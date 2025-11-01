Bihar Election: अमित शाह की समस्तीपुर में वर्चुअल रैली, महागठबंधन पर घुसपैठियों को बचाने के लगाए आरोप, आरजेडी पर कसा तंज

NDA के वादों पर प्रियंका गांधी का पलटवार, इतने सालों से क्या कर रहे थे?
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा, “बिहार की जनता बदलाव के लिए वोट डालने जा रही है, बिहार की जनता खुशहाली के लिए वोट डालने जा रही है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट डालने जा रही है, बिहार की जनता बिजली सस्ती हो, 200 यूनिट फ्री मिले उसके लिए वोट डालने जा रही है... जिन्होंने पलायन कराया इस बार उन्हें सबक सिखाने का काम जनता करेगी...” मोकामा हत्याकांड पर उन्होंने कहा, "जहां पर प्रधानमंत्री हों, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री प्रचार कर रहे हों, वहां पर ऐसी हत्या हो जाए तो वह खुद बताता है कि ये जंगलराज है या मंगलराज है।"
बिहार का चुनाव इस बार बेमौसम बरसात ने बहुत प्रभावित कर दिया है। नेताओं की सभाएं रद्द हो रही हैं। लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी को आज दो जगह जनसभा करनी थी लेकिन सिर्फ बछवाड़ा को छोड़ कर दूसरी जगह जा पाना संभव नहीं है हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम की वजह से उड़ नहीं सकता।
केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने कहा, "1990 से 2005 तक लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का शासन बिहार के लिए एक अंधकारमय युग था, उस दौरान बिहार को हर तरह का नुकसान हुआ। इसने हर तरह का अपमान सहा... लेकिन नीतीश कुमार के 20 साल और प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के नेतृत्व में, इसने अपने विकास की गाड़ी को पटरी पर आते देखा है... जब आप 6 नवंबर को अपना वोट देंगे, तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यह वोट सिर्फ भाजपा उम्मीदवारों के लिए नहीं है... यह वोट नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को स्थिरता प्रदान करने और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए है।"
बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पटना पहुंचीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने NDA के घोषणापत्र में नौकरी देने के वादे पर सवाल उठाया। पत्रकारों के नौकरी देने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तक क्यों नहीं दी? अब क्यों बात कर रहे हैं?
नरकटिया से जदयू प्रत्याशी विशाल कुमार के प्रचार गाड़ी पर हमला हुआ है। असामाजिक तत्वों ने सीएम नीतीश और प्रत्याशी विशाल कुमार के बैनर पोस्टर वाली तस्वीर को फाड़ दिया है। जदयू प्रत्याशी विशाल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरी प्रचार गाड़ी नरकटिया विधानसभा के सेखौना गांव पहुंची थी। जिस पर लाउड स्पीकर बज रहा था, प्रचार गाड़ी पर बैनर पोस्टर लगे थे, जिन्हें कुछ लोगों ने फाड़ दिया।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बेलदौर में प्रस्तावित चुनावी जनसभा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। इस संबंध में बेलदौर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मिथलेश निषाद ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि खराब मौसम और सुरक्षा कारणों से प्रियंका गांधी का कार्यक्रम स्थगित किया गया है।
भाजपा नेता और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने अभिनेता खेसारी लाल यादव के बयान पर पलटवार किया है। पवन सिंह ने कहा कि 15 साल पहले का बिहार देखिए, आज का बिहार देखिए, फर्क है या नहीं? क्या विकास है, क्या नहीं सब सामने दिख रहा है। उन्होंने कहा कि बिहारी कहलाना गर्व की बात है, हम बिहारी हैं, गर्व से बिहारी हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के रण में जुटे गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन को फोन पर धमकी दी गई है। रवि किशन के सचिव के फोन पर धमकी देने वाले ने कॉल किया था और कहा कि रवि किशान चुनाव प्रचार के दौरान यादवों के खिलाफ बोल रहे हैं। धमकी देने वाले ने कहा कि वो खेसारी लाल यादव के खिलाफ बोल रहे हैं गोरखपुर से सांसद हैं तो यूपी में रहें बिहार में ना आएं। धमकी देने वाले ने अपना नाम अजय कुमार यादव बताया और खुद का आरा का रहने वाला बताया।
महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एनडीए के घोषणापत्र को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल में एनडीए के लोगों ने बिहार को गरीब ही रखा है। एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए, बिहार की 14 करोड़ जनता से सॉरी बलना चाहिए क्योंकि 20 साल राज करने के बाद भी ये लोग बिहार को गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाए। अशिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, कानून व्यवस्था सब कुछ बहुत बुरी स्थिति में है।
कांग्रेस के 26 सेकेंड में घोषणापत्र जारी करने को लेकर तंज पर नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। वीडियो संदेश के जरिए नीतीश कुमार ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने इस वीडियो संदेश में कहा कि जिस वक्त बिहार की सत्ता संभाली थी उस वक्त बिहारी कहलाना एक गाली थी। सड़क, शिक्षा, खेती, रोजगार, कानून-व्यवस्था सबकुछ खराब था। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं सम्मान की बात है। बिहार की स्थिति में हम लोगों ने बहुत सुधार किया है।
भाजपा नेता संजय जायसवाल ने कहा, "मैं हमेशा राहुल गांधी पर कहता हूं कि वे NDA के स्टार प्रचारक हैं, जब भी वे अपना मुंह खोलते हैं NDA के पक्ष में खोलते हैं, जिस तरह से उन्होंने छठ पूजा का अपमान किया है, उसके बाद बिहार के लोग सोच रहे हैं कि यह कौन व्यक्ति है जो बिहार में प्रचार कर रहा है और छठी मैया का अपमान भी कर रहा है। राहुल गांधी जैसे लोग, बिहार आने के बाद न तो बिहार की संस्कृति को समझते हैं और न ही बिहार के लोगों के बारे में जानते हैं, इस बार कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ेगा।"
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ कुछ ही दिन शेष हैं और सियासी पारा चरम पर है। एनडीए और महागठबंधन, दोनों ही गठबंधन अब जनता का दिल जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। आज बिहार की सियासी रणभूमि में देश के तीन बड़े चेहरे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी राज्य के अलग-अलग हिस्सों में जनसभाएं करेंगे और जनता के बीच अपने-अपने गठबंधनों का एजेंडा रखें।