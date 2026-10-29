Adani Group Stocks: अदाणी पावर, अदाणी पोर्ट्स या अदाणी एंटरप्राइजेज, किसमें होगी मोटी कमाई? एक्सपर्ट से जानें पूरा गणित

Adani Group Stocks: इन दिनों दूसरी तिमाही के नतीजों का दौर चल रहा है। कई बड़े बिजनेस ग्रुप्स ने सितंबर 2026 तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। वहीं कुछ कंपनियों के नतीजे अभी बाकी है। ऐसे में अब निवेशकों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि किस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें और किस शेयर को और ज्यादा खरीदें। इस लिस्ट में अदाणी ग्रुप भी शामिल है। अदाणी ग्रुप के भी ज्यादातर कंपनियों के नतीजे घोषित हो चुके हैं।

स्टॉक मार्केट के जानकारों का कहना है कि अदाणी ग्रुप की कंपनियों ने Q2FY27 के अच्छे नतीजे पेश किए हैं, लेकिन इनमें अदाणी एंटरप्राइजेज और अदाणी पोर्ट्स के Q2 नतीजे सबसे खास रहे हैं। उन्होंने बताया कि अदाणी पावर और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के Q2 नतीजे भी बाजार की उम्मीदों के अनुरूप रहे हैं। ब्रोकरेज फर्मों ने भी अदाणी ग्रुप के इन शेयरों को लेकर पॉजिटिव नजरिया रखा है।

अदाणी ग्रुप के शेयरों पर बढ़ा फोकस SEBI के रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने कहा कि अदाणी ग्रुप की अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस और अदाणी पावर कंपनियों के नतीजों में सालाना आधार पर ग्रोथ बेहतर रही है। वहीं अदाणी पावर और अदाणी पोर्ट्स से भविष्य के लिए बेहतर संकेत मिले हैं। हालांकि, अनुज गुप्ता ने निवेशकों को अदाणी पावर, अदाणी पोर्ट्स और अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों पर ध्यान देने की सलाह दी है, क्योंकि ये अदाणी ग्रुप की बड़ी कंपनियों में शामिल हैं।

अदाणी एंटरप्राइजेज के नतीजों की समीक्षा अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के दूसरी तिमाही के नतीजों पर गुप्ता ने कहा कि कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 75% बढ़कर ₹37,216 करोड़ हो गया। Q1 में हुए नुकसान के बाद, कंपनी ने ₹1,492 करोड़ के नेट प्रॉफिट के साथ फिर से मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। इसका मुख्य कारण कॉपर, एयरपोर्ट, सड़क और डेटा सेंटर जैसे सेक्टर्स में कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों की 'री-रेटिंग' होने का अनुमान जताया है, क्योंकि अदाणी ग्रुप की यह प्रमुख कंपनी Q2FY27 में मुनाफे में आ गई है।

अदाणी पोर्ट्स के नतीजों की समीक्षा अदाणी पोर्ट्स के सितंबर तिमाही नतीजों पर बात करते हए अविनाश मेंटर रिसर्च' के फाउंडर अविनाश गोरक्षकर ने कहा कि कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर (YoY) 18% बढ़कर ₹3,824.44 करोड़ हो गया (ऑपरेशनल अपडेट्स में ₹3,682.44 करोड़ का आंकड़ा बताया गया था)।

इसमें कार्गो वॉल्यूम में बढ़ोतरी और 1.8x के मजबूत नेट डेट- टू- EBITDA रेशियो का अहम योगदान रहा। गोरक्षकर ने आगे कहा कि अदाणी पोर्ट्स ने पूरे वित्त वर्ष FY27 के लिए अपने EBITDA गाइडेंस को बढ़ाकर ₹26,000– ₹27,000 करोड़ कर दिया है। यह पूरे ग्रुप की ओर से दी गई सबसे स्पष्ट और भरोसेमंद गाइडेंस में से एक है, जो वॉल्यूम ग्रोथ पर आधारित है।

अदाणी पावर के नतीजों की समीक्षा गोरक्षकर ने बताया कि अदाणी पावर का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 142% बढ़कर ₹7,019.32 करोड़ हो गया है। इस दौरान सेल्स वॉल्यूम में 11% की वृद्धि हुई और प्लांट लोड फैक्टर (PLF) 70.1% रहा। इसका मतलब है कि कंपनी का मुनाफा दोगुने से भी अधिक हो गया है, जो बाजार के अनुमानों से काफी बेहतर है। हालांकि, इस आंकड़े में ₹2,422 करोड़ की राशि पिछले समय के रेवेन्यू को शामिल किए जाने (revenue recognition) की वजह से जुड़ी है।

अदाणी एंटरप्राइजेज शेयरों का टारगेट प्राइस अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों के टेक्निकल चार्ट के बारे में KC सिक्योरिटीज में रिसर्च और बिजनेस डेवलपमेंट के VP, महेश एम. ओझा ने कहा कि अदाणी ग्रुप के इस शेयर के लिए ₹2,390 और ₹2,308 पर सपोर्ट है। ऊपर की तरफ, इस शेयर के ₹2,630 और ₹2,700 तक पहुंचने की संभावना है।

ओझा ने मौजूदा निवेशकों को सलाह दी कि वे इस शेयर को होल्ड करके रखें। इसमें ₹2,700 के टारगेट के लिए ₹2,390 पर एक स्टॉप-लॉस बनाए रखें। नए निवेशकों के लिए ओझा ने सलाह दी कि वे 'बाय-ऑन-डिप्स' (गिरावट पर खरीदारी) की रणनीति अपनाएं। इसमें ₹2,700 का टारगेट रखें और क्लोजिंग के आधार पर ₹2,308 पर एक स्टॉप-लॉस बनाए रखें।

अदाणी पावर के शेयरों का टारगेट प्राइस अदाणी पावर के शेयरों पर बात करते हुए महेश एम. ओझा ने कहा कि अदाणी पावर के शेयर की कीमत ₹175 से ₹200 के दायरे में है। इस रेंज के किसी भी तरफ टूटने पर तेजी (बुलिश) या मंदी (बेयरिश) का रुझान देखने को मिल सकता है। ओझा ने कहा कि नए निवेशक ₹175 पर स्टॉप-लॉस रखकर इस शेयर को खरीद सकते हैं। ₹200 के स्तर को पार करने पर, यह शेयर ₹215 के करीब पहुंच सकता है। अदाणी पावर के मौजूदा शेयरधारकों को भी सलाह दी गई है कि वे ₹175 पर स्टॉप-लॉस बनाए रखते हुए अपने शेयर होल्ड करें।

अदाणी पोर्ट्स के शेयरों का टारगेट प्राइस अदाणी पोर्ट्स के शेयरों के तकनीकी आउटलुक पर ओझा ने कहा, कि अदाणी ग्रुप का यह शेयर ₹1,760 से ₹1,860 की रेंज में है। इस रेंज के किसी भी तरफ टूटने पर तेजी (bullish) या मंदी (bearish) का ट्रेंड देखने को मिल सकता है।

ओझा ने कहा कि नए निवेशक ₹1,720 पर सख्त स्टॉप-लॉस रखकर इस शेयर को खरीद सकते हैं। ₹1,760 के स्तर को पार करने पर, यह शेयर ₹1920 के करीब पहुंच सकता है। अदाणी पोर्ट्स के मौजूदा शेयरधारकों को भी सलाह दी गई है कि वे ₹1,720 पर स्टॉप-लॉस बनाए रखते हुए अपने शेयर होल्ड करें।