समस्तीपुर में खुले में फेंकी हजारों VVPAT पर्चियां, ARO सस्पेंड, चुनाव आयोग बोला मॉकपोल की थीं पर्चियां, विपक्ष का बवाल

बिहार में दूसरे चरण के प्रचार में सियासी दलों ने झोंकी ताकत
समस्तीपुर में बड़ी संख्या में लावारिस हालत में VVPAT पर्चियां फेंकी गई मिली हैं। जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कुड़े पर फेंकी गईं हजारों VVPAT पर्चियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए ARO को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि ये सभी पर्चियां मॉकपोल के दौरान की हैं। जिसका सही से निस्तारण नहीं किया गया।
कांग्रेस ‘वोट चोरी’ का भ्रम फैलाकर बिहार की जनता को गुमराह कर रही है। राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगाते हैं। अगर उन्हें सच में वोट चोरी का भरोसा है, तो लिखित शिकायत क्यों नहीं करते? सच यह है कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए झूठ फैलाना ही उनकी राजनीति का नया तरीका बन गया है।
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल में SIR के दूसरे चरण पर कहा, "बिहार का मतदाता बहुत उत्साहित है। 20 साल में जो सुशासन कायम हुआ, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चली और विकास की जो तेज रफ्तार रही, उससे मतदाता बेहद खुश है...मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चली, उसमें जिस तरीके से हमारी महिलाओं को एक सुरक्षा का माहौल मिला, महिलाएं आगे बढ़ीं...इसलिए वो बढ़-चढ़कर फिर से NDA की सरकार को बनाने के लिए अपने घरों से निकली हैं..."
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "डबल इंजन की सरकार विकास के बढ़ते रफ्तार सुशासन से समृद्धि की ओर बढ़ते बिहार पर लोगों का बटन दब रहा है। बिहार अब अराजकता का शिकार नहीं होगा। बिहार जंगल राज से गुंडाराज में तब्दील नहीं होगा। अब बिहारी गाली नहीं, गौरवान्वित होगा।"
बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। 70 से 75 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में इंडस्ट्री की बात करते हैं, जबकि सच ये है कि BJP-JDU के राज में असीम औद्योगिक संभावनाओं वाले बिहार में सिर्फ पलायन उद्योग स्थापित किया गया है। BJP-JDU सरकार ने बिहार को विकास और उद्योग के नक्शे से गायब कर दिया। चीनी मिल, पेपर मिल, जूट-सिल्क उद्योग और दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बिहार आज बेरोजगारी और पलायन का पर्याय बन चुका है। मोदी-नीतीश राज में सिर्फ बिहार की फैक्ट्रियां ही नहीं, बल्कि उम्मीदें, युवाओं का भविष्य और आत्मनिर्भरता भी बर्बाद हुई।
हार की आहट से लठबंधन में बौखलाहट कपार पर चढ़ गया है। गोपालगंज में दलित परिवार के साथ मारपीट, भोजपुर में बूथ एजेंट के घर पर हमला, पुलिस बल पर पथराव और अब जमुई में भाजपा उम्मीदवार श्रेयसी सिंह जी के चुनावी कार्यालय पर उपद्रव से स्पष्ट है कि राजद हिंसा और अराजकता पर उतारू हो गई है। बिहार के लोगों को रंगदारी और कट्टा से डराकर सत्ता पाने का प्रयास फिर असफल होगा। बिहार की जनता जंगलराज के अपडेटेड अवतार से परिचित हो गई है।
कटिहार के कदवा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि आज कांग्रेस और महागठबंधन वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो महात्मा गांधी ने लड़ी थी, सच्चाई और अधिकारों की लड़ाई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर झूठ फैलाने और वोट चोरी का आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा कि बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए और इसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के साथ चुनाव आयोग के अधिकारी ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी और एसएस संधू भी शामिल हैं।
पीएम मोदी ने सीतामढ़ी में कहा कि आरजेडी और कांग्रेस को पहले चरण के मतदान में 65 वोल्ट का झटका लगा है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने विकास को चुना है। बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। इसलिए एक बार फिर एनडीए को चुना है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, NDA को चुना है।
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अभिनेता खेसारी लाल यादव ने महागठबंधन के भारी बहुमत से जीत का दावा किया है। खेसारी लाल यादव ने कहा कि पहले चरण में हम लोग 100 सीटें जीतेंगे। अब कोई मुकाबला नहीं बचा है। उन्होंने खुद को तेजस्वी यादव का छोटा भाई बताते हुए कि तेजस्वी भैया का आशीर्वाद मेरे साथ है, और जनता का भी।
पटना प्रशासन ने एलजेपी सांसद शाम्भवी चौधरी की दोनों उंगलियों पर स्याही के निशान को लेकर उठे विवाद पर स्पष्टीकरण जारी किया है। प्रशासन ने बताया कि मतदान कर्मी की भूल से पहले दाहिने हाथ पर स्याही लग गई थी, जिसके बाद पीठासीन अधिकारी के हस्तक्षेप से बाएं हाथ पर भी स्याही लगाई गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया गया है कि सांसद शाम्भवी ने केवल एक ही बार मतदान किया है, जो बांकीपुर विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 61, सेंट पॉल्स प्राइमरी स्कूल, बुद्धा कॉलोनी में दर्ज है।
बिहार विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए जो वादा करती वो पूरा करती है। उन्होंने कहा कि कभी बिहार दूसरे राज्यों से मछली का आयात करता था, अब यहां बड़े-बड़े लोग मछली देखने आते हैं। मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग यहां तालाब में मछली ढूंढने आते हैं और यहां के तालाबों में वोट ढूंढने की कोशिश करते हैं। महागठबंधन पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि जंगलराज वाले उद्योगों पर ताला लगाना जानते हैं।
बिहार विधानसभा के बीच भाजपा सांसद रवि किशन और लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने की पटना एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया। इस दौरान तेजप्रताप ने कहा कि वे बिहार के विकास करने वालों के साथ हैं। हम भी टीका लगाते हैं, रवि किशन भी। वहीं, रवि किशन ने कहा कि तेजप्रताप बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं। भोलेनाथ भक्तों के लिए भाजपा के दरवाजे खुले हैं।
भाजपा के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी वोट डालने पर विवाद जारी है। RJD सांसद मनोज झा ने कहा कि मेरा मानना है कि अगर आप एक साल में दो या तीन जगहों पर वोट देते हैं, तो यह सही नहीं है। आपका (चुनाव आयोग) काम चुनावी वोट को शुद्ध करना था, आप ऐसा नहीं कर सके, इसकी अखंडता सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का काम है, वे ऐसा नहीं कर सके। सवाल इसी पर है।
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में इस बार रिकॉर्ड तोड़ 65.08 फीसदी मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक साल 2020 के मुकाबले यह 7.79 फीसदी और 2024 के लोकसभा चुनाव से 8.80 प्रतिशत ज्यादा है। बता दें कि पहले चरण में 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग हुई थी।
लोकसभा में नेता विपक्ष, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी के बयान पर जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में वोट चोरी का मुद्दा न कभी था, न है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर भाजपा से लड़ रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव हैं। बिहार की जनता जानना चाहती है कि उन्हें बेहतर शिक्षा और रोजगार कब मिलेगा और राज्य की दुर्दशा कब सुधरेगी। इसका वोट चोरी से क्या लेना-देना? अगर दिल्ली में वोट चोरी का मुद्दा है, तो चुनाव आयोग को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। इसके लिए बिहार चुनाव को क्यों हाईजैक कर रहे हैं?
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। योगी मोतिहारी, पिपरा और गया जिले की अतरी विधानसभा में जनसभाएं करेंगे।
बिहार चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज दूसरे चरण का मोर्चा संभालेंगी। प्रियंका गांधी आज कटिहार के कदवा कस्बा में पार्टी की चुनावी रैली को संबोधित करेंगी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह काराकाट, दिनारा और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए के लिए जनसभा को संबोधित कर समर्थन जुटाएंगे।
गृह मंत्री अमित शाह आज तीन जगह जनसभा करेंगे। शाह पूर्णिया, कटिहार और सुपौल में जनसभा करेंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियां करके एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी आज सीतामढ़ी और बेतिया में चुनाव रैली को संबोधित करेंगे।