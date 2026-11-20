Adani Group Stocks: भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी बनी हुई है। इस बीच, निवेशक ऐसे बेहतरीन शेयरों की तलाश में हैं जो दूसरों से बेहतर प्रदर्शन कर सकें और उन्हें अच्छा रिटर्न (अल्फा रिटर्न) दिला सकें। ऐसे में निवेशकों के लिए जेफरीज इंडिया (Jefferies India) की ओर से एक बड़ी खबर सामने आई है। इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद अदाणी ग्रुप के पांच शेयरों को खरीदने की सलाह दी है और निवेशकों को 43% तक का रिटर्न मिलने का अनुमान जताया है।

इनमें अदाणी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises), अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस (Adani Energy Solutions), अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy), अदाणी पावर (Adani Power) और अदाणी पोर्ट्स (Adani Ports) शामिल हैं। इन पांच शेयरों में ब्रोकरेज ने सबसे ज्यादा 43% की संभावित तेजी अदाणी एंटरप्राइजेज में देखी है।

वहीं, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस में 34%, अदाणी ग्रीन एनर्जी में 20%, अदाणी पावर में 17% और अदाणी पोर्ट्स में 15% तक अपसाइड का अनुमान जताया है। ये अनुमान जेफरीज के टारगेट प्राइस और रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए शेयर भाव पर आधारित हैं।

1. अदाणी ग्रीन एनर्जी: 2030 तक 50 GW क्षमता का लक्ष्य अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयर पर जेपरीज ने BUY रेटिंग के साथ ₹1,695 का टारगेट प्राइस दिया है। रिपोर्ट में दिए गए ₹1,407 के शेयर भाव के मुकाबले इसमें 20% तेजी की संभावना जताई गई है। कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता सितंबर 2026 में 20.8 गीगावॉट थी। इसे 2030 तक बढ़ाकर 50 गीगावॉट करने का लक्ष्य है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) का विस्तार भी कंपनी की योजना का अहम हिस्सा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने 6.6 गीगावॉट-घंटे की बैटरी स्टोरेज क्षमता स्थापित की है और वित्त वर्ष 2027 के अंत तक इसे 10 गीगावॉट-घंटे से अधिक करने का लक्ष्य है। जेफरीज का मानना है कि बिजली की मजबूत मांग और बेहतर क्षमता उपयोग से कंपनी को फायदा मिल सकता है।

2. अदाणी पावर: FY32 तक क्षमता 45 GW करने की योजना अदाणी पावर के शेयरों के लिए जेफरीज ने ₹240 का टारगेट प्राइस तय किया है। रिपोर्ट में दिए गए ₹205 के शेयर भाव के मुकाबले यह करीब 17% अपसाइड है। कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2032 तक बिजली उत्पादन क्षमता को 2.5 गुना बढ़ाकर 45 गीगावॉट करना है। इसमें 23.7 गीगावॉट की ऑर्गेनिक क्षमता बढ़ाने की योजना शामिल है। इसके अलावा 3 गीगावॉट की इनऑर्गेनिक क्षमता का प्रस्ताव भी है।

3. अदाणी एंटरप्राइजेज: एयरपोर्ट और डेटा सेंटर से 43% अपसाइड का अनुमान जेफरीज ने अदाणी एंटरप्राइजेज के लिए ₹3,830 का टारगेट प्राइस दिया है। रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए ₹2,678 के शेयर भाव के मुकाबले इसमें करीब 43% तेजी की संभावना जताई है। ब्रोकरेज की नजर कंपनी के एयरपोर्ट और डेटा सेंटर कारोबार के विस्तार पर है। कंपनी के मैनेजमेंट के मुताबिक, नवी मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या बढ़ने से कारोबार को फायदा मिल सकता है। इसके अलावा फूड एंड बेवरेज, रिटेल, ड्यूटी-फ्री शॉपिंग और लाउंज जैसी गैर-एयरोनॉटिकल सेवाओं से भी कमाई बढ़ाने की तैयारी है।

डेटा सेंटर कारोबार में कंपनी की कॉन्ट्रैक्टेड क्षमता करीब 1.2 गीगावॉट तक पहुंच चुकी है। इसे 2031 तक करीब 3 गीगावॉट करने का लक्ष्य है। एयरपोर्ट के आसपास होटल, रिटेल, मनोरंजन और ऑफिस जैसी सुविधाओं के विकास की योजना भी कंपनी की ग्रोथ का अहम हिस्सा है। हालांकि, एयरपोर्ट, पीवीसी और सड़क परियोजनाओं के चलते कंपनी का सालाना कैपेक्स ऊंचा रहने का अनुमान है।

4. अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस: ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट और स्मार्ट मीटर पर नजर जेफरीज ने अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए ₹1,980 का टारगेट प्राइस दिया है। रिपोर्ट में दिए गए ₹1,478 के शेयर भाव के मुकाबले यह करीब 34% अपसाइड नजर आ रहा है। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी के पास ₹87,200 करोड़ के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट हैं, जो सालाना आधार पर 45% ज्यादा हैं। कंपनी का स्मार्ट मीटर कारोबार भी विस्तार के दौर में है।

इसके अलावा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (MSEDCL) के साथ 2.5 गीगावॉट बिजली आपूर्ति की व्यवस्था से पावर ट्रेडिंग कारोबार को मजबूती मिलने की उम्मीद है। जेफरीज का अनुमान है कि नए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट चालू होने और स्मार्ट मीटर कारोबार बढ़ने से कंपनी की कमाई को सहारा मिलेगा। हालांकि, विस्तार के लिए होने वाले निवेश के बीच कर्ज को नियंत्रित रखना भी अहम होगा।

5. अदाणी पोर्ट्स: 2030 तक 1 अरब टन कार्गो संभालने का लक्ष्य जेफरीज ने अदाणी पोर्ट्स के शेयर पर BUY रेटिंग देते हुए ₹2,180 का टारगेट प्राइस दिया है। रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए ₹1,901 के शेयर भाव के आधार पर इसमें 15% तेजी की संभावना है। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक 1 अरब टन कार्गो संभालने का है। इसके लिए घरेलू पोर्ट कारोबार बढ़ाने के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी विस्तार की योजना है।

कंपनी का फोकस लॉजिस्टिक्स कारोबार को मजबूत करने और ऐसे अंतरराष्ट्रीय पोर्ट एसेट्स के अधिग्रहण पर है। इससे मुनाफे में सुधार होगा। जेफरीज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 से 2031 के बीच कंपनी के वॉल्यूम में 12% की सालाना ग्रोथ हो सकती है। हालांकि, कंपनी के सामने नियामकीय मंजूरियों में देरी, घरेलू कार्गो वॉल्यूम में कमजोरी और ग्रुप से जुड़ी नकारात्मक खबरों का जोखिम बना हुआ है।

Jefferies के टारगेट प्राइस: किस शेयर में कितनी तेजी की संभावना?

Company Rating Target Price Reference Share Price Potential Upside Adani Enterprises BUY ₹ 3,830 ₹ 2,678 43% Adani Energy Solutions BUY ₹ 1,980 ₹ 1,478 34% Adani Green Energy BUY ₹ 1,695 ₹ 1,407 20% Adani Power BUY ₹ 240 ₹ 205 17% Adani Ports BUY ₹ 2,180 ₹ 1,901 15%