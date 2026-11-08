यूपी चुनाव से पहले महिलाओं को 50,000 रुपये देने की तैयारी में योगी सरकार? अखिलेश ने किया है 40 हजार रुपये का वादा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए बड़े आर्थिक सहायता पैकेज की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार पात्र महिलाओं को 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो आर्थिक मदद के मामले में योगी सरकार समाजवादी पार्टी (SP) के मुखिया अखिलेश यादव के 40,000 रुपये देने के चुनावी वादे से आगे निकल सकती है। हालांकि, सरकार ने अभी तक प्रस्तावित सहायता की राशि, पात्रता की शर्तों या इसे लागू करने के तरीके को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। उन्होंने हाल ही में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आकर्षक पैकेज लाने की बात जरूर कही थी।

Advertisement

महिलाओं के लिए आकर्षक पैकेज लाने का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 नवंबर को लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि उनकी डबल इंजन सरकार महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए एक आकर्षक पैकेज लाने जा रही है। इस बीच न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकार के स्तर पर एक ऐसे प्रस्ताव की पड़ताल की जा रही है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया कि इस प्रस्ताव के पीछे मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति है, लेकिन फिलहाल इसकी व्यावहारिकता और राज्य के खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का आकलन किया जा रहा है।

Advertisement

महिलाओं को कैसे मिल सकते हैं 50,000 रुपये? सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल इस आर्थिक सहायता को लागू करने के तरीके को लेकर है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसके लिए दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पहले विकल्प के तहत पात्र महिलाओं को एकमुश्त 50,000 रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए उनके बैंक खातों में भेजी जा सकती है। इससे लाभार्थियों को सीधे आर्थिक मदद मिलेगी। दूसरा विकल्प पहले से संचालित महिला कल्याण योजनाओं के दायरे में आर्थिक सहायता देने का है। इनमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। हालांकि, बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक, अभी तक सहायता की अंतिम राशि, लाभार्थियों की पात्रता और भुगतान के तरीके पर फैसला नहीं हुआ है।

Advertisement

यूपी में 6 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर इससे पहले, अखिलेश यादव ने सत्ता में आने पर 'स्त्री सम्मान-समृद्धि योजना' के तहत महिलाओं को 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। उत्तर प्रदेश में महिला मतदाता किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़ा चुनावी आधार हैं। ताजा मतदाता सूची के मुताबिक, राज्य में 6 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता से जुड़ी कोई भी बड़ी योजना चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है।

2022 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत करीब 62.24 फीसदी रहा था, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 59.56 फीसदी था। यानी पिछले विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान किया था। लोकनीति-CSDS और एक्सिस माय इंडिया के मार्च 2022 में प्रकाशित चुनाव बाद के विश्लेषण में भी सामने आया था कि उत्तर प्रदेश में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था।

Advertisement

महिला वोट बैंक पर बीजेपी की नजर देश के अलग-अलग राज्यों में महिला मतदाताओं को आर्थिक सहायता देने वाली योजनाएं चुनावी राजनीति का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। प्रत्यक्ष नकद सहायता और महिला कल्याण योजनाओं के जरिए राजनीतिक दल महिलाओं के बीच अपना समर्थन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार की प्रस्तावित योजना को इसी रणनीति के संदर्भ में देखा जा रहा है।

About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।