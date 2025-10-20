Bihar Election Live Update: RJD प्रत्याशी सत्येंद्र साह 21 साल पुराने डकैती के मामले में गिरफ्तार, झारखंड पुलिस ले गई

महागठबंधन में नहीं हुआ समझौता कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट

20 Oct 2025, 07:38:21 PM IST

बिहार चुनाव के पहले चरण में 61 नाम वापस

बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए होने वाले मतदान से पहले 61 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। अब मैदान में कुल 1314 प्रत्याशी बचे हैं। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने ये आंकड़े जारी किए हैं।

20 Oct 2025, 07:31:54 PM IST

आरजेडी प्रत्याशी सत्येंद्र साह गिरफ्तार, नामांकन के तुरंत बाद झारखंड पुलिस ले गई

सासाराम से आरजेडी प्रत्याशी सत्येंद्र साह गिरफ्तार हो गए हैं। सत्येंद्र साह को झारखंड पुलिस ने नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया। सत्येंद्र साह की गिरफ्तारी 21 साल पुराने मामले में हुई है। झारखंड पुलिस ने उन्हें तब गिरफ्तार किया जब वो अपना नामांकन दाखिल करने सासाराम अनुमंडल कार्यालय पहुंचे थे। सत्येंद्र साह की नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही झारखंड पुलिस उन्हें लेकर रवाना हो गई। सत्येंद्र पर साल 2004 में हुई एक डकैती के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

20 Oct 2025, 04:18:18 PM IST

JMM नहीं लड़ेगी बिहार विधानसभा का चुनाव

बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के मुद्दे पर यूटर्न ले लिया है। JMM बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। इससे पहले महागठबंधन में हिस्सेदारी नहीं मिलने पर JMM ने झारखंड सीमा से सटी बिहार की 6 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी। झारखंड में JMM के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी भी शामिल है।

20 Oct 2025, 03:00:35 PM IST

24 अक्टूबर को मोदी की बिहार में चुनावी रैली

24 अक्टूबर को पीएम मोदी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के रण में उतरने जा रहे हैं। पीएम मोदी के चुनावी दौरे की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। समस्तीपुर में पीएम मोदी की रैली की तैयारियों की निगरानी खुद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव दुधपुरा में स्थित एयरपोर्ट मैदान पर एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।

20 Oct 2025, 02:53:57 PM IST

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का नामांकन

भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर चुकी हैं। उन्होंने काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच पिछले दिनों शुरू हुए विवाद ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी। दोनों के बीच तलाक का मामला चल रहा है। पवन सिंह ने दोबारा बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने की बात कही है।

20 Oct 2025, 02:45:23 PM IST

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि बिहार में एनडीए के पक्ष में माहौल है, उन्होंने बिहार में शानदार जीत का दावा किया

20 Oct 2025, 02:42:04 PM IST

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि बिहार महागठबंधन में कोई विवाद नहीं है, एकजुट चुनाव लड़ रहे हैं

20 Oct 2025, 02:38:35 PM IST

कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने नामांकन दाखिल करने से पहले कहा कि आत्मविश्वास से लबरेज हैं

20 Oct 2025, 12:33:46 PM IST

महागठबंधन में समझौता नहीं होने पर चिराग पासवान ने साधा निशान

20 Oct 2025, 12:23:29 PM IST

आरजेडी के सभी 143 उम्मीदवारों की सूची जारी

20 Oct 2025, 12:19:05 PM IST

कांग्रेस के खिलाफ आरजेडी उम्मीदवार उतारे जाने से पप्पू यादव नाराज

20 Oct 2025, 12:13:35 PM IST

आरजेडी ने उतारे 143 उम्मीदवार, कुटुंबा में सस्पेंस खत्म

बिहार चुनाव में महागठबंधन सीटों के समझौते को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है, लेकिन आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। आरजेडी की 143 विधानसभा सीटों में से 18 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं कुटुंबा विधानसभा सीट पर भी सस्पेंस खत्म हो गया है। आरजेडी ने वहां से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। कुटुंबा सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से आरजेडी उम्मीदवार उतारे जाने की चर्चा से राजेश राम नाराज चल रहे थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर नाराजगी भी जताई थी।

