Bihar Election: अमित शाह की समस्तीपुर में वर्चुअल रैली, महागठबंधन पर घुसपैठियों को बचाने के लगाए आरोप, आरजेडी पर कसा तंज

केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने कहा, "1990 से 2005 तक लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का शासन बिहार के लिए एक अंधकारमय युग था, उस दौरान बिहार को हर तरह का नुकसान हुआ। इसने हर तरह का अपमान सहा... लेकिन नीतीश कुमार के 20 साल और प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के नेतृत्व में, इसने अपने विकास की गाड़ी को पटरी पर आते देखा है... जब आप 6 नवंबर को अपना वोट देंगे, तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यह वोट सिर्फ भाजपा उम्मीदवारों के लिए नहीं है... यह वोट नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को स्थिरता प्रदान करने और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए है।"