समस्तीपुर में खुले में फेंकी हजारों VVPAT पर्चियां, ARO सस्पेंड, चुनाव आयोग बोला मॉकपोल की थीं पर्चियां, विपक्ष का बवाल

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की सरगर्मी अब चरम पर है। सियासी मैदान पर दिग्गजों जमे हुए हैं। आज पीएम मोदी, अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव सहित सभी दलों के नेता अपने-अपने मोर्चे संभालते नजर आएंगे।

अपडेटेड8 Nov 2025, 08:17:51 PM IST
बिहार में दूसरे चरण के प्रचार में सियासी दलों ने झोंकी ताकत

8 Nov 2025, 08:17:51 PM IST

बीजेपी सरकार बनाने का अधिकार छीनना चाहती है- प्रियंका गांधी

8 Nov 2025, 07:08:03 PM IST

कूड़े में फेंकी हजारों VVPAT पर्चियां, ARO सस्पेंड

समस्तीपुर में बड़ी संख्या में लावारिस हालत में VVPAT पर्चियां फेंकी गई मिली हैं। जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कुड़े पर फेंकी गईं हजारों VVPAT पर्चियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए ARO को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि ये सभी पर्चियां मॉकपोल के दौरान की हैं। जिसका सही से निस्तारण नहीं किया गया।

8 Nov 2025, 06:00:46 PM IST

राहुल गांधी वोट चोरी का झूठा आरोप लगाते हैं लिखित शिकायत नहीं करते- राजनाथ सिंह

कांग्रेस ‘वोट चोरी’ का भ्रम फैलाकर बिहार की जनता को गुमराह कर रही है। राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगाते हैं। अगर उन्हें सच में वोट चोरी का भरोसा है, तो लिखित शिकायत क्यों नहीं करते? सच यह है कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए झूठ फैलाना ही उनकी राजनीति का नया तरीका बन गया है।

8 Nov 2025, 05:59:35 PM IST

बिहार में जनता एनडीए की सरकार बनाने के लिए निकली है- अनुप्रिया पटेल

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल में SIR के दूसरे चरण पर कहा, "बिहार का मतदाता बहुत उत्साहित है। 20 साल में जो सुशासन कायम हुआ, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चली और विकास की जो तेज रफ्तार रही, उससे मतदाता बेहद खुश है...मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चली, उसमें जिस तरीके से हमारी महिलाओं को एक सुरक्षा का माहौल मिला, महिलाएं आगे बढ़ीं...इसलिए वो बढ़-चढ़कर फिर से NDA की सरकार को बनाने के लिए अपने घरों से निकली हैं..."

8 Nov 2025, 05:55:14 PM IST

बिहार अब दोबारा जंगलराज में तब्दील नहीं होगा- विजय सिन्हा

उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "डबल इंजन की सरकार विकास के बढ़ते रफ्तार सुशासन से समृद्धि की ओर बढ़ते बिहार पर लोगों का बटन दब रहा है। बिहार अब अराजकता का शिकार नहीं होगा। बिहार जंगल राज से गुंडाराज में तब्दील नहीं होगा। अब बिहारी गाली नहीं, गौरवान्वित होगा।"

8 Nov 2025, 05:52:46 PM IST

एनडीए के विकास के काम पर मतदाताओं ने लगाई मुहर- दिलीप जायसवाल

8 Nov 2025, 05:51:01 PM IST

पहले चरण में 70-75 सीटें महागठबंधन जीत रहा है- अखिलेश प्रसाद सिंह

बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। 70 से 75 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में इंडस्ट्री की बात करते हैं, जबकि सच ये है कि BJP-JDU के राज में असीम औद्योगिक संभावनाओं वाले बिहार में सिर्फ पलायन उद्योग स्थापित किया गया है। BJP-JDU सरकार ने बिहार को विकास और उद्योग के नक्शे से गायब कर दिया। चीनी मिल, पेपर मिल, जूट-सिल्क उद्योग और दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बिहार आज बेरोजगारी और पलायन का पर्याय बन चुका है। मोदी-नीतीश राज में सिर्फ बिहार की फैक्ट्रियां ही नहीं, बल्कि उम्मीदें, युवाओं का भविष्य और आत्मनिर्भरता भी बर्बाद हुई।

8 Nov 2025, 03:43:47 PM IST

जमुई से बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह के कार्यालय पर हमला, बीजेपी का आरजेडी पर आरोप

हार की आहट से लठबंधन में बौखलाहट कपार पर चढ़ गया है। गोपालगंज में दलित परिवार के साथ मारपीट, भोजपुर में बूथ एजेंट के घर पर हमला, पुलिस बल पर पथराव और अब जमुई में भाजपा उम्मीदवार श्रेयसी सिंह जी के चुनावी कार्यालय पर उपद्रव से स्पष्ट है कि राजद हिंसा और अराजकता पर उतारू हो गई है। बिहार के लोगों को रंगदारी और कट्टा से डराकर सत्ता पाने का प्रयास फिर असफल होगा। बिहार की जनता जंगलराज के अपडेटेड अवतार से परिचित हो गई है।

8 Nov 2025, 02:30:31 PM IST

बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए- प्रियंका गांधी

कटिहार के कदवा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि आज कांग्रेस और महागठबंधन वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो महात्मा गांधी ने लड़ी थी, सच्चाई और अधिकारों की लड़ाई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर झूठ फैलाने और वोट चोरी का आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा कि बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए और इसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के साथ चुनाव आयोग के अधिकारी ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी और एसएस संधू भी शामिल हैं।

8 Nov 2025, 11:56:40 AM IST

जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का लगा झटका- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने सीतामढ़ी में कहा कि आरजेडी और कांग्रेस को पहले चरण के मतदान में 65 वोल्ट का झटका लगा है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने विकास को चुना है। बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। इसलिए एक बार फिर एनडीए को चुना है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, NDA को चुना है।

8 Nov 2025, 11:52:36 AM IST

खेसारी लाल यादव ने किया बड़ी जीत का दावा

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अभिनेता खेसारी लाल यादव ने महागठबंधन के भारी बहुमत से जीत का दावा किया है। खेसारी लाल यादव ने कहा कि पहले चरण में हम लोग 100 सीटें जीतेंगे। अब कोई मुकाबला नहीं बचा है। उन्होंने खुद को तेजस्वी यादव का छोटा भाई बताते हुए कि तेजस्वी भैया का आशीर्वाद मेरे साथ है, और जनता का भी।

8 Nov 2025, 11:50:14 AM IST

सांसद शाम्भवी की उंगलियों पर दो स्याही निशान पर प्रशासन की सफाई

पटना प्रशासन ने एलजेपी सांसद शाम्भवी चौधरी की दोनों उंगलियों पर स्याही के निशान को लेकर उठे विवाद पर स्पष्टीकरण जारी किया है। प्रशासन ने बताया कि मतदान कर्मी की भूल से पहले दाहिने हाथ पर स्याही लग गई थी, जिसके बाद पीठासीन अधिकारी के हस्तक्षेप से बाएं हाथ पर भी स्याही लगाई गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया गया है कि सांसद शाम्भवी ने केवल एक ही बार मतदान किया है, जो बांकीपुर विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 61, सेंट पॉल्स प्राइमरी स्कूल, बुद्धा कॉलोनी में दर्ज है।

8 Nov 2025, 11:45:08 AM IST

सीतामढ़ी में पीएम मोदी की रैली

बिहार विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए जो वादा करती वो पूरा करती है। उन्होंने कहा कि कभी बिहार दूसरे राज्यों से मछली का आयात करता था, अब यहां बड़े-बड़े लोग मछली देखने आते हैं। मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग यहां तालाब में मछली ढूंढने आते हैं और यहां के तालाबों में वोट ढूंढने की कोशिश करते हैं। महागठबंधन पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि जंगलराज वाले उद्योगों पर ताला लगाना जानते हैं।

8 Nov 2025, 10:28:38 AM IST

तेज प्रताप से मिले रवि किशन, बोले- भोलनाथ के भक्तों के लिए भाजपा के दरवाजे खुले

बिहार विधानसभा के बीच भाजपा सांसद रवि किशन और लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने की पटना एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया। इस दौरान तेजप्रताप ने कहा कि वे बिहार के विकास करने वालों के साथ हैं। हम भी टीका लगाते हैं, रवि किशन भी। वहीं, रवि किशन ने कहा कि तेजप्रताप बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं। भोलेनाथ भक्तों के लिए भाजपा के दरवाजे खुले हैं।

8 Nov 2025, 10:21:58 AM IST

राजद सासंद मनोज झा ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल

भाजपा के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी वोट डालने पर विवाद जारी है। RJD सांसद मनोज झा ने कहा कि मेरा मानना है कि अगर आप एक साल में दो या तीन जगहों पर वोट देते हैं, तो यह सही नहीं है। आपका (चुनाव आयोग) काम चुनावी वोट को शुद्ध करना था, आप ऐसा नहीं कर सके, इसकी अखंडता सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का काम है, वे ऐसा नहीं कर सके। सवाल इसी पर है।

8 Nov 2025, 09:45:45 AM IST

बिहार चुनाव में पहले फेज की वोटिंग का फाइनल आंकड़ा

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में इस बार रिकॉर्ड तोड़ 65.08 फीसदी मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक साल 2020 के मुकाबले यह 7.79 फीसदी और 2024 के लोकसभा चुनाव से 8.80 प्रतिशत ज्यादा है। बता दें कि पहले चरण में 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग हुई थी।

8 Nov 2025, 09:41:19 AM IST

बिहार में वोट चोरी का मुद्दा न कभी था, न है- पीके

लोकसभा में नेता विपक्ष, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी के बयान पर जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में वोट चोरी का मुद्दा न कभी था, न है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर भाजपा से लड़ रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव हैं। बिहार की जनता जानना चाहती है कि उन्हें बेहतर शिक्षा और रोजगार कब मिलेगा और राज्य की दुर्दशा कब सुधरेगी। इसका वोट चोरी से क्या लेना-देना? अगर दिल्ली में वोट चोरी का मुद्दा है, तो चुनाव आयोग को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। इसके लिए बिहार चुनाव को क्यों हाईजैक कर रहे हैं?

8 Nov 2025, 08:23:20 AM IST

बिहार में सीएम योगी की जनसभाएं

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। योगी मोतिहारी, पिपरा और गया जिले की अतरी विधानसभा में जनसभाएं करेंगे।

8 Nov 2025, 08:20:15 AM IST

महागठबंधन के लिए वोट मांगेंगी प्रियंका

बिहार चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज दूसरे चरण का मोर्चा संभालेंगी। प्रियंका गांधी आज कटिहार के कदवा कस्बा में पार्टी की चुनावी रैली को संबोधित करेंगी।

8 Nov 2025, 07:51:09 AM IST

राजनाथ सिंह भी मैदान में

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह काराकाट, दिनारा और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए के लिए जनसभा को संबोधित कर समर्थन जुटाएंगे।

8 Nov 2025, 07:50:55 AM IST

अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां

गृह मंत्री अमित शाह आज तीन जगह जनसभा करेंगे। शाह पूर्णिया, कटिहार और सुपौल में जनसभा करेंगे।

8 Nov 2025, 07:47:41 AM IST

पीएम मोदी की दो रैलियां आज

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियां करके एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी आज सीतामढ़ी और बेतिया में चुनाव रैली को संबोधित करेंगे।

