दूसरे चरण में थमा प्रचार का शोर, नेताओं ने अंतिम दौर में लगाया जोर, अमित शाह, योगी, राहुल गांधी, तेजस्वी ने झोंकी ताकत

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए भी चुनाव प्राचर का शोर थम गया। शाम पांच बचे प्रचार खत्म हो गया। चुनव प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों के तमाम दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रचार के अंतिम दिन, एनडीए की तरफ से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान समेत तमाम दिग्गजों ने प्रचार के रण में खूब दम दिखाया। दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे समेत तमाम नेताओं ने जमकर चुनाव प्रचार किया। अब बारी मतदाताओं की है। 11 नवंबर को दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी।