Patna Begusarai Election Result Highlights: बेगूसराय सीट पर BJP के कुंदन कुमार आगे, अमिता भूषण पीछे

Patna-Nalanda Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार आज खत्म हो रहा है। पटना, नालंदा, शेखपुरा और बेगूसराय समेत पूरे मध्य बिहार की सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। मोकामा में अनंत सिंह फैक्टर, बख्तियारपुर में नीतीश कुमार का प्रभाव, हिलसा और बिहारशरीफ की हलचल ये सब मिलकर इस बेल्ट को निर्णायक बना रहे हैं। जेडीयू–बीजेपी गठबंधन और आरजेडी के बीच सीधा मुकाबला है, और हर सीट पर पल-पल समीकरण बदल रहे हैं। चुनाव आयोग की व्यवस्था के बीच सुरक्षा कड़ी है और मतगणना केंद्रों पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि लगातार निगरानी कर रहे हैं। जनता का फैसला आज साफ़ होगा कि आने वाले पांच सालों तक बिहार की सत्ता किसके हाथ में होगी।