Bihar Election: पवन सिंह के चुनाव नहीं लड़ने पर बोले मनोज तिवारी, सही जगह से लड़ेंगे, 175 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे

बिहार में आज चुनाव प्रचार के रण में बीजेपी के कई दिग्गज एक साथ चुनाव प्रचार करने उतर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह बिहार के चुनावी रण में दम दिखाने उतर रहे हैं।

Rajkumar Singh
अपडेटेड24 Oct 2025, 08:35:01 PM IST
आज बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बिहार चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां

24 Oct 2025, 08:35:01 PM IST

विकास के साथ धर्म को जानना भी जरूरी है- रवि किशन

24 Oct 2025, 06:47:57 PM IST

भोजपुरी स्टार पवन सिंह के चुनाव नहीं लड़ने पर मनोज तिवारी ने कहा कि उनको सही जगह से चुनाव लड़ाया जाएगा

पवन सिंह के विधानसभा चुनाव न लड़ने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, “पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता है वो सांसद लड़ना चाहता है उन्हें आसनसोल से हमने ही टिकट दिलवाया था और आगे हम उनको सही जगह से चुनाव लड़वाएंगे।” आगे उन्होंने कहा, " हम 200 की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक जैसा दिख रहा है तो NDA 175+ पर है और हम सब मिलकर इसे और आगे बढ़ा सकते हैं।'

24 Oct 2025, 06:27:50 PM IST

राहुल गांधी पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का तंज

बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा कहते हैं कि घुसपैठियों को बिहार में रहने दो। आप लोग बताओ, घुसपैठियों को यहां से भगाना चाहिए या नहीं? मैं वादा करता हूं कि अभी तो चुनाव आयोग ने SIR किया है, फिर से एक बार एनडीए सरकार ला दो... एक-एक घुसपैठिए को देश से चुन-चुन कर बाहर करने का काम हमारी सरकार करेगी।

24 Oct 2025, 06:21:42 PM IST

कृष्णा अल्लावरु ने एनडीए सरकार पर उठाए सवाल

कांग्रेस के बिहार प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने बिहार की एनडीए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में पढ़ा-लिखा युवा पकौड़ा बेच रहा है। युवाओं को सूखे नशे ने तबाह कर दिया है। हालात ये हैं कि BJP-JDU की सरकार ने गली-गली में शराब तस्कर पैदा कर दिया है। 20 साल से मोदी-नीतीश की सरकार है और अब अमित शाह कह रहे हैं- हमें 5 साल दो बिहार बदल देंगे।

24 Oct 2025, 06:18:13 PM IST

शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने पर अमित शाह ने साधा निशाना

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीवान में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लालू यादव ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर ये साबित कर दिया है कि वो बिहार में फिर से जगंलराज लाना चाहते हैं। जिस शहाबुद्दीन ने 75-75 जघन्य हत्याओं से सिवान की भूमि को लहूलुहान किया, उस शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर लोगों को डराना चाहते हैं। ये यही बताता है कि महागठबंधन बिहार को जंगलराज की ओर ले जाना चाहता है, वहीं एनडीए गठबंधन भारतीय सिविल सेवा छोड़कर आए आनंद मिश्रा को टिकट देकर बिहार को सुशासन की ओर ले जा रहा है।

24 Oct 2025, 04:11:08 PM IST

नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना

24 Oct 2025, 02:05:56 PM IST

बिहार की जनता तेजस्वी यादव को चुनेगी- अखिलेश यादव

24 Oct 2025, 01:08:24 PM IST

लालू राज में शाम 5 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल था- संजय सेठ

केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि "बिहार में NDA गठबंधन एकजुट होकर एक मुट्ठी के रूप में 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रहा है। इसका कारण है विकास। बिहार की जनता अब जंगलराज की ओर नहीं जाना चाहती है... उस वक्त महिलाएं बिहार में 5 बजे के बाद निकल नहीं सकती थीं। वहां अपहरण एक उद्योग बन गया था। आज बिहार और बिहारी कहने पर गर्व होता है..."

24 Oct 2025, 01:07:14 PM IST

गोपालगंज में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने किया चुनाव प्रचार

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर कहा कि "NDA के पक्ष में समर्थन की लहर चल रही है। जनता जंगलराज नहीं बल्कि मंगलराज चाहती है। वे(विपक्ष) बिहार को क्राइम स्टेट बनाना चाहते हैं और हम बिहार को प्राइम स्टेट बना रहे हैं... बहनें एकजुट होकर NDA का समर्थन कर रही हैं।"

24 Oct 2025, 01:04:43 PM IST

बिहार को उद्योग का हब बनाएंगे- मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि जो काम बीजेपी सरकार ने महाराष्ट्र और हरियाणा में किया वो काम एनडीए की सरकार बिहार में करेगी। बिहार को उद्योग धंधों का हब बनाएंगे, दुनियाभर के लोग बिहार में निवेश करने को तैयार हैं। पीएम मोदी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन मतलब जंगलराज की गारंटी है। अभी से आरजेडी के लोग जंगलराज लाने की धमकी दे रहे हैं।

24 Oct 2025, 01:02:09 PM IST

माता सीता का भव्य धाम बन रहा है- मोदी

मोदी ने कहा कि मैथिली और मिथिला कला को आगे बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जल्दी ही माता सीता का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम बिहार की धरोहर को रोजगार से जोड़ रहे हैं। रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट से युवाओं को रोजगार के मौके मिल रहे हैं।

24 Oct 2025, 01:00:14 PM IST

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की चर्चा- मोदी

समस्तीपुर में पीएम मोदी में अपने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। पीएम मोदी ने बिहार में चलाई जा रही मुख्यमंत्री रोजगार योजना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार का विकास किया है। एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुख्यमंत्री रोजगार योजना का लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि मिथिला में जैसे मछली पालन उद्योग का रूप से चुका है वैसे ही मखाना बोर्ड का गठन कर इसे इंटरनेशल उद्योग बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है।

24 Oct 2025, 12:20:39 PM IST

500 में गैस सिलेंडर, 1500 वृद्धापेंशन देंगे- तेजस्वी

बिहार के चुनाव प्रचार के रण में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव भी मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में आज तेजस्वी यादव ने बख्तियारपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो रसोई गैस सिलेंडर की कीमत कम करके 500 रुपये की जाएगी, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपये की जाएगी

24 Oct 2025, 11:01:55 AM IST

महागठबंधन जारी करेगा अपना साझा घोषणापत्र

आपसी मतभेद को पीछे छोड़कर महागठबंधन अब चुनाव मैदान में एकजुट उतर चुका है। साझा चुनावी रैली को लेकर मंथन चल रहा है, वहीं साझा घोषणापत्र को लेकर भी सभी घटक दलों के बीच चर्चा जारी है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन 28 अक्टूबर को अपना साझा घोषणापत्र जारी कर सकता है। जिसमें स्थाई नौकरी, महिलाओं को 2500 रूपये, मां योजना, मुफ्त बिजली, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, मुफ्त इलाज समेत तमाम योजनाओं की घोषणा की जा सकती है।

24 Oct 2025, 10:10:32 AM IST

टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं करेंगे, जो कहेंगे करके रहेंगे- तेजस्वी यादव

24 Oct 2025, 09:44:51 AM IST

पीएम मोदी की रैली से चुनाव का रुख बदलेगा- जीतनराम मांझी

24 Oct 2025, 09:44:33 AM IST

बिहार में पीएम मोदी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत आज

आज एनडीए की तरफ से गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहा हैं। पीएम मोदी आज समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बक्सर और सीवान में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।

