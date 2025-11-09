दूसरे चरण में थमा प्रचार का शोर, नेताओं ने अंतिम दौर में लगाया जोर, अमित शाह, योगी, राहुल गांधी, तेजस्वी ने झोंकी ताकत

11 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसके लिए सियासी पारा अपने चरम पर है। चुनाव प्रचार के लिए आज बिहार के सियासी रण में अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, महागठबंधन के CM फेस तेजस्वी यादव सहित कई बड़े नेताओं की चुनावी रैलियां कीं और अपने-अपने पक्ष में समर्थन जुटाया।

बिहार विधानसभा चुनाव
बिहार विधानसभा चुनाव

बिहार में दूसरे चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन आज, सभी दलों ने लगाई ताकत

9 Nov 2025, 07:52:12 PM IST

हमारा उत्साह बता रहा है कि महागठबंधन सरकार आ रही है- खेसारी लाल यादव

छपरा विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार और अभिनेता खेसारी लाल यादव ने #BiharElection2025 पर कहा, "हमारा उत्साह बता रहा है कि हमारी सरकार आ रही है। हम हताश नहीं होते बल्कि प्रयास करते हैं... NDA के सभी लोग मेरे बड़े भाई हैं लेकिन आप उनकी भाषा देख सकते हैं... यह चुनाव आज है, कल खत्म हो जाएगा लेकिन आम जीवन में हमें एक-दूसरे का हमेशा सम्मान करना है..."

9 Nov 2025, 05:16:51 PM IST

दूसरे चरण में 122 सीटों पर थमा प्रचार का शोर

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए भी चुनाव प्राचर का शोर थम गया। शाम पांच बचे प्रचार खत्म हो गया। चुनव प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों के तमाम दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रचार के अंतिम दिन, एनडीए की तरफ से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान समेत तमाम दिग्गजों ने प्रचार के रण में खूब दम दिखाया। दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे समेत तमाम नेताओं ने जमकर चुनाव प्रचार किया। अब बारी मतदाताओं की है। 11 नवंबर को दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी।

9 Nov 2025, 02:31:41 PM IST

अखिलेश ने किया बिहार में बदलाव का दावा

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार बदलाव के साथ-साथ नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। जहां परिवर्तन होगा। नई उर्जा के साथ नया मुख्यमंत्री बिहार को मिलने जा रहा है। तेजस्वी यादव के साथ जनता का समर्थन है। महागठबंधन जीतने जा रहा है।

9 Nov 2025, 02:29:45 PM IST

युवा तेजस्वी की ओर उम्मीद से देख रहा- मीसा भारती

राजद सासंद मीसा भारती ने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज चुनाव प्रचार का समापन हो जाएगा। सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम बिहार के मुद्दों लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता का पूरा आशीर्वाद समर्थन महागठबंधन को मिल रहा है। युवा तेजस्वी की ओर उम्मीद से देख रहा है। जैसे उन्होंने पहले वादे पूरे किए हैं वैसे ही इस बार भी वे वादे पूरे करेंगे।

9 Nov 2025, 02:18:22 PM IST

किशनगंज में राहुल गांधी की हुंकार, एनडीए समाज को बांट रही

आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। इस दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के किशनगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी भाषा, जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने दावा किया कि पूरा महागठबंधन एकजुट चुनाव लड़ रहा है।

9 Nov 2025, 02:15:48 PM IST

कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम का अपमान कियाः अमित शाह

अमित शाह ने सासाराम में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी भी बाबू जगजीवन राम का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस जीवनभर उनका अपमान करती रही। प्रदेशभर की जीविका दीदी को मिले 10 हजार रुपये वापस नहीं करने देंगे। जीविका दीदियों को दो लाख रुपये तक रोजगार के लिए दिए जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि बिहार के किसानों को एनडीए सरकार बनने के बाद 6 हजार की जगह 9 हजार रुपये देंगे। 1400 करोड़ रुपये की लागत से मैन्युफैक्चरिंग सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। बिहार में 1.80 लाख करोड़ रुपये के निवेश का MoU साइन किया गया है।

9 Nov 2025, 02:11:48 PM IST

बिहार में बनाएंगे डिफेंस कॉरिडोरः अमित शाह

सासाराम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली की, जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने बिहार को विकास के रास्ते पर खड़ा किया है। आरजेडी के जंगलराज में बिहार बदहाल हो गया था, सड़कें खस्ता हाल थीं, बिहार में नक्सली वारदातें होती हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने इस तमाम समस्याओं से मुक्ति दिलाई। बिहार में डिफेंस कॉरिडर बनेगा और हथियार बनाने की फैक्ट्री बनाएंगे।

9 Nov 2025, 12:50:29 PM IST

अररिया में सीएम योगी की रैली

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अररिया में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने कहा कि मतदाताओं का उत्साह बताता है कि 14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार की जनता जनार्दन फिर से निर्णय लेने वाली है कि फिर एक बार NDA सरकार। बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है उस गौरवशाली अतीत के धनी बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं, वही बिहार के असली अपराधी हैं। जिन लोगों ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया वे लोग आज बड़ी-बड़ी घोषणाएं करके आपके बीच में चुनाव में आ रहे हैं। आपको लालच देने का प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों का अतीत कलंकित और काला है उन पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है।

9 Nov 2025, 12:45:12 PM IST

NDA वोट चुराता है- मुकेश सहनी

वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने एनडीए पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि एनडीए जनादेश से सरकार नहीं बनाता। एनडीए वोट चुराता है और ये सब दिख रहा है। अब जनता को फैसला करना होगा।

9 Nov 2025, 12:43:15 PM IST

बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ NDA सरकार- मोहन यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ज्यादा मतदान इस बात का संकेत है कि एनडीए चुनावों में आगे चल रही है। एनडीए बिहार में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।

9 Nov 2025, 12:35:26 PM IST

मेरे बहुत सारे दुश्मन- तेज प्रताप यादव

वाई प्लस सुरक्षा दिए जाने पर जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि मेरी जान को खतरा है। लोग मुझे मरवा देंगे। बहुत सारे दुश्मन हैं। तेजस्वी के जन्मदिन पर तेज प्रताप यादव ने हा कि आज तेजस्वी का जन्मदिन है और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो। उन्हें मेरा आशीर्वाद है।

9 Nov 2025, 11:46:08 AM IST

तेजस्वी के जन्मदिन पर समर्थकों का जश्न

RJD नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के समर्थक उनके जन्मदिन पर पटना स्थित उनके आवास के बाहर जश्न मनाते दिखे। समर्थकों ने उनके आवास के बाहर बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पोस्टर भी लगाए।

9 Nov 2025, 11:42:44 AM IST

डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का RJD पर हमला

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने RJD ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक सजायाफ्ता व्यक्ति राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर वर्षों से बने हुए हैं, उनको बदलने की जरूरत नहीं है? जब तक लालू यादव और तेजस्वी यादव जैसे लोग रहेंगे निवेशक बाहर से नहीं आएंगे और बिहार के नौजवानों को रोजगार का अवसर कम मिलेगा।

9 Nov 2025, 10:48:23 AM IST

14 नवंबर को राहुल गांधी को लगेगा बिजली का झटका- गिरिराज सिंह

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज कांग्रेस पर जमकर बरसे। गिरिराज सिंह ने कहा कि 14 नवंबर को राहुल गांधी को बिजली का झटका लगेगा। राहुल गांधी ने बिहार के कांग्रेस के उम्मीदवारों का चयन वर्चुअल किया। इस बार यहां की जनता उनको एक्चुअल विदा करके इटली भेज देगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर भरोसा करते हुए महागठबंधन के कट्टा और जंगलराज को नकार दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि खड़गे जी जनता की नब्ज नहीं समझ पा रहे हैं। आज के बदलाव ने महागठबंधन को नकार दिया है।

9 Nov 2025, 10:09:15 AM IST

RJD-कांग्रेस पर सम्राट चौधरी का हमला

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लोगों से एनडीए को जिताने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिन लोग जीवन भर चोरी की और बिहार में चारा खाया, वे हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। हम आरक्षण पर बोल रहे हैं। इस देश में जब आरक्षण आया है भाजपा का समर्थन रहा है। कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया और लालू यादव ने महिला आरक्षण बिल को फाड़ दिया।

9 Nov 2025, 10:06:27 AM IST

जनता बदलाव के लिए कर रही वोट- तेजस्वी यादव

बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार माहौल बहुत अच्छा है। बिहार की जनता आशीर्वाद दे रही है और बदलाव के लिए वोट कर रही है। प्रधानमंत्री हो या केंद्र के मंत्री हो ये लोग 65% आरक्षण के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि पर्चियां कहां से मिल रही है? CCTV अगर गायब हो रहे हैं तो इस प्रकार की बातें तो होंगी ही।"

9 Nov 2025, 09:32:15 AM IST

बिहार में NDA की लहर- भाजपा सांसद रवि किशन

भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा है कि NDA की बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। ऐसी-ऐसी सीटों पर जीत होने जा रही है, जिसकी कल्पना बिहार के लोगों ने भी नहीं की थी। बहुत बड़ी लहर है जिसका श्रेय प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की कार्यशैली को जाता है। बिहार अब कभी भी जंगलराज की तरफ नहीं जाना चाहेगा। बिहार अपने गौरव को तलाशता हुआ नीतीश कुमार और पीएम मोदी के नेतृत्व में यहां तक पहुंचा है। अब बिहार किसी लालटेन की ओर नहीं जाएगा।

9 Nov 2025, 09:20:33 AM IST

बिहार में बनेगी NDA सरकार- नायब सिंह सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा कि बिहार में NDA की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ आ रही है।उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में गरीब व्यक्ति के लिए काम किए गए हैं, उसका परिणाम है कि देश भी विकसित बन रहा है और उसके साथ-साथ गरीब व्यक्ति भी सशक्त और मजबूत हो रहा है।

9 Nov 2025, 08:40:55 AM IST

चकाई से जेडीयू प्रत्याशी पर आचार संहिता उल्लंघन का केस

बिहार विधानसभा चुनाव-2025 को लेकर जमुई जिले के चकाई विधानसभा से जेडीयू उम्मीदवार सुमित कुमार सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक जेडीयू प्रत्याशी सुमित कुमार सिंह के लगभग 30 से अधिक समर्थक बिना अनुमति के एकत्रित पाए गए। इसी को लेकर ये केस दर्ज किया गया है।

9 Nov 2025, 08:36:12 AM IST

जमुई RJD उम्मीदवार शमशाद आलम पर केस

जमुई विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार शमशाद आलम और उनके सहयोगी अमर भगत पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक 08 नवंबर को तेजस्वी प्रसाद यादव ने जमुई जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कीं। इसी क्रम में राजद प्रत्याशी शमशाद आलम ने बिना अनुमति के रोड शो निकाला। जिसके आधार पर टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

9 Nov 2025, 08:04:32 AM IST

तेज प्रताप यादव को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा

बिहार चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच तेज प्रताप यादव को लेकर बड़ा फैसला आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तेज प्रताप यादव को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई है। अब सीआरपीएफ की सुरक्षा टीम तेज प्रताप को प्रोटेक्शन देगी। RJD से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल नाम से अपनी पार्टी बनाई है और वो खुद महुआ सीट से उम्मीदवार हैं।

9 Nov 2025, 07:43:52 AM IST

किशनगंज में राहुल गांधी की रैली आज

बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी किशनगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की यह रैली सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में महागठबंधन के लिए राजनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है।

9 Nov 2025, 07:36:47 AM IST

सासाराम और अरवल में अमित शाह की जनसभा

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज गृह मंत्री अमित शाह सासाराम और अरवल में जनसभा करेंगे। शाह की रैलियों की तैयारियां पूरी कर ली गई है।

