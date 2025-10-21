Bihar Election Live Update: जनसुराज के 3 प्रत्याशियों ने वापस लिया नामांकन, पीके ने लगाए बीजेपी पर आरोप

प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के तीन प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया है। गोपालगंज, दानापुर और ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से जनसुराज की पार्टी के टिकट पर पर्चा भरने वाले उम्मीदवारों ने मैदान छोड़ दिया है। पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर उर्फ पीके का कहना है कि बीजेपी के दबाव में उनकी पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया। पीके यहीं नहीं रुके उन्हें कहा कि बीजेपी के ही दबाव की वजह से उनकी पार्टी के चार प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया। उन्होंने बीजेपी पर हार के डर से सूरत मॉडल अपनाने का आरोप लगाया। पीके ने कहा कि चुनाव आयोग को निश्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करवाना चाहिए।