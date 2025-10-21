Bihar Election Live Update: जनसुराज के 3 प्रत्याशियों ने वापस लिया नामांकन, पीके ने लगाए बीजेपी पर आरोप

बिहार चुनाव में 11 सीटों पर महागठबंधन में आपसी टकराव
प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के तीन प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया है। गोपालगंज, दानापुर और ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से जनसुराज की पार्टी के टिकट पर पर्चा भरने वाले उम्मीदवारों ने मैदान छोड़ दिया है। पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर उर्फ पीके का कहना है कि बीजेपी के दबाव में उनकी पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया। पीके यहीं नहीं रुके उन्हें कहा कि बीजेपी के ही दबाव की वजह से उनकी पार्टी के चार प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया। उन्होंने बीजेपी पर हार के डर से सूरत मॉडल अपनाने का आरोप लगाया। पीके ने कहा कि चुनाव आयोग को निश्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करवाना चाहिए।
बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। उन्होंने मुजफ्फर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नीतीश कुमार, लालू यादव और आरजेडी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि लालू के राज में जंगल राज और अपहरण उद्योग चल रहा था। लोग दिन में भी घर से बाहर निकलने से डरते थे। जब एनडीए की सरकार बिहार में आई तब से बिहार की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, सड़कों की हालत अच्छी हुई, चौबीस घंटे बिजली व्यवस्था बहाल हुई। नीतीश कुमार ने कहा कि अगले पांच साल में बिहार और खुशहाल बनेगा, एक करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा।
मोतिहारी विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी देवा गुप्ता के घर पुलिस ने छापा मारा है। ये कार्रवाई बीजेपी नेता राजन हत्याकांड में हुई है। पुलिस ने देवा गुप्ता के घर छापा मारकर हत्या के आरोप सुबोध यादव को गिरफ्तार किया है। सुबोध चिरैया के मोहदीपुर का रहने वाला है और उसके खिलाफ पहले से दो और आपराधिक मामले दर्ज हैं। गौरतलब है कि मोतिहारी से आरजेडी प्रत्याशी देवा गुप्ता की पत्नी प्रीति गुप्ता मोतिहारी शहर की मेयर हैं और देवा पर भी रंगदारी मांगने के मामले दर्ज हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए घटक दल के सभी उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं और चुनाव प्रचार का शोर जोर पकड़ रहा है। इसी बीच एलजेपी(R) के मुखिया चिराग पासवान और RLM प्रमुख दोनों ने कहा है कि एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं और वही एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। इससे एक दिन पहले चिराग पासवान ने भी कहा था कि नीतीश कुमार ही हमारी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे दौर की नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। लेकिन महागठबंधन में सीटों पर समझौता नहीं हो पाया है। जिसकी वजह से 11 सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों ने एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं। जिनमें से 6 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने-सामने हैं, 4 सीटों पर कांग्रेस-सीपीआई के प्रत्याशी मैदान में हैं, वहीं एक सीट पर आरजेडी और वीआई के उम्मीदवार मैदान में हैं।