमारी सभी योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में हैं। इसी से विकसित भारत का निर्माण होगा।
बिहार में बृहस्पतिवार को नीतीश कुमार के रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ नयी मंत्रिपरिषद में सबसे ज्यादा चर्चा राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक कुशवाहा की हुई, जो बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बन गए हैं।
नीतीश मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। नीतीश कैबनेट में सबसे ज्यादा 5 दलित समाज के मंत्री बने हैं उसके बाद 4 राजपूत समाज, 2 भूमिहार समाज, 1 ब्राह्मण समाज, 3 कुर्मी समाज, 4 वैश्य समाज के मंत्री बने हैं।
नीतीश सरकार में बीजेपी के 14 मंत्री
सम्राट चौधरी BJP
विजय कुमार सिन्हा BJP
मंगल पाण्डेय BJP
दिलीप जायसवाल BJP
नितिन नबीन BJP
राम कृपाल यादव BJP
संजय सिंह 'टाईगर BJP
अरुण शंकर प्रसाद BJP
सुरेन्द्र मेहता BJP
नारायण प्रसाद BJP
रमा निषाद BJP
लखेन्द्र कुमार रौशन BJP
श्रेयसी सिंह BJP
डॉ० प्रमोद कुमार BJP
नीतीश सरकार में जेडीयू के 8 मंत्री
विजय कुमार चौधरी JDU
बिजेन्द्र प्रसाद यादव JDU
श्रवण कुमार JDU
अशोक चौधरी (MLC) JDU
मदन सहनी JDU
सुनील कुमार JDU
मो० जमा खान JDU
लेशी सिंह JDU
चिराग, मांझी, कुशवाहा की पार्टी के मंत्री
संजय कुमार LJP(R)
संजय कुमार सिंह LJP(R)
संतोष कुमार सुमन (MLC) HAM
दीपक प्रकाश RLM
नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर सभी मंत्रियों का शपथग्रहण होने के बाद मंच पर मौजूद पीएम मोदी ने गमछा लहराकर गांधी मैदान में मौजूद सभी लोगों का अभिवादन किया। बदले में गांधी मैदान में मौजूद लोगों ने भी अपना अपना गमछा लहराकर उनका अभिवादन स्वीकार किया।
उपेंद्र कुशवारा की पार्टी RLM कोटे से उनके बेटे दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली। दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार का आशीर्वाद लिया।
श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं, जमुई विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बनीं, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत चुकी हैं। लगातार दूसरी बार श्रेयसी सिंह विधायक बनी हैं। श्रेयसी सिंह राजपूत समाज से आती हैं। श्रेयसी सिंह की मां पुतुल सिंह भी सांसद रह चुकी हैं।
जमा खान अल्पसंख्यक मंत्री हैं दोबारा मंत्री पद की शपथ ली, संजय सिंह टाइगर आरा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक, अरुण शंकर प्रसाद ने 2010 में पहली बार चुनाव जीता था। मधुबनी की खजौली सीट से विधायक हैं अरुण शंकर प्रसाद। रमा निषाद बीजेपी के कोटे से मंत्री बनीं, रमा निषाद मल्लाह जाति से आती हैं मुजफ्फरपुर की औराई विधानसभा सीट से विधायक हैं। जमा खान साल 2020 में बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और चुनाव जीतने के बाद जेडीयू में शामिल हो गए थे उसके बाद मंत्री बने। इस बार जेडीयू की टिकट पर जमा खान ने चुनाव लड़कर जीत हासिल की।
लेशी सिंह, नितिन नबीन, राम कृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन मांझी, सुनील कुमार ने नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। नितिन नबीन लगातार दूसरी बार बिहार कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। लेशी सिंह लगातार 6 बार से विधायक हैं। मदन सहनी 2010 में पहली बार जेडीयू विधायक बने, नीतीश सरकार में समाज कल्याण मंत्री रहे। राम कृपाल यादव एक समय में लालू परिवार के करीबी माने जाते हैं। 5 बार सांसद रह चुके हैं राम कृपाल यादव, 2014 से 2019 तक लगातार सांसद रहे, साल 2024 में लोकसभा चुनाव हार गए थे। संजय सिंह टाइगर आरा से विधायक हैं उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। संजय सिंह राजपूत समाज से आते हैं।
विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडेय और अशोक चौधरी ने ली मंत्री पद की शपथ
बीजेपी की तरफ से विधायक विजय कुमार सिन्हा ने ली मंत्री पद की शपथ, नीतीश की पिछली सरकार में डिप्टी सीएम थे विजय कुमार सिन्हा, शपथ लेने के बाद विजय सिन्हा ने पीएम मोदी का अभिवादन किया। विजय सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं। लखीसराय से 5 बार विधायक रह चुके हैं, स्वीकर और विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं विजय कुमार सिन्हा।
बीजेपी विधायक सम्राट चौधरी ने ली मंत्री पद की शपथ, दूसरी बार डिप्टी सीएम बनेंगे सम्राट चौधरी।
नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश 10वीं बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने
नीतीश कुमार 10वीं बार ले रहे हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे, जहां नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।
नीतीश कुमार के शपथग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
नीतीश कुमार के शपथग्रहण पर उनके बेटे निशांत कुमार ने कहा कि पूरे एनडीए के कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है, जनता ने हमें उम्मीद से ज्यादा दिया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा कि मैं पूरे बिहार की जनता का अभिनंदन करता हूं। गांधी मैदान में पहुंची तमाम जनता और गणमान्य लोगों का धन्यवाद करता हूं।
पटना के गांधी मैदान में पवन सिंह और मनोज तिवारी रंग जमाए हुए हैं। ये दोनों बीजेपी नेता गांधी मैदान में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में मोदी-नीतीश की जोड़ी के हिट होने को लेकर पवन सिंह गीत गा रहे हैं।
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपने आवास से गांधी मैदान के लिए रवाना हुए, जहां नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।
जदयू नेता विजय कुमार चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह पर कहा, "पटना का गांधी मैदान अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है, इसने कई ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है। आज उसमें एक और जबरदस्त ऐतिहासिक घटना होगी और गांधी मैदान गवाह बनेगा, जब मुख्यमंत्री नीतिश कुमार जी
बिहार में NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर मेघालय के CM कॉनराड के संगमा ने कहा, "PM मोदी, नीतीश कुमार जी और सभी गठबंधन सदस्यों के नेतृत्व में NDA के लिए यह एक ऐतिहासिक जीत है। मैं NDA पर भरोसा दिखाने के लिए बिहार के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं..."
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पटना पहुंचे, जहां नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।
नीतीश कुमार के शपथग्रहण में शामिल होने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पटना पहुंचे। जहां उन्होंने कहा कि माननीय नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा पूरी बिहार की नई कैबिनेट और नए मंत्रि बनने वाले विधायकों को बहुत-बहुत बधाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंच चुके हैं जहां वो नीतीश कुमार के शपथग्रहण समारोह में शामिल होंगे। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पटना पहुंचे, जहां नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।
नीतीश कुमार अपने आवास से शपथग्रहण के लिए निकल चुके हैं लेकिन वो गांधी मैदान पहुंचने से पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। पटना के होटल मौर्या में नीतीश कुमार, अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त इसी होटल में अमित शाह के साथ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत बीजेपी और जेडीयू के कुछ बड़े नेता मौजूद हैं।
श्रेयसी सिंह, संजय टाइगर, नितिन नहीं, सुरेंद्र मेहता, लखेंद्र पासवान, अरुण शंकर प्रसाद, प्रमोद चंद्रवंशी, रमा निषाद, नारायण प्रसाद और राम कृपाल यादव आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।
लेसी सिंह, जमा ख़ान, अशोक चौधरी, मदन सहनी, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, श्रवण कुमार और सुनील कुमार आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।
पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी सीएम मोहन यादव, ओडिशा के सीएम मोहन मांझी, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा नीतीश के शपथग्रहण में शामिल होंगे।
बिहार में NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं बिहार की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है।
आज नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। नीतीश कुमार का परिवार पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मुख्यमंत्री आवास से गांधी मैदान के लिए रवाना हो गया है।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बिहार में NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे।
बिहार में NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले बिहार भाजपा विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी-नीतीश कुमार को जो आशीर्वाद दिया है, जनता की भावना के अनुरूप काम करने के लिए शपथ ग्रहण हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। बिहार की जनता ने लगातार 20 साल से NDA को सेवा करने का मौका दिया है और NDA आगे भी लगातार काम करता रहेगा।
बिहार में NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर JDU नेता अशोक चौधरी ने कहा कि प्रदेश के लिए शुभ संकेत है। जिस व्यक्ति ने बिहार के नवनिर्माण में एक भूमिका का निर्वाहन किया है। जनता ने प्रचंड जनादेश देकर उनको 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है।
बिहार में NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर भाजपा विधायक दल के उप नेता विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार को अपना जनादेश दिया है।
बिहार सीएम शपथ ग्रहण समारोह पर बीजेपी नेता व सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार की जनता को हार्दिक बधाई। 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में शपथ लेंगे। बिहार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जनता विकास चाहती है। आज बिहार और उसके नागरिकों के लिए ऐतिहासिक दिन है और मैं इस समारोह का हिस्सा बनकर तथा इस महत्वपूर्ण अवसर का साक्षी बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं।
नीतीश कुमार के शपथग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए शामिल होने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा पटना पहुंचे। जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। दोपहर 11.30 बजे नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "...आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में NDA की सरकार का गठन होने जा रहा है। आज के शपथ ग्रहण के बाद हमारा संकल्प है कि देश के 10 सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिस्ट में बिहार को खड़ा करना है। इसके लिए बिहार में विकास की गंगा बहती रही है
पटना के गांधी मैदान में 11.30 बजे से नीतीश कुमार का शपथग्रहण समारोह शामिल होगा। जिसमें शामिल होने के लिए देशभर से वीवीआईपी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बुधवार रात ही पटना पहुंच गए थे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहले ही पटना पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचेंगे।
अशोक चौधरी, विजेंद्र यादव, मदन सहनी, विजय चौधरी, श्रवण कुमार, लेशी सिंह, सुनील कुमार, जमा खान मंत्री पद की शपथ लेंगे
बीजेपी की तरफ से राम कृपाल यादव, श्रेयसी सिंह, लेशी सिंह, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जो एमएलसी हैं वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, वहीं एक और एमएलसी दिलीप जायसवाल भी मंत्री पद की शपथ लेंगे।
संतोष सुमन जीनत राम मांझी की पार्टी हम की तरफ से मंत्री बनेंगे जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से दीपक प्रकाश मंत्री बनेंगे।
एलजेपी से संजय कुमार पासवान बखरी से विधायक और संजय सिंह महुआ विधानसभा सीट से विधायक मंत्री पथ की शपथ लेंगे।
