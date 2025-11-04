गौड़ा बौराम में मतदान से एक दिन पहले बड़ा खेल, मुकेश सहनी के भाई संतोष नहीं लड़ेंगे चुनाव, आरजेडी प्रत्याशी को समर्थन

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में अब प्रचार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। आज शाम 5 बजे 18 जिलों की 121 सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया। इन सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा। इस चरण में कुल तीन करोड़ 75 लाख 13 हजार 302 मतदाता वोटर हैं। पहले चरण में 1,314 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव
बिहार विधानसभा चुनाव (HT)

पहले चरण के प्रचार का अंतिम दिन आज, सभी दलों ने झोंकी ताकत, चुनाव आयोग अलर्ट

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
4 Nov 2025, 07:39:18 PM IST

गौड़ा बौराम में मुकेश सहनी के भाई संतोष ने आरजेडी को दिया समर्थन

बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से पहले बड़ा खेल हो गयाग है। गौड़ा बौराम विधानसभा सीट से वीआईपी के प्रत्याशी संतोष सहनी ने मैदान छोड़ दिया है। संतोष सहनी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी के भाई हैं जो चुनाव मैदान में उतरे थे। इस सीट पर आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था। आज संतोष सहनी ने अचानक अपने कदम पीछे खींचते हुए आरजेडी उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा कर दी है।

4 Nov 2025, 05:23:30 PM IST

तेजस्वी के 30 हजार के झुनझुने के चक्कर में नहीं आएंगी महिलाएं- स्मृति ईरानी

बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि, "मुझे खुशी है कि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा के बाद RJD का बयान आया है, लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं आया कि RJD ने चुनाव आयोग से ये अनुरोध क्यों किया कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत बिहार की 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को 10 हज़ार रुपये मिले हैं, उसे रोका जाए। RJD इस तरह दोहरी भाषा में क्यों बात कर रही है?... RJD को क्यों लगता है कि महिलाएं तुलना नहीं कर पा रही हैं कि एक तरफ NDA की 2 लाख रुपये की सुरक्षा है और दूसरी तरफ RJD का 30 हज़ार रुपये का झुझुना। एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं विश्वास दिलाती हूं कि 14 तारीख को BJP-NDA की सरकार बनेगी..."

4 Nov 2025, 04:22:43 PM IST

मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में मोदी का बड़ा बयान

बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के लिए जोर लगा रहे पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार का विकास सिर्फ एनडीए सरकार कर सकती है। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को एक बार सुशासन की सरकार का नारा दिया।

4 Nov 2025, 03:31:30 PM IST

रघुनाथपुर आया तो सोचा था राम लक्ष्मण सीता जी के दर्शन होंगे लेकिन यहां ओसामा भी है- हिमंता बिस्वा सरमा

4 Nov 2025, 03:29:26 PM IST

तेजस्वी जैसा कहते हैं वैसा करते हैं- संजय यादव

राजद सांसद संजय यादव ने कहा कि "जैसा तेजस्वी यादव कहते हैं, जनता ने मन बना लिया है, बिहार की जनता 20 साल की निकम्मी, नकारा और भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए बेताब है... बिहार में देश की सबसे युवा आबादी है लेकिन यहां प्रति व्यक्ति आय, किसानों की आय सबसे कम है, जबकि बेरोजगारी और पलायन सबसे ज्यादा है... लोग समझ गए हैं कि ये डबल इंजन नहीं बल्कि युवाओं के लिए 'ट्रबल इंजन' सरकार है..."

4 Nov 2025, 02:12:05 PM IST

महागठबंधन को हार का एहसास- रवि किशन

पटना में बीजेपी सासंद रवि किशन ने कहा कि महागठबंधन को एहसास हो गया है कि उसकी बहुत बड़ी हार होने वाली है, NDA के लिए बहुत बड़ी लहर है। बिहार को जंगलराज से बहुत दूर जाना है और वह पहले ही बहुत दूर जा चुका है।

4 Nov 2025, 02:10:47 PM IST

महागठबंधन नहीं चाहती कि महिलाओं को पैसा मिले- अनुराग ठाकुर

पटना में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिहार की जनता को जागरूक होना है, लालू परिवार ने कभी महिलाओं का भला नहीं किया। आज भी NDA सरकार जो 1 करोड़ 45 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दे रही है, RJD और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसे रोकने का अनुरोध किया है। इसका मतलब है कि वे नहीं चाहते कि महिलाओं को पैसा मिले।

4 Nov 2025, 02:06:40 PM IST

20 साल के काम 20 महीने में होंगे- तेजस्वी

महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने चेरिया बरियारपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तेजस्वी वही करता है, जो कहता है। मुझे 20 महीने चाहिए, जो काम वे 20 साल में नहीं कर पाए, वह मैं 20 महीने में कर दूंगा। मैं उन परिवारों को सरकारी नौकरी देने का वादा करता हूं, जिनके परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है। हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे।

4 Nov 2025, 02:03:36 PM IST

दरभंगा में योगी का रोड शो, सड़कों में उमड़े लोग

दरभंगा के नगर विधानसभा क्षेत्र के लोहिया चौक से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो शुरू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्रीराम, श्यामा माई की जय आदि नारे लगाते हुए समर्थक सड़क के दोनों ओर खड़े हैं। रोड शो में आगे-आगे महिलाएं चल रही हैं, जो लोगों को अपने घरों से निकलकर योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने की अपील कर रही हैं।

4 Nov 2025, 01:48:21 PM IST

दरभंगा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने की चुनावी जनसभा

दरभंगा, बिहार: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "...मतदान के दिन कमल छाप चुनाव चिन्ह पर बटन दबाएँ और हमारे तीनों उम्मीदवारों को जीताएं । लेकिन जब आप कमल छाप बटन दबाएं, तो किसी को विधायक या मंत्री बनाने के लिए नहीं दबाना है, कमल छाप बटन जंगल राज को रोकने के लिए दबाना है..."

4 Nov 2025, 01:46:55 PM IST

आरजेडी का बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना

आरजेडी ने सोशल मीडिया X के जरिए बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साधा है, पार्टी की तरफ से कहा गया है कि 72,000 करोड रुपए के घोटाले के बाद बिहार में अब 62000 करोड़ का घोटाला बिहार गरीब राज्य नहीं है! बीजेपी और जदयू के सत्तारूढ़ नेताओं ने बिहार का पैसा चूस चूस कर बिहार को गरीब बना दिया है इनकी कमीशनखोरी के लालच में आप गरीब बने हुए हैं!आपके बच्चे बेरोजगार रह जा रहे हैं! आपका पैसा उनके घरों में ठूंस ठूंस कर भरा जा रहा है! अब जागने का समय है और कमीशनखोर NDA के सत्ता से भागने का समय है!

4 Nov 2025, 01:43:54 PM IST

अमित शाह जानते हैं वो चुनाव नहीं जीत सकते इस लिए वोट चोरी करेंगे- राहुल गांधी

4 Nov 2025, 11:42:47 AM IST

ललन सिंह के मोकामा में वायरल कथित ऑडियो पर मचा घमासान

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के मोकामा में अनंत सिंह के लिए प्रचार करने को लेकर बवाल मच गया है। ऑडियो में कथित तौर पर ललन सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि घर से निकलने मत देना। जिसको लेकर विपक्ष का कहना है कि ललन सिंह ने मोकामा में दलितों को वोट डालने के लिए नहीं निकलने देने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ जेडीयू का कहना है कि ऑडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। उधर चुनाव आयोग ने इस ऑडियो को लेकर ललन सिंह को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है।

4 Nov 2025, 10:14:41 AM IST

सीएम फेस तेजस्वी यादव का बड़ा बयान

पहले चरण के मतदान से पहले महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव आज बड़े ऐलान किए हैं। तेजस्वी ने कहा कि माई-बहन मान योजना के तहत 14 जनवरी को एक साल का यानी 30,000 रुपए सीधे खातों में डालेंगे। सभी सरकारी कर्मचारियों का होम कैडर से 70 किलोमीटर की दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग कराने का भी वादा किया।

4 Nov 2025, 10:02:33 AM IST

ओवैसी पर राजद का पलटवार

RJD सांसद मनोज झा ने तेजस्वी यादव के कट्टरपंथी वाले बयान पर AIMIM चीफ ओवैसी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मनोज झा ने कहा कि इस देश को एक्सट्रीम की राजनीति से दूर रहने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने यह इसी संदर्भ में कहा था। उन्होंने कहा कि हम बैरिस्टर साहब का सम्मान करते हैं। हालांकि, उन्हें यह समझना चाहिए कि देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अगर हम हिंदुओं में गांधी, नेहरू, पटेल जैसी भाषा ढूंढ रहे हैं, तो मुसलमानों में भाषा मौलाना आजाद, हकीम अजमल अंसारी जैसी होनी चाहिए। यह देखकर दु:ख होता है कि वह भी मोदीजी की तरह कहीं से भी संदर्भ लेकर बोल रहे हैं।

4 Nov 2025, 08:49:28 AM IST

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 LIVE: राहुल गांधी की दो रैलियां आज

बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार में दो महत्वपूर्ण चुनावी रैलियां करने वाले हैं। वे पूर्णिया और बहादुरगंज में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जहां महागठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी।

4 Nov 2025, 08:46:53 AM IST

Bihar Election 2025 Live Update: बिहार में दोबारा नहीं आएगा जगंलराज- केशव प्रसाद मौर्य

तेजस्वी यादव के बिहार चुनाव में जीत के दावे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि RJD और कांग्रेस के दावे बेबुनियाद हैं। सच्चाई कुछ और है। जमीनी हकीकत यह है कि PM मोदी पर लोगों के भरोसे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गांवों और शहरों में हुए विकास की वजह से NDA एक बार फिर सरकार बनाएगी। बिहार में जंगलराज दोबारा नहीं आएगा।

4 Nov 2025, 07:49:30 AM IST

Bihar Assembly Election 2025 LIVE Updates: पीएम मोदी करेंगे एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं से बात

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इस आखिरी दिन पीएम नरेंद्र मोदी आज एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं से बात करेंगे।

