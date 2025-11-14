Patna Begusarai Election Result Highlights: बेगूसराय सीट पर BJP के कुंदन कुमार आगे, अमिता भूषण पीछे

Patna-Nalanda Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार आज खत्म हो रहा है। पटना, नालंदा, शेखपुरा और बेगूसराय समेत पूरे मध्य बिहार की सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। मोकामा में अनंत सिंह फैक्टर, बख्तियारपुर में नीतीश कुमार का प्रभाव, हिलसा और बिहारशरीफ की हलचल ये सब मिलकर इस बेल्ट को निर्णायक बना रहे हैं। जेडीयू–बीजेपी गठबंधन और आरजेडी के बीच सीधा मुकाबला है, और हर सीट पर पल-पल समीकरण बदल रहे हैं। चुनाव आयोग की व्यवस्था के बीच सुरक्षा कड़ी है और मतगणना केंद्रों पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि लगातार निगरानी कर रहे हैं। जनता का फैसला आज साफ़ होगा कि आने वाले पांच सालों तक बिहार की सत्ता किसके हाथ में होगी।
शेखपुरा जिले की शेखपुरा विधानसभा सीट पर जेडीयू के रणधीर सोनी ने जीत हासिल की है। रणधीर ने राजद के विजय कुमार को भारी मतों के अंतर से हराया है।
बेगूसराय विधानसभा की फाइनल तस्वीर कुछ साफ होती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, बीजेपी के कुंदन कुमार 87956 वोट हासिल कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस की अमिता भूषण को अब तक 70248 वोट मिले हैं। अमिता भूषण फिलहाल कुंदन कुमार से 17708 वोटों से पीछे चल रही हैं।
बरबीघा विधानसभा सीट पर 21 में से 17 राउंड की मतगणना हो गई है। जेडीयू प्रत्याशी डॉ. कुमार पुष्पांजय 24 हजार से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के त्रिशूलधारी सिंह हैं। वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी सुदर्शन कुमार है।
नालंदा विधानसभा सीट से बीजेपी के श्रवण कुमार आगे चल रहे हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, श्रवण कुमार 87766 वोट हासिल कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस के कौशलेंद्र कुमार को 58703 वोट मिले हैं। कौशलेंद्र मौजूदा समय में श्रवण कुमार से 29063 वोटों से पीछे चल रहे हैं।
बेगुसराय विधानसभा सीट पर बीजेपी के कुंदन कुमार आगे चल रहे हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, कुंदन कुमार 67048 वोट हासिल कर चुके हैं। कांग्रेस की अमिता भूषण कुंदन से 4616 वोटों से पीछे चल रही हैं। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस की अमिता भूषण आगे चल रहीं थीं।
पटना साहिब विधानसभा सीट पर BJP उम्मीदवार रत्नेश कुमार आगे चल रहे हैं। वहीं, INC प्रत्याशी Shashant Shekhar उनके बाद दूसरे स्थान पर हैं।
बिहारशरीफ सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार डॉ.सुनील कुमार 24961 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। 15 राउंट की वोटिंग के बाद सुनील कुमार के खाते में 57007 वोट आए हैं। वहीं कांग्रेस के औमेर खान 32046 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार दिनेश कुमार 3262 वोटों के साथ चौथे नंबर पर हैं।
वोटों की गिनती आगे बढ़ने के साथ ही बेगूसराय विधानसभा सीट का चुनावी मुकाबला बेहद रोमांचक हो चला है। यहां कांग्रेस कैंडिडेट सिर्फ 1724 वोटों के अंतर से अपने नजदीकी प्रतिद्वंद्वी से आगे हैं।
बिहार के बेगुसराय सीट पर बीजेपी के कुंदन कुमार, कांग्रेस की अमिता भूषण से 1094 वोटों के अंतर से पीछे चल रहे हैं।
बछवाड़ा विधानसभा सीट से खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता 12वें राउंड की गिनती के बाद 8624 वोट से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस शिवप्रकाश गरीब दास काफी पीछे चल रहे हैं।
बेगूसराय सदर सीट से बीजेपी के कुंदन कुमार करीब 1800 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस की अमिता भूषण पीछे हो गई है। कुछ समय पहले तक भूषण आगे चल रहीं थी और कुंदन पीछे चल रहे थे।
बिहार में साहेबपुर कमाल सीट से आठवें राउंड की गिनती पूरी हो गई है। इसमें आरजेडी प्रत्याशी सत्तानंद संबुद्ध 8397 वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर लोजपा रामविलास के सुरेंद्र विवेक हैं।
बेगूसराय में कांग्रेस की आमिता भूषण और BJP उम्मीदवार कुंदन कुमार के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। अमिता भूषण मौजूदा समय में सिर्फ 4939 वोटों से आगे चल रही हैं। यह हॉट सीट मानी जा रही है। राजनीतिक जानकार यहां बड़े उलटफेर की संभावना जता रहे हैं।
बिहार में साहेबपुर कमाल से आरजेडी के सत्तानंद संबुद्ध 11 हजार वोट से आगे साथ ही मटिहानी से बोगो सिंह बढ़त बनाए हुए हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव में साहेबपुर कमला सीट से आरजेडी के सत्तानंद संबुद्ध लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 11,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर लोजपा रामविलास के सुरेंद्र विवेक हैं।
साहेबपुर कमाल सीट से आरजेडी के सत्तानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। सत्तानंद संबुद्ध 9920 वोट से आगे चल रहे हैं।
अभी तक के रुझानों को देखें तो बेगूसराय विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अमिता भूषण 20129 वोट पाकर आगे चल रहे हैं। वहीं, BJP उम्मीदवार कुंदन कुमार 19667 पाकर दूसरे स्थान पर हैं।
बेगूसराय के सभी सात विधानसभा क्षेत्र के लिए 14-14 टेबल लगाया गया है। जिसमें सबसे पहले साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के नतीजे घोषित किए जाएंगे। वहीं सबसे आखिरी में मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के नतीजे आएंगे। साहेबपुर कमाल के बाद तेघड़ा विधानसभा, चेरिया बरियारपुर विधानसभा, बखरी (सु.) विधानसभा, बछवाड़ा विधानसभा और बेगूसराय विधानसभा का चुनाव नतीजे सामने आएंगे।
बेगूसराय में बिहार सरकार की खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह के बेटे सुशील कुमार, पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के बेटे अभिषेक आनंद, गिरिराज सिंह के करीबी रिश्तेदार कुंदन कुमार, पूर्व मंत्री श्रीनारायण यादव के बेटे सत्तानंद संबुद्ध की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है।
बिहार विधानसभा चुनाव के बेगूसराय विधानसभा सीट में मटिहानी, बखरी, चेरिया बरियारपुर, बछवाड़ा और साहेबपुर कमाल से महागठबंधन के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड में बेगूसराय से कांग्रेस की अमिता भूषण 1100, साहेबपुर कमाल से राजद के संत्तानंद संबुद्ध 6300 और मटिहानी से राजद के बोगो सिंह 6600 वोट से आगे चल रहे हैं।
मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से राजद के बोगो सिंह को दूसरे राउंड की गिनती में 12456 वोट मिले। जबकि राजकुमार सिंह को 6114 वोट मिला है। 6341 वोट से बोगो सिंह आगे चल रहे हैं। वहीं साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र से राजद के सत्तानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव 9318 वोट से आगे चल रहे हैं।
मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से राजद के बोगो सिंह को दूसरे राउंड की गिनती में 12456 वोट मिले। जबकि राजकुमार सिंह को 6114 वोट मिला है। 6341 वोट से बोगो सिंह आगे चल रहे हैं।
बेगूसराय सीट से कांग्रेस की अमिता भूषण आगे चल रही हैं। जबकि साहेबपुर कमाल से आरजेडी के संत्तानंद संबुद्ध आगे चल रहे हैं, तेघड़ा से एनडीए के रजनीश कुमार आगे, चेरिया बरियारपुर से राजद के सुशील कुमार आगे, बछवाड़ा से कांग्रेस के शिवप्रकाश गरीबदास आगे, मटिहानी से राजद के नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह आगे, बखरी से सीपीआई के सूर्यकांत पासवान आगे चल रहे हैं।
बिहार की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। अनंत सिंह को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया है वो फिलहाल जेल में बंद हैं। उनपर चुनाव प्रचार के दौरान एक और बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप है। मोकामा में अनंत सिंह के खिलाफ आरजेडी की टिकट पर बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मैदान में थीं जो शुरूआती रुझान में पीछे चल रही हैं।
पटना साहिब विधानसभा सीट पर बीजेपी ने रत्नेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था। पार्टी ने यहां से नंद किशोर यादव का टिकट काटा था। नंद किशोर इस सीट से लगातार तीन बार से विधायक थे।
बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली राजधानी पटना की पटना साहिब विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार शशांत शेखर आगे निकल गए हैं।
शुरुआती रुझानों ने पटना जिले की एक और विधानसभा सीट दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। यहां से आरजेडी के रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं।
बिहार में विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। शुरुआती दौर में बैलेट पेपर की गिनती हो रही है। कुछ ही देर में रुझान आना शुरू हो जाएंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। राज्य में इस बार बंपर वोटिंग हुई है। बिहार के बेगुसराय में 69.87 फीसदी मतदान हुआ। इस बार के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
बिहार विधानसभा चुनाव के आज नतीजे घोषित किए जाएंगे। वोटों की गिनती कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी। इसके बाद EVM खुलेंगी। बिहार की राजधानी पटना में 59.02 फीसदी वोटिंग हुई है। राज्य में सत्ता की चाबी किसे मिलेगी, कुछ ही देर में तस्वीर साफ होने लगेगी।
बिहार विधानसभा की नालंदा सीट पर नीतीश कुमार की पकड़ मजबूत है। इस सीट पर जदयू और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यहां पर जदयू के श्रवण कुमार और कांग्रेस के कौशलेंद्र कुमार चुनावी मैदान में उतारा है।