Bihar Election: पवन सिंह के चुनाव नहीं लड़ने पर बोले मनोज तिवारी, सही जगह से लड़ेंगे, 175 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीवान में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लालू यादव ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर ये साबित कर दिया है कि वो बिहार में फिर से जगंलराज लाना चाहते हैं। जिस शहाबुद्दीन ने 75-75 जघन्य हत्याओं से सिवान की भूमि को लहूलुहान किया, उस शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर लोगों को डराना चाहते हैं। ये यही बताता है कि महागठबंधन बिहार को जंगलराज की ओर ले जाना चाहता है, वहीं एनडीए गठबंधन भारतीय सिविल सेवा छोड़कर आए आनंद मिश्रा को टिकट देकर बिहार को सुशासन की ओर ले जा रहा है।