समस्तीपुर में खुले में फेंकी हजारों VVPAT पर्चियां, ARO सस्पेंड, चुनाव आयोग बोला मॉकपोल की थीं पर्चियां, विपक्ष का बवाल

लोकसभा में नेता विपक्ष, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी के बयान पर जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में वोट चोरी का मुद्दा न कभी था, न है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर भाजपा से लड़ रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव हैं। बिहार की जनता जानना चाहती है कि उन्हें बेहतर शिक्षा और रोजगार कब मिलेगा और राज्य की दुर्दशा कब सुधरेगी। इसका वोट चोरी से क्या लेना-देना? अगर दिल्ली में वोट चोरी का मुद्दा है, तो चुनाव आयोग को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। इसके लिए बिहार चुनाव को क्यों हाईजैक कर रहे हैं?