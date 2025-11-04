गौड़ा बौराम में मतदान से एक दिन पहले बड़ा खेल, मुकेश सहनी के भाई संतोष नहीं लड़ेंगे चुनाव, आरजेडी प्रत्याशी को समर्थन

बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि, "मुझे खुशी है कि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा के बाद RJD का बयान आया है, लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं आया कि RJD ने चुनाव आयोग से ये अनुरोध क्यों किया कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत बिहार की 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को 10 हज़ार रुपये मिले हैं, उसे रोका जाए। RJD इस तरह दोहरी भाषा में क्यों बात कर रही है?... RJD को क्यों लगता है कि महिलाएं तुलना नहीं कर पा रही हैं कि एक तरफ NDA की 2 लाख रुपये की सुरक्षा है और दूसरी तरफ RJD का 30 हज़ार रुपये का झुझुना। एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं विश्वास दिलाती हूं कि 14 तारीख को BJP-NDA की सरकार बनेगी..."