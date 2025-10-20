Bihar Election Live Update: RJD प्रत्याशी सत्येंद्र साह 21 साल पुराने डकैती के मामले में गिरफ्तार, झारखंड पुलिस ले गई

बिहार चुनाव में महागठबंधन सीटों के समझौते को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है, लेकिन आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। आरजेडी की 143 विधानसभा सीटों में से 18 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं कुटुंबा विधानसभा सीट पर भी सस्पेंस खत्म हो गया है। आरजेडी ने वहां से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। कुटुंबा सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से आरजेडी उम्मीदवार उतारे जाने की चर्चा से राजेश राम नाराज चल रहे थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर नाराजगी भी जताई थी।