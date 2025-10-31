मोकामा में फिर भड़की हिंसा, दुलारचंद की अंतिम यात्रा में शामिल होने गईं वीणा देवी की गाड़ी पर पथराव, RJD उम्मीदवार हैं

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आज राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। एनडीए ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी रैलियों में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे, जबकि तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के लिए जनसभाएं कर जनता से परिवर्तन की अपील की।

Rishabh Shukla
अपडेटेड31 Oct 2025, 07:53:31 PM IST
बिहार विधानसभा चुनाव
बिहार विधानसभा चुनाव

चुपचाप घोषणापत्र जारी कर निकल गए NDA के दिग्गज नेता, नीतीश, जेपी नड्डा रहे मौजूद

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
31 Oct 2025, 07:53:31 PM IST

बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर- भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने मोकामा हत्याकांड पर नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में आज कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद जर्जर है। यह नीतीश कुमार का राज नहीं रहा। पर्दे के पीछे से भाजपा सरकार चला रही है जिसका दुष्प्रभाव आज आपको देखने को मिल रहा है। वे जंगलराज की बात करते थे लेकिन अभी चुनाव से पहले ही किस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है यह जनता देख रही है।

31 Oct 2025, 07:49:53 PM IST

नीतीश सरकार नींद में है- तेज प्रताप

मोकामा हत्याकांड पर जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार नींद में सो रही है। उसे बदलने के लिए यहां जनता इकट्ठा हुई है। चारों तरफ हत्याएं हो रही हैं। जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी तब तक अपराध फैलता रहेगा।

31 Oct 2025, 07:49:01 PM IST

भारत निर्वाचन आयोग ने मोकामा हत्याकांड मामले में DGP से मांगी रिपोर्ट

भारत निर्वाचन आयोग ने मोकामा हत्याकांड मामले में DGP से रिपोर्ट मांगी है। कल मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी।

31 Oct 2025, 07:32:18 PM IST

एनडीए के साझा चुनावी घोषणापत्र पर कांग्रेस ने साधा निशाना

कांग्रेस ने बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के चुनावी घोषणापत्र को लेकर शुक्रवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि इसे जारी करने के संवाददाता सम्मेलन को 26 सेकेंड में निपटा दिया गया क्योंकि 20 वर्षों की उपलब्धियों के नाम पर गिनाने के लिए कुछ नहीं है।

राजग ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने, एक करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने, चार शहरों में मेट्रो ट्रेन सेवाएं शुरू करने और राज्य में सात अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे विकसित करने जैसे कई वादे किए गए हैं।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘अभी कुछ दिन पहले बिहार में राजग सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि नौजवान सस्ते डेटा का लाभ उठाकर रील्स पर रील्स बना रहे हैं। शायद इसी बात से प्रेरणा लेते हुए, आज बिहार में राजग नेताओं ने अपने चुनावी घोषणा पत्र का संवाददाता सम्मेलन भी मात्र 26 सेकंड में निपटा दिया।’’

31 Oct 2025, 07:25:16 PM IST

बिहार में 'INDIA' गठबंधन जीतेगा- दीपेंद्र हुड्डा

हरियाणा: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर कहा, "हमें उम्मीद है कि बिहार चुनाव में INDIA गठबंधन जीतेगा... चुनाव आयोग की निष्पक्ष भूमिका नहीं रही है। चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर चुनाव में व्यापक धांधलेबाजी करने का काम कर रहा है। यह हर चुनाव में देखा जाता है।"

31 Oct 2025, 07:23:44 PM IST

बिहार में संभावित हार देखकर पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी कर रहे राहुल गांधी- गजेंद्र सिंह शेखावत

31 Oct 2025, 07:21:52 PM IST

बिहार में अब बदलाव की जरुरत है- योगेंद्र यादव

बिहार में हो रहे चुनाव पर योगेंद्र यादव ने कहा कि जब रोटी पलटी नहीं जाती, तो वह जल जाती है। यही बिहार के साथ हुआ है, रोटी जल चुकी है — अब उसे पलटने का वक्त है। बिहार में बदलाव ज़रूरी है। कल पटना में बिहार के सामाजिक संगठनों की प्रेस वार्ता में यही संदेश दिया गया — अब बिहार को नई दिशा और नई राजनीति की ज़रूरत है।

31 Oct 2025, 07:20:16 PM IST

लालू के अंधकार युग के बिहार बाहर निकल चुका है- जेपी नड्डा

आज पटना में आयोजित जनसभा में उमड़ा जनसैलाब इस बात का प्रतीक है कि बिहार की जनता ने प्रचण्ड बहुमत से NDA सरकार बनाने का मन बना लिया है।

लालू प्रसाद यादव के राज में बिहार अंधकारमय था। हर तरफ भ्रष्टाचार, अपराध, अराजकता, लूट, अपहरण, चोरी और डकैती का बोलबाला था।

बड़ी तकलीफों के बाद बिहार आज पटरी पर आया है और विकास की रफ़्तार पकड़ी है। इसे संभालकर रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। NDA सरकार में बिहार ने लालू के अंधकार युग से निकलकर विकास की नई रफ़्तार पकड़ी है। इस विकास को स्थिरता के साथ आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी अब बिहार की जनता जनार्दन की है।

बिहार की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री

@narendramodi

जी के कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जनहितैषी व सुशासन युक्त सरकार बनाने का संकल्प ले चुकी है।

31 Oct 2025, 12:37:24 PM IST

बिहार में चुनाव प्रचार के बीच ताबड़तोड़ हत्याएं

बिहार में विधानसभा चुनाव में प्रचार का शोर चरम पर पहुंच गया है, इसी बीच राज्य में ताबड़तोड़ हो रही हत्याओं ने पूरे बिहार का सियासी पारा गरम कर दिया है। सीवान और मोकामा में हुई हत्या पर बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अचानक आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। जिससे पूरे बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। आरा से पहले मोकामा में जन सुराज प्रत्याशी समर्थक की हत्या हो गई है। इसके अलावा सीवान जिले के दरौंदा थाने में तैनात एक दरोगा की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।

31 Oct 2025, 10:45:08 AM IST

पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ EC से शिकायत

भाजपा की बिहार इकाई ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने "एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक, व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणी की, जो आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन है।" उन्होंने आयोग से अनुरोध किया है कि आयोग उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करे और बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने का निर्देश दे, और लोकतांत्रिक और चुनावी मर्यादा की पवित्रता बनाए रखने के लिए उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए चुनाव प्रचार करने से रोके।

31 Oct 2025, 10:21:17 AM IST

बिहार चुनाव के लिए एनडीए का घोषणा पत्र जारी

बिहार चुनव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा। अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करेंगे। बिहार में कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि देंगे। कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि के तौर पर तीन हजार रुपये बिहार सरकार देगी। 6 हजार केंद्र सरकार देती है। कृषि क्षेत्र में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश का वादा। बिहार में मतस्य योजना के तहत केंद्र सरकार 4500 और राज्य सरकार 4500 रुपये देगी

31 Oct 2025, 08:09:33 AM IST

आज जारी होगा NDA का घोषणा पत्र

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA आज अपना घोषणापत्र जारी करेगा। राजधानी पटना में एक संयुक्त प्रेसवार्ता में घोषणा पत्र जारी होगा। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत NDA के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे।

Bihar Elections
Get Latest real-time updates

Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.

बिजनेस न्यूज़Electionमोकामा में फिर भड़की हिंसा, दुलारचंद की अंतिम यात्रा में शामिल होने गईं वीणा देवी की गाड़ी पर पथराव, RJD उम्मीदवार हैं
More
बिजनेस न्यूज़Electionमोकामा में फिर भड़की हिंसा, दुलारचंद की अंतिम यात्रा में शामिल होने गईं वीणा देवी की गाड़ी पर पथराव, RJD उम्मीदवार हैं

Wait for it…

Log in to our website to save your bookmarks. It'll just take a moment.