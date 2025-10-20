Bihar Election Live Update: RJD प्रत्याशी सत्येंद्र साह 21 साल पुराने डकैती के मामले में गिरफ्तार, झारखंड पुलिस ले गई

महागठबंधन में नहीं हुआ समझौता कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट
बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए होने वाले मतदान से पहले 61 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। अब मैदान में कुल 1314 प्रत्याशी बचे हैं। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने ये आंकड़े जारी किए हैं।
सासाराम से आरजेडी प्रत्याशी सत्येंद्र साह गिरफ्तार हो गए हैं। सत्येंद्र साह को झारखंड पुलिस ने नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया। सत्येंद्र साह की गिरफ्तारी 21 साल पुराने मामले में हुई है। झारखंड पुलिस ने उन्हें तब गिरफ्तार किया जब वो अपना नामांकन दाखिल करने सासाराम अनुमंडल कार्यालय पहुंचे थे। सत्येंद्र साह की नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही झारखंड पुलिस उन्हें लेकर रवाना हो गई। सत्येंद्र पर साल 2004 में हुई एक डकैती के मामले में गिरफ्तार किया गया है।
बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के मुद्दे पर यूटर्न ले लिया है। JMM बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। इससे पहले महागठबंधन में हिस्सेदारी नहीं मिलने पर JMM ने झारखंड सीमा से सटी बिहार की 6 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी। झारखंड में JMM के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी भी शामिल है।
24 अक्टूबर को पीएम मोदी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के रण में उतरने जा रहे हैं। पीएम मोदी के चुनावी दौरे की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। समस्तीपुर में पीएम मोदी की रैली की तैयारियों की निगरानी खुद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव दुधपुरा में स्थित एयरपोर्ट मैदान पर एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।
भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर चुकी हैं। उन्होंने काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच पिछले दिनों शुरू हुए विवाद ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी। दोनों के बीच तलाक का मामला चल रहा है। पवन सिंह ने दोबारा बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने की बात कही है।
बिहार चुनाव में महागठबंधन सीटों के समझौते को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है, लेकिन आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। आरजेडी की 143 विधानसभा सीटों में से 18 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं कुटुंबा विधानसभा सीट पर भी सस्पेंस खत्म हो गया है। आरजेडी ने वहां से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। कुटुंबा सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से आरजेडी उम्मीदवार उतारे जाने की चर्चा से राजेश राम नाराज चल रहे थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर नाराजगी भी जताई थी।