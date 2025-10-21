Bihar Election Live Update: जनसुराज के 3 प्रत्याशियों ने वापस लिया नामांकन, पीके ने लगाए बीजेपी पर आरोप

बिहार विधानसभा चुनव में नामांकन की तारीख बीत चुकी है लेकिन महागठबंधन में सीटों पर समझौता नहीं हो पाया है। 11 सीटों पर महागठबंधन के दल एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में नजर आ रहे हैं। 23 अक्टूबर दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है।

21 Oct 2025, 07:32:12 PM IST
बिहार विधानसभा चुनाव
बिहार विधानसभा चुनाव

बिहार चुनाव में 11 सीटों पर महागठबंधन में आपसी टकराव

21 Oct 2025, 07:32:12 PM IST

राहुल गांधी के जलेबी बनाने वाले वीडियो पर सम्राट चौधरी ने साधा निशाना

21 Oct 2025, 07:23:02 PM IST

बिहार चुनाव पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले कुछ जगहों पर फ्रेंडली फाइट

21 Oct 2025, 06:19:36 PM IST

जनसुराज के प्रत्याशियों ने वापस लिया नामांकन, पीके ने लगाए बीजेपी पर आरोप

प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के तीन प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया है। गोपालगंज, दानापुर और ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से जनसुराज की पार्टी के टिकट पर पर्चा भरने वाले उम्मीदवारों ने मैदान छोड़ दिया है। पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर उर्फ पीके का कहना है कि बीजेपी के दबाव में उनकी पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया। पीके यहीं नहीं रुके उन्हें कहा कि बीजेपी के ही दबाव की वजह से उनकी पार्टी के चार प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया। उन्होंने बीजेपी पर हार के डर से सूरत मॉडल अपनाने का आरोप लगाया। पीके ने कहा कि चुनाव आयोग को निश्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करवाना चाहिए।

21 Oct 2025, 05:28:10 PM IST

लालू यादव पर बरसे नीतीश, जंगलराज की दिलाई याद

बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। उन्होंने मुजफ्फर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नीतीश कुमार, लालू यादव और आरजेडी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि लालू के राज में जंगल राज और अपहरण उद्योग चल रहा था। लोग दिन में भी घर से बाहर निकलने से डरते थे। जब एनडीए की सरकार बिहार में आई तब से बिहार की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, सड़कों की हालत अच्छी हुई, चौबीस घंटे बिजली व्यवस्था बहाल हुई। नीतीश कुमार ने कहा कि अगले पांच साल में बिहार और खुशहाल बनेगा, एक करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा।

21 Oct 2025, 04:54:14 PM IST

मोतिहारी में आरजेडी प्रत्याशी के घर पुलिस का छापा

मोतिहारी विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी देवा गुप्ता के घर पुलिस ने छापा मारा है। ये कार्रवाई बीजेपी नेता राजन हत्याकांड में हुई है। पुलिस ने देवा गुप्ता के घर छापा मारकर हत्या के आरोप सुबोध यादव को गिरफ्तार किया है। सुबोध चिरैया के मोहदीपुर का रहने वाला है और उसके खिलाफ पहले से दो और आपराधिक मामले दर्ज हैं। गौरतलब है कि मोतिहारी से आरजेडी प्रत्याशी देवा गुप्ता की पत्नी प्रीति गुप्ता मोतिहारी शहर की मेयर हैं और देवा पर भी रंगदारी मांगने के मामले दर्ज हैं।

21 Oct 2025, 04:07:11 PM IST

प्रशांत किशोर बोले जनसुराज से बीजेपी को मिल रही सबसे कड़ी टक्कर

21 Oct 2025, 02:38:46 PM IST

आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी के बयान पर जेडीयू से केसी त्यागी का पलटवार

21 Oct 2025, 01:43:26 PM IST

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का दावा विपक्ष एकजुट, महागठबंधन सरकार बनेगी

21 Oct 2025, 01:19:10 PM IST

बिहार चुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी पर तंज

21 Oct 2025, 01:00:21 PM IST

महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट पर मुख्तार अब्बास नकवी ने साधा निशाना

21 Oct 2025, 12:31:43 PM IST

जेडीयू सांसद संजय झा ने राहुल गांधी को बताया राजनीतिक पर्यटक

21 Oct 2025, 11:47:56 AM IST

बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए बिहार में एकजुट होकर चुनाव प्रचार करेगी

21 Oct 2025, 11:16:31 AM IST

वेव सीरीज पंचायत फेम अभिनेता चंदन राय ने लोगों से मतदान की अपील की

21 Oct 2025, 10:49:18 AM IST

चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा बोले नीतीश मुख्यमंत्री का चेहरा

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए घटक दल के सभी उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं और चुनाव प्रचार का शोर जोर पकड़ रहा है। इसी बीच एलजेपी(R) के मुखिया चिराग पासवान और RLM प्रमुख दोनों ने कहा है कि एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं और वही एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। इससे एक दिन पहले चिराग पासवान ने भी कहा था कि नीतीश कुमार ही हमारी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा हैं।

21 Oct 2025, 10:49:18 AM IST

महागठबंधन में 11 सीटों पर आपसी टकराव

बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे दौर की नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। लेकिन महागठबंधन में सीटों पर समझौता नहीं हो पाया है। जिसकी वजह से 11 सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों ने एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं। जिनमें से 6 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने-सामने हैं, 4 सीटों पर कांग्रेस-सीपीआई के प्रत्याशी मैदान में हैं, वहीं एक सीट पर आरजेडी और वीआई के उम्मीदवार मैदान में हैं।

