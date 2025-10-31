मोकामा में फिर भड़की हिंसा, दुलारचंद की अंतिम यात्रा में शामिल होने गईं वीणा देवी की गाड़ी पर पथराव, RJD उम्मीदवार हैं

चुपचाप घोषणापत्र जारी कर निकल गए NDA के दिग्गज नेता, नीतीश, जेपी नड्डा रहे मौजूद
छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने मोकामा हत्याकांड पर नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में आज कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद जर्जर है। यह नीतीश कुमार का राज नहीं रहा। पर्दे के पीछे से भाजपा सरकार चला रही है जिसका दुष्प्रभाव आज आपको देखने को मिल रहा है। वे जंगलराज की बात करते थे लेकिन अभी चुनाव से पहले ही किस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है यह जनता देख रही है।
मोकामा हत्याकांड पर जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार नींद में सो रही है। उसे बदलने के लिए यहां जनता इकट्ठा हुई है। चारों तरफ हत्याएं हो रही हैं। जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी तब तक अपराध फैलता रहेगा।
भारत निर्वाचन आयोग ने मोकामा हत्याकांड मामले में DGP से रिपोर्ट मांगी है। कल मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी।
कांग्रेस ने बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के चुनावी घोषणापत्र को लेकर शुक्रवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि इसे जारी करने के संवाददाता सम्मेलन को 26 सेकेंड में निपटा दिया गया क्योंकि 20 वर्षों की उपलब्धियों के नाम पर गिनाने के लिए कुछ नहीं है।
राजग ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने, एक करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने, चार शहरों में मेट्रो ट्रेन सेवाएं शुरू करने और राज्य में सात अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे विकसित करने जैसे कई वादे किए गए हैं।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘अभी कुछ दिन पहले बिहार में राजग सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि नौजवान सस्ते डेटा का लाभ उठाकर रील्स पर रील्स बना रहे हैं। शायद इसी बात से प्रेरणा लेते हुए, आज बिहार में राजग नेताओं ने अपने चुनावी घोषणा पत्र का संवाददाता सम्मेलन भी मात्र 26 सेकंड में निपटा दिया।’’
हरियाणा: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर कहा, "हमें उम्मीद है कि बिहार चुनाव में INDIA गठबंधन जीतेगा... चुनाव आयोग की निष्पक्ष भूमिका नहीं रही है। चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर चुनाव में व्यापक धांधलेबाजी करने का काम कर रहा है। यह हर चुनाव में देखा जाता है।"
बिहार में हो रहे चुनाव पर योगेंद्र यादव ने कहा कि जब रोटी पलटी नहीं जाती, तो वह जल जाती है। यही बिहार के साथ हुआ है, रोटी जल चुकी है — अब उसे पलटने का वक्त है। बिहार में बदलाव ज़रूरी है। कल पटना में बिहार के सामाजिक संगठनों की प्रेस वार्ता में यही संदेश दिया गया — अब बिहार को नई दिशा और नई राजनीति की ज़रूरत है।
आज पटना में आयोजित जनसभा में उमड़ा जनसैलाब इस बात का प्रतीक है कि बिहार की जनता ने प्रचण्ड बहुमत से NDA सरकार बनाने का मन बना लिया है।
लालू प्रसाद यादव के राज में बिहार अंधकारमय था। हर तरफ भ्रष्टाचार, अपराध, अराजकता, लूट, अपहरण, चोरी और डकैती का बोलबाला था।
बड़ी तकलीफों के बाद बिहार आज पटरी पर आया है और विकास की रफ़्तार पकड़ी है। इसे संभालकर रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। NDA सरकार में बिहार ने लालू के अंधकार युग से निकलकर विकास की नई रफ़्तार पकड़ी है। इस विकास को स्थिरता के साथ आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी अब बिहार की जनता जनार्दन की है।
बिहार की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री
@narendramodi
जी के कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जनहितैषी व सुशासन युक्त सरकार बनाने का संकल्प ले चुकी है।
बिहार में विधानसभा चुनाव में प्रचार का शोर चरम पर पहुंच गया है, इसी बीच राज्य में ताबड़तोड़ हो रही हत्याओं ने पूरे बिहार का सियासी पारा गरम कर दिया है। सीवान और मोकामा में हुई हत्या पर बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अचानक आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। जिससे पूरे बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। आरा से पहले मोकामा में जन सुराज प्रत्याशी समर्थक की हत्या हो गई है। इसके अलावा सीवान जिले के दरौंदा थाने में तैनात एक दरोगा की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।
भाजपा की बिहार इकाई ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने "एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक, व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणी की, जो आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन है।" उन्होंने आयोग से अनुरोध किया है कि आयोग उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करे और बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने का निर्देश दे, और लोकतांत्रिक और चुनावी मर्यादा की पवित्रता बनाए रखने के लिए उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए चुनाव प्रचार करने से रोके।
बिहार चुनव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा। अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करेंगे। बिहार में कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि देंगे। कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि के तौर पर तीन हजार रुपये बिहार सरकार देगी। 6 हजार केंद्र सरकार देती है। कृषि क्षेत्र में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश का वादा। बिहार में मतस्य योजना के तहत केंद्र सरकार 4500 और राज्य सरकार 4500 रुपये देगी
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA आज अपना घोषणापत्र जारी करेगा। राजधानी पटना में एक संयुक्त प्रेसवार्ता में घोषणा पत्र जारी होगा। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत NDA के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे।