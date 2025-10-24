Bihar Election: पवन सिंह के चुनाव नहीं लड़ने पर बोले मनोज तिवारी, सही जगह से लड़ेंगे, 175 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे

आज बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बिहार चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां
पवन सिंह के विधानसभा चुनाव न लड़ने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, “पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता है वो सांसद लड़ना चाहता है उन्हें आसनसोल से हमने ही टिकट दिलवाया था और आगे हम उनको सही जगह से चुनाव लड़वाएंगे।” आगे उन्होंने कहा, " हम 200 की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक जैसा दिख रहा है तो NDA 175+ पर है और हम सब मिलकर इसे और आगे बढ़ा सकते हैं।'
बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा कहते हैं कि घुसपैठियों को बिहार में रहने दो। आप लोग बताओ, घुसपैठियों को यहां से भगाना चाहिए या नहीं? मैं वादा करता हूं कि अभी तो चुनाव आयोग ने SIR किया है, फिर से एक बार एनडीए सरकार ला दो... एक-एक घुसपैठिए को देश से चुन-चुन कर बाहर करने का काम हमारी सरकार करेगी।
कांग्रेस के बिहार प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने बिहार की एनडीए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में पढ़ा-लिखा युवा पकौड़ा बेच रहा है। युवाओं को सूखे नशे ने तबाह कर दिया है। हालात ये हैं कि BJP-JDU की सरकार ने गली-गली में शराब तस्कर पैदा कर दिया है। 20 साल से मोदी-नीतीश की सरकार है और अब अमित शाह कह रहे हैं- हमें 5 साल दो बिहार बदल देंगे।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीवान में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लालू यादव ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर ये साबित कर दिया है कि वो बिहार में फिर से जगंलराज लाना चाहते हैं। जिस शहाबुद्दीन ने 75-75 जघन्य हत्याओं से सिवान की भूमि को लहूलुहान किया, उस शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर लोगों को डराना चाहते हैं। ये यही बताता है कि महागठबंधन बिहार को जंगलराज की ओर ले जाना चाहता है, वहीं एनडीए गठबंधन भारतीय सिविल सेवा छोड़कर आए आनंद मिश्रा को टिकट देकर बिहार को सुशासन की ओर ले जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि "बिहार में NDA गठबंधन एकजुट होकर एक मुट्ठी के रूप में 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रहा है। इसका कारण है विकास। बिहार की जनता अब जंगलराज की ओर नहीं जाना चाहती है... उस वक्त महिलाएं बिहार में 5 बजे के बाद निकल नहीं सकती थीं। वहां अपहरण एक उद्योग बन गया था। आज बिहार और बिहारी कहने पर गर्व होता है..."
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर कहा कि "NDA के पक्ष में समर्थन की लहर चल रही है। जनता जंगलराज नहीं बल्कि मंगलराज चाहती है। वे(विपक्ष) बिहार को क्राइम स्टेट बनाना चाहते हैं और हम बिहार को प्राइम स्टेट बना रहे हैं... बहनें एकजुट होकर NDA का समर्थन कर रही हैं।"
पीएम मोदी ने कहा कि जो काम बीजेपी सरकार ने महाराष्ट्र और हरियाणा में किया वो काम एनडीए की सरकार बिहार में करेगी। बिहार को उद्योग धंधों का हब बनाएंगे, दुनियाभर के लोग बिहार में निवेश करने को तैयार हैं। पीएम मोदी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन मतलब जंगलराज की गारंटी है। अभी से आरजेडी के लोग जंगलराज लाने की धमकी दे रहे हैं।
मोदी ने कहा कि मैथिली और मिथिला कला को आगे बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जल्दी ही माता सीता का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम बिहार की धरोहर को रोजगार से जोड़ रहे हैं। रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट से युवाओं को रोजगार के मौके मिल रहे हैं।
समस्तीपुर में पीएम मोदी में अपने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। पीएम मोदी ने बिहार में चलाई जा रही मुख्यमंत्री रोजगार योजना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार का विकास किया है। एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुख्यमंत्री रोजगार योजना का लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि मिथिला में जैसे मछली पालन उद्योग का रूप से चुका है वैसे ही मखाना बोर्ड का गठन कर इसे इंटरनेशल उद्योग बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है।
बिहार के चुनाव प्रचार के रण में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव भी मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में आज तेजस्वी यादव ने बख्तियारपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो रसोई गैस सिलेंडर की कीमत कम करके 500 रुपये की जाएगी, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपये की जाएगी
आपसी मतभेद को पीछे छोड़कर महागठबंधन अब चुनाव मैदान में एकजुट उतर चुका है। साझा चुनावी रैली को लेकर मंथन चल रहा है, वहीं साझा घोषणापत्र को लेकर भी सभी घटक दलों के बीच चर्चा जारी है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन 28 अक्टूबर को अपना साझा घोषणापत्र जारी कर सकता है। जिसमें स्थाई नौकरी, महिलाओं को 2500 रूपये, मां योजना, मुफ्त बिजली, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, मुफ्त इलाज समेत तमाम योजनाओं की घोषणा की जा सकती है।
आज एनडीए की तरफ से गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहा हैं। पीएम मोदी आज समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बक्सर और सीवान में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।