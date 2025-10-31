मोकामा में फिर भड़की हिंसा, दुलारचंद की अंतिम यात्रा में शामिल होने गईं वीणा देवी की गाड़ी पर पथराव, RJD उम्मीदवार हैं

कांग्रेस ने बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के चुनावी घोषणापत्र को लेकर शुक्रवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि इसे जारी करने के संवाददाता सम्मेलन को 26 सेकेंड में निपटा दिया गया क्योंकि 20 वर्षों की उपलब्धियों के नाम पर गिनाने के लिए कुछ नहीं है।

राजग ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने, एक करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने, चार शहरों में मेट्रो ट्रेन सेवाएं शुरू करने और राज्य में सात अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे विकसित करने जैसे कई वादे किए गए हैं।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘अभी कुछ दिन पहले बिहार में राजग सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि नौजवान सस्ते डेटा का लाभ उठाकर रील्स पर रील्स बना रहे हैं। शायद इसी बात से प्रेरणा लेते हुए, आज बिहार में राजग नेताओं ने अपने चुनावी घोषणा पत्र का संवाददाता सम्मेलन भी मात्र 26 सेकंड में निपटा दिया।’’