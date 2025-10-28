तेजस्वी ने महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण पत्र नाम दिया, घोषणापत्र का हर वादा पूरा करेंगे- तेजस्वी

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दो वोटर आईडी के मामले पर कहा, "मैं 2019 से करगहर विधानसभा क्षेत्र से मतदाता हूँ। बीच में दो साल जब मैं कोलकाता में था, मैंने वहाँ अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाया था। 2021 से, मेरा मतदाता पहचान पत्र करगहर का है। चुनाव आयोग ने SIR किया है उसे बाद भी मेरा नाम करगरह में हैं। अगर वे कह रहे हैं दूसरी जगह भी मेरा नाम है तो SIR करके सबको क्यों परेशान कर रहे थे? अब चुनाव आयोग इसपर झूठ-मूठ का कोई नोटिस जारी करेगा। इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है..."

महागठबंधन द्वारा बिहार चुनाव 2025 के लिए अपना घोषणापत्र जारी करने पर उन्होंने कहा, "यह लोगों को बेवकूफ बनाने का जरिया है। लड़ाई NDA और जन सुराज के बीच है।"