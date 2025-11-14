Patna Begusarai Election Result Highlights: बेगूसराय सीट पर BJP के कुंदन कुमार आगे, अमिता भूषण पीछे

Begusarai Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन आ गया है। रुझानों में NDA की सरकार बन गई है। राज्य में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनतर उभरी है। पटना–नालंदा–शेखपुरा बेल्ट में हर सीट पर दिलचस्प मुकाबला है।

Jitendra Singh
अपडेटेड14 Nov 2025, 06:17:00 PM IST
कौन जीतेगा बेगूसराय की सीट
कौन जीतेगा बेगूसराय की सीट

Patna-Nalanda Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार आज खत्म हो रहा है। पटना, नालंदा, शेखपुरा और बेगूसराय समेत पूरे मध्य बिहार की सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। मोकामा में अनंत सिंह फैक्टर, बख्तियारपुर में नीतीश कुमार का प्रभाव, हिलसा और बिहारशरीफ की हलचल ये सब मिलकर इस बेल्ट को निर्णायक बना रहे हैं। जेडीयू–बीजेपी गठबंधन और आरजेडी के बीच सीधा मुकाबला है, और हर सीट पर पल-पल समीकरण बदल रहे हैं। चुनाव आयोग की व्यवस्था के बीच सुरक्षा कड़ी है और मतगणना केंद्रों पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि लगातार निगरानी कर रहे हैं। जनता का फैसला आज साफ़ होगा कि आने वाले पांच सालों तक बिहार की सत्ता किसके हाथ में होगी।

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
14 Nov 2025, 05:43:36 PM IST

SheKhapura Chunav Result: शेखपुरा में JDU के रणधीर सोनी जीते

शेखपुरा जिले की शेखपुरा विधानसभा सीट पर जेडीयू के रणधीर सोनी ने जीत हासिल की है। रणधीर ने राजद के विजय कुमार को भारी मतों के अंतर से हराया है।

14 Nov 2025, 05:27:44 PM IST

Begusarai Chunav Result Live: बेगुसराय सीट पर बीजेपी बड़ी जीत की ओर

बेगूसराय विधानसभा की फाइनल तस्वीर कुछ साफ होती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, बीजेपी के कुंदन कुमार 87956 वोट हासिल कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस की अमिता भूषण को अब तक 70248 वोट मिले हैं। अमिता भूषण फिलहाल कुंदन कुमार से 17708 वोटों से पीछे चल रही हैं।

14 Nov 2025, 04:57:39 PM IST

Barbigha Chunav Result Live: JDU के पुष्पांजय आगे

बरबीघा विधानसभा सीट पर 21 में से 17 राउंड की मतगणना हो गई है। जेडीयू प्रत्याशी डॉ. कुमार पुष्पांजय 24 हजार से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के त्रिशूलधारी सिंह हैं। वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी सुदर्शन कुमार है।

14 Nov 2025, 04:40:48 PM IST

Nalanda Chunav Result Live: नालंदा से बीजेपी के श्रवण कुमार आगे

नालंदा विधानसभा सीट से बीजेपी के श्रवण कुमार आगे चल रहे हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, श्रवण कुमार 87766 वोट हासिल कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस के कौशलेंद्र कुमार को 58703 वोट मिले हैं। कौशलेंद्र मौजूदा समय में श्रवण कुमार से 29063 वोटों से पीछे चल रहे हैं।

14 Nov 2025, 04:21:54 PM IST

Begusarai Chapra Result Live: BJP के कुंदन कुमार आगे

बेगुसराय विधानसभा सीट पर बीजेपी के कुंदन कुमार आगे चल रहे हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, कुंदन कुमार 67048 वोट हासिल कर चुके हैं। कांग्रेस की अमिता भूषण कुंदन से 4616 वोटों से पीछे चल रही हैं। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस की अमिता भूषण आगे चल रहीं थीं।

14 Nov 2025, 04:03:22 PM IST

Patna Sahib Chapra Result Live: पटना साहिब सीट पर BJP का वर्चस्व

पटना साहिब विधानसभा सीट पर BJP उम्मीदवार रत्नेश कुमार आगे चल रहे हैं। वहीं, INC प्रत्याशी Shashant Shekhar उनके बाद दूसरे स्थान पर हैं।

14 Nov 2025, 03:38:11 PM IST

Biharsharif Chnav Result LIVE: बिहारशरीफ सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार सुनील कुमार जीत के करीब

बिहारशरीफ सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार डॉ.सुनील कुमार 24961 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। 15 राउंट की वोटिंग के बाद सुनील कुमार के खाते में 57007 वोट आए हैं। वहीं कांग्रेस के औमेर खान 32046 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार दिनेश कुमार 3262 वोटों के साथ चौथे नंबर पर हैं।

14 Nov 2025, 03:19:23 PM IST

Begusarai Chapra Result Live: बेगूसराय सीट पर कांटे की टक्कर

वोटों की गिनती आगे बढ़ने के साथ ही बेगूसराय विधानसभा सीट का चुनावी मुकाबला बेहद रोमांचक हो चला है। यहां कांग्रेस कैंडिडेट सिर्फ 1724 वोटों के अंतर से अपने नजदीकी प्रतिद्वंद्वी से आगे हैं।

14 Nov 2025, 03:06:49 PM IST

Begusarai Chapra Result: बेगुसराय सीट पर कुंदन कुमार पीछे

बिहार के बेगुसराय सीट पर बीजेपी के कुंदन कुमार, कांग्रेस की अमिता भूषण से 1094 वोटों के अंतर से पीछे चल रहे हैं।

14 Nov 2025, 02:23:29 PM IST

Bachwada Vidhansabha Seat Result Live: बछवाड़ा से खेल मंत्री आगे

बछवाड़ा विधानसभा सीट से खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता 12वें राउंड की गिनती के बाद 8624 वोट से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस शिवप्रकाश गरीब दास काफी पीछे चल रहे हैं।

14 Nov 2025, 02:06:04 PM IST

Begusarai Chapra Result Live: बीजेपी के कुंदन कुमार आगे

बेगूसराय सदर सीट से बीजेपी के कुंदन कुमार करीब 1800 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस की अमिता भूषण पीछे हो गई है। कुछ समय पहले तक भूषण आगे चल रहीं थी और कुंदन पीछे चल रहे थे।

14 Nov 2025, 02:00:27 PM IST

Begusarai Chapra Result: सत्तानंद संबुद्ध 8397 वोट से आगे

बिहार में साहेबपुर कमाल सीट से आठवें राउंड की गिनती पूरी हो गई है। इसमें आरजेडी प्रत्याशी सत्तानंद संबुद्ध 8397 वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर लोजपा रामविलास के सुरेंद्र विवेक हैं।

14 Nov 2025, 01:25:59 PM IST

Begusarai Chapra Result: बेगूसराय में कांटे की टक्कर, वोटों का अंतर सिर्फ 4939

बेगूसराय में कांग्रेस की आमिता भूषण और BJP उम्मीदवार कुंदन कुमार के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। अमिता भूषण मौजूदा समय में सिर्फ 4939 वोटों से आगे चल रही हैं। यह हॉट सीट मानी जा रही है। राजनीतिक जानकार यहां बड़े उलटफेर की संभावना जता रहे हैं।

14 Nov 2025, 12:57:16 PM IST

Begusarai Chapra Result: बेगूसराय में एनडीए 4 और महागठबंधन 3 सीट पर आगे

बिहार में साहेबपुर कमाल से आरजेडी के सत्तानंद संबुद्ध 11 हजार वोट से आगे साथ ही मटिहानी से बोगो सिंह बढ़त बनाए हुए हैं।

14 Nov 2025, 12:35:21 PM IST

Begusarai Chapra Result: सत्तानंद संबुद्ध की बढ़त बरकरार

बिहार विधानसभा चुनाव में साहेबपुर कमला सीट से आरजेडी के सत्तानंद संबुद्ध लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 11,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर लोजपा रामविलास के सुरेंद्र विवेक हैं।

14 Nov 2025, 12:02:30 PM IST

Begusarai Chapra Result: सत्तानंद संबुद्ध 9920 वोट से आगे

साहेबपुर कमाल सीट से आरजेडी के सत्तानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। सत्तानंद संबुद्ध 9920 वोट से आगे चल रहे हैं।

14 Nov 2025, 11:43:39 AM IST

Begusarai Chapra Result: अमिता भूषण 20129 वोट से आगे

अभी तक के रुझानों को देखें तो बेगूसराय विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अमिता भूषण 20129 वोट पाकर आगे चल रहे हैं। वहीं, BJP उम्मीदवार कुंदन कुमार 19667 पाकर दूसरे स्थान पर हैं।

14 Nov 2025, 11:24:40 AM IST

Begusarai Chapra Result: सबसे पहले आएगा साहेबपुर कमाल विधानसभा के नतीजे

बेगूसराय के सभी सात विधानसभा क्षेत्र के लिए 14-14 टेबल लगाया गया है। जिसमें सबसे पहले साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के नतीजे घोषित किए जाएंगे। वहीं सबसे आखिरी में मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के नतीजे आएंगे। साहेबपुर कमाल के बाद तेघड़ा विधानसभा, चेरिया बरियारपुर विधानसभा, बखरी (सु.) विधानसभा, बछवाड़ा विधानसभा और बेगूसराय विधानसभा का चुनाव नतीजे सामने आएंगे।

14 Nov 2025, 11:22:46 AM IST

Begusarai Chapra Result: इन दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर

बेगूसराय में बिहार सरकार की खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह के बेटे सुशील कुमार, पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के बेटे अभिषेक आनंद, गिरिराज सिंह के करीबी रिश्तेदार कुंदन कुमार, पूर्व मंत्री श्रीनारायण यादव के बेटे सत्तानंद संबुद्ध की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है।

14 Nov 2025, 10:40:18 AM IST

Begusarai Chapra Result: इन सीटों पर महगठबंधन आगे

बिहार विधानसभा चुनाव के बेगूसराय विधानसभा सीट में मटिहानी, बखरी, चेरिया बरियारपुर, बछवाड़ा और साहेबपुर कमाल से महागठबंधन के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड में बेगूसराय से कांग्रेस की अमिता भूषण 1100, साहेबपुर कमाल से राजद के संत्तानंद संबुद्ध 6300 और मटिहानी से राजद के बोगो सिंह 6600 वोट से आगे चल रहे हैं।

14 Nov 2025, 10:29:39 AM IST

Begusarai Chapra Result: बोगो सिंह 6341 वोट से आगे

मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से राजद के बोगो सिंह को दूसरे राउंड की गिनती में 12456 वोट मिले। जबकि राजकुमार सिंह को 6114 वोट मिला है। 6341 वोट से बोगो सिंह आगे चल रहे हैं। वहीं साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र से राजद के सत्तानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव 9318 वोट से आगे चल रहे हैं।

14 Nov 2025, 10:22:05 AM IST

Begusarai Chapra Result: बोगो सिंह 6341 वोट से आगे

मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से राजद के बोगो सिंह को दूसरे राउंड की गिनती में 12456 वोट मिले। जबकि राजकुमार सिंह को 6114 वोट मिला है। 6341 वोट से बोगो सिंह आगे चल रहे हैं।

14 Nov 2025, 10:03:19 AM IST

Begusarai Chapra Result 2025: बेगूसराय की इन सीटों से ये प्रत्याशी आगे

बेगूसराय सीट से कांग्रेस की अमिता भूषण आगे चल रही हैं। जबकि साहेबपुर कमाल से आरजेडी के संत्तानंद संबुद्ध आगे चल रहे हैं, तेघड़ा से एनडीए के रजनीश कुमार आगे, चेरिया बरियारपुर से राजद के सुशील कुमार आगे, बछवाड़ा से कांग्रेस के शिवप्रकाश गरीबदास आगे, मटिहानी से राजद के नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह आगे, बखरी से सीपीआई के सूर्यकांत पासवान आगे चल रहे हैं।

14 Nov 2025, 09:44:34 AM IST

Bihar Chunav Results 2025 LIVE: मोकामा से अनंत सिंह आगे

बिहार की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। अनंत सिंह को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया है वो फिलहाल जेल में बंद हैं। उनपर चुनाव प्रचार के दौरान एक और बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप है। मोकामा में अनंत सिंह के खिलाफ आरजेडी की टिकट पर बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मैदान में थीं जो शुरूआती रुझान में पीछे चल रही हैं।

14 Nov 2025, 09:42:13 AM IST

Bihar Election LIVE: पटना साहिब से बीजेपी ने नंद किशोर का काटा था टिकट

पटना साहिब विधानसभा सीट पर बीजेपी ने रत्नेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था। पार्टी ने यहां से नंद किशोर यादव का टिकट काटा था। नंद किशोर इस सीट से लगातार तीन बार से विधायक थे।

14 Nov 2025, 09:37:22 AM IST

Bihar Chunav Result 2025 LIVE: पटना साहिब सीट से कांग्रेस के शशांत शेखर आगे

बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली राजधानी पटना की पटना साहिब विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार शशांत शेखर आगे निकल गए हैं।

14 Nov 2025, 09:35:57 AM IST

Bihar Election Results 2025 LIVE: दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव पीछे

शुरुआती रुझानों ने पटना जिले की एक और विधानसभा सीट दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। यहां से आरजेडी के रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं।

14 Nov 2025, 08:01:00 AM IST

Patna-Begusarai Election Result: वोटों की गिनती शुरू

बिहार में विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। शुरुआती दौर में बैलेट पेपर की गिनती हो रही है। कुछ ही देर में रुझान आना शुरू हो जाएंगे।

14 Nov 2025, 07:59:37 AM IST

Begusarai Election Result Live: बेगुसराय में करीब 70% मतदान

बिहार विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। राज्य में इस बार बंपर वोटिंग हुई है। बिहार के बेगुसराय में 69.87 फीसदी मतदान हुआ। इस बार के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।

14 Nov 2025, 07:43:09 AM IST

Patna Election Result 2025 Liv: पटना में करीब 60% हुई वोटिंग

बिहार विधानसभा चुनाव के आज नतीजे घोषित किए जाएंगे। वोटों की गिनती कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी। इसके बाद EVM खुलेंगी। बिहार की राजधानी पटना में 59.02 फीसदी वोटिंग हुई है। राज्य में सत्ता की चाबी किसे मिलेगी, कुछ ही देर में तस्वीर साफ होने लगेगी।

14 Nov 2025, 05:55:37 AM IST

Nalanda Election Result 2025: नालंदा सीट पर JDU की पकड़

बिहार विधानसभा की नालंदा सीट पर नीतीश कुमार की पकड़ मजबूत है। इस सीट पर जदयू और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यहां पर जदयू के श्रवण कुमार और कांग्रेस के कौशलेंद्र कुमार चुनावी मैदान में उतारा है।

Patna Begusarai Election Result Highlights: बेगूसराय सीट पर BJP के कुंदन कुमार आगे, अमिता भूषण पीछे
बिजनेस न्यूज़ElectionPatna Begusarai Election Result Highlights: बेगूसराय सीट पर BJP के कुंदन कुमार आगे, अमिता भूषण पीछे

