Bihar Election: अमित शाह की समस्तीपुर में वर्चुअल रैली, महागठबंधन पर घुसपैठियों को बचाने के लगाए आरोप, आरजेडी पर कसा तंज

बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए 4 नवंबर को प्रचार का शोर थम जाएगा। इस लिहाज से पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए महज तीन दिन बचे हैं। बिहार चुनाव के लिए अब प्रचार का शोर चरम पर देखने को मिलेगा।

Rishabh Shukla
अपडेटेड1 Nov 2025, 06:09:49 PM IST
NDA के वादों पर प्रियंका गांधी का पलटवार, इतने सालों से क्या कर रहे थे?

1 Nov 2025, 06:03:51 PM IST

बिहार की जनता 200 यूनिट फ्री बिजली के लिए महागठबंधन को वोट करने जा रही है- अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा, “बिहार की जनता बदलाव के लिए वोट डालने जा रही है, बिहार की जनता खुशहाली के लिए वोट डालने जा रही है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट डालने जा रही है, बिहार की जनता बिजली सस्ती हो, 200 यूनिट फ्री मिले उसके लिए वोट डालने जा रही है... जिन्होंने पलायन कराया इस बार उन्हें सबक सिखाने का काम जनता करेगी...” मोकामा हत्याकांड पर उन्होंने कहा, "जहां पर प्रधानमंत्री हों, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री प्रचार कर रहे हों, वहां पर ऐसी हत्या हो जाए तो वह खुद बताता है कि ये जंगलराज है या मंगलराज है।"

1 Nov 2025, 04:18:34 PM IST

6 नवंबर को आपको तय करना है कि बिहार किसके हाथ में देना है- अमित शाह

1 Nov 2025, 04:16:46 PM IST

खराब मौसम की वजह से प्रियंका गांधी की चुनावी रैली रद्द

बिहार का चुनाव इस बार बेमौसम बरसात ने बहुत प्रभावित कर दिया है। नेताओं की सभाएं रद्द हो रही हैं। लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी को आज दो जगह जनसभा करनी थी लेकिन सिर्फ बछवाड़ा को छोड़ कर दूसरी जगह जा पाना संभव नहीं है हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम की वजह से उड़ नहीं सकता।

1 Nov 2025, 03:07:04 PM IST

ये चुनाव बिहार को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए है- जेपी नड्डा

केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने कहा, "1990 से 2005 तक लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का शासन बिहार के लिए एक अंधकारमय युग था, उस दौरान बिहार को हर तरह का नुकसान हुआ। इसने हर तरह का अपमान सहा... लेकिन नीतीश कुमार के 20 साल और प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के नेतृत्व में, इसने अपने विकास की गाड़ी को पटरी पर आते देखा है... जब आप 6 नवंबर को अपना वोट देंगे, तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यह वोट सिर्फ भाजपा उम्मीदवारों के लिए नहीं है... यह वोट नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को स्थिरता प्रदान करने और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए है।"

1 Nov 2025, 03:03:56 PM IST

बिहार में संविधान बचाने की लड़ाई है- प्रियंका गांधी

1 Nov 2025, 01:58:24 PM IST

अब तक क्यों नहीं दी नौकरी?- प्रियंका गांधी

बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पटना पहुंचीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने NDA के घोषणापत्र में नौकरी देने के वादे पर सवाल उठाया। पत्रकारों के नौकरी देने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तक क्यों नहीं दी? अब क्यों बात कर रहे हैं?

1 Nov 2025, 01:51:35 PM IST

JDU उम्मीदवार की प्रचार गाड़ी पर हमला

नरकटिया से जदयू प्रत्याशी विशाल कुमार के प्रचार गाड़ी पर हमला हुआ है। असामाजिक तत्वों ने सीएम नीतीश और प्रत्याशी विशाल कुमार के बैनर पोस्टर वाली तस्वीर को फाड़ दिया है। जदयू प्रत्याशी विशाल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरी प्रचार गाड़ी नरकटिया विधानसभा के सेखौना गांव पहुंची थी। जिस पर लाउड स्पीकर बज रहा था, प्रचार गाड़ी पर बैनर पोस्टर लगे थे, जिन्हें कुछ लोगों ने फाड़ दिया।

1 Nov 2025, 01:47:30 PM IST

प्रियंका की बेलदौर जनसभा रद्द

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बेलदौर में प्रस्तावित चुनावी जनसभा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। इस संबंध में बेलदौर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मिथलेश निषाद ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि खराब मौसम और सुरक्षा कारणों से प्रियंका गांधी का कार्यक्रम स्थगित किया गया है।

1 Nov 2025, 11:56:04 AM IST

खेसारी लाल पर पवन सिंह का पलटवार

भाजपा नेता और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने अभिनेता खेसारी लाल यादव के बयान पर पलटवार किया है। पवन सिंह ने कहा कि 15 साल पहले का बिहार देखिए, आज का बिहार देखिए, फर्क है या नहीं? क्या विकास है, क्या नहीं सब सामने दिख रहा है। उन्होंने कहा कि बिहारी कहलाना गर्व की बात है, हम बिहारी हैं, गर्व से बिहारी हैं।

1 Nov 2025, 10:36:27 AM IST

रवि किशन को बिहार में चुनाव प्रचार करने पर धमकी

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के रण में जुटे गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन को फोन पर धमकी दी गई है। रवि किशन के सचिव के फोन पर धमकी देने वाले ने कॉल किया था और कहा कि रवि किशान चुनाव प्रचार के दौरान यादवों के खिलाफ बोल रहे हैं। धमकी देने वाले ने कहा कि वो खेसारी लाल यादव के खिलाफ बोल रहे हैं गोरखपुर से सांसद हैं तो यूपी में रहें बिहार में ना आएं। धमकी देने वाले ने अपना नाम अजय कुमार यादव बताया और खुद का आरा का रहने वाला बताया।

1 Nov 2025, 09:26:07 AM IST

तेजस्वी यादव का एनडीए के घोषणापत्र पर तंज

महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एनडीए के घोषणापत्र को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल में एनडीए के लोगों ने बिहार को गरीब ही रखा है। एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए, बिहार की 14 करोड़ जनता से सॉरी बलना चाहिए क्योंकि 20 साल राज करने के बाद भी ये लोग बिहार को गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाए। अशिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, कानून व्यवस्था सब कुछ बहुत बुरी स्थिति में है।

1 Nov 2025, 09:25:16 AM IST

नीतीश कुमार ने वीडियो संदेश जारी किया

कांग्रेस के 26 सेकेंड में घोषणापत्र जारी करने को लेकर तंज पर नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। वीडियो संदेश के जरिए नीतीश कुमार ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने इस वीडियो संदेश में कहा कि जिस वक्त बिहार की सत्ता संभाली थी उस वक्त बिहारी कहलाना एक गाली थी। सड़क, शिक्षा, खेती, रोजगार, कानून-व्यवस्था सबकुछ खराब था। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं सम्मान की बात है। बिहार की स्थिति में हम लोगों ने बहुत सुधार किया है।

1 Nov 2025, 09:13:59 AM IST

दुलारचंद यादव हत्याकांड के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार- सूरजभान सिंह

1 Nov 2025, 09:10:29 AM IST

राहुल गांधी NDA के स्टार प्रचारक हैं, जब मुंह खोलते हैं NDA को लाभ होता है- संजय जायसवाल

भाजपा नेता संजय जायसवाल ने कहा, "मैं हमेशा राहुल गांधी पर कहता हूं कि वे NDA के स्टार प्रचारक हैं, जब भी वे अपना मुंह खोलते हैं NDA के पक्ष में खोलते हैं, जिस तरह से उन्होंने छठ पूजा का अपमान किया है, उसके बाद बिहार के लोग सोच रहे हैं कि यह कौन व्यक्ति है जो बिहार में प्रचार कर रहा है और छठी मैया का अपमान भी कर रहा है। राहुल गांधी जैसे लोग, बिहार आने के बाद न तो बिहार की संस्कृति को समझते हैं और न ही बिहार के लोगों के बारे में जानते हैं, इस बार कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ेगा।"

1 Nov 2025, 08:19:21 AM IST

बिहार चुनाव में प्रियंका की एंट्री आज, शाह-नड्डा भी भरेंगे हुंकार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ कुछ ही दिन शेष हैं और सियासी पारा चरम पर है। एनडीए और महागठबंधन, दोनों ही गठबंधन अब जनता का दिल जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। आज बिहार की सियासी रणभूमि में देश के तीन बड़े चेहरे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी राज्य के अलग-अलग हिस्सों में जनसभाएं करेंगे और जनता के बीच अपने-अपने गठबंधनों का एजेंडा रखें।

बिजनेस न्यूज़ElectionBihar Election: अमित शाह की समस्तीपुर में वर्चुअल रैली, महागठबंधन पर घुसपैठियों को बचाने के लगाए आरोप, आरजेडी पर कसा तंज
