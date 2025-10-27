CEC ज्ञानेश कुमार ने किया ऐलान, 28 अक्टूबर से SIR का दूसरा चरण, 12 राज्यों के 51 करोड़ वोटर्स की होगी गहन जांच

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "विपक्षी दलों, खासकर राजद, की विचारधारा चुनाव जीतने के लिए किसी भी हथकंडे का इस्तेमाल करने की है। हमारी लड़ाई इसी मानसिकता के खिलाफ है... भक्तियारपुर से NDA उम्मीदवार, LJP(रामविलास) नेता अरुण कुमार के काफिले पर आज विपक्षी दलों से जुड़े असामाजिक तत्वों ने हमला किया। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि राजद सोचती है कि समाज के वंचित वर्ग के लोग केवल वोट देने के लिए हैं, इन लोगों को समाज में उस स्तर तक नहीं पहुंचना चाहिए कि वे मुख्यधारा में शामिल हो सकें। इसीलिए जब भी दलित या पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति शक्तिशाली होने लगता है, तो ये लोग उसे किसी भी तरह से धमकाने की कोशिश करते हैं... चिराग पासवान, LJP(रामविलास) और NDA ऐसे असामाजिक तत्वों से कभी समझौता नहीं करेगा। मेरी सरकार सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम बिहार में कभी भी 'जंगल राज' की वापसी नहीं होने देंगे..."