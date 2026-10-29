Adani Group Stocks: अदाणी पावर, अदाणी पोर्ट्स या अदाणी एंटरप्राइजेज, किसमें होगी मोटी कमाई? एक्सपर्ट से जानें पूरा गणित

Adani Group Stocks: इन दिनों दूसरी तिमाही के नतीजों का दौर चल रहा है। कई बड़े बिजनेस ग्रुप्स ने सितंबर 2026 तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। वहीं कुछ कंपनियों के नतीजे अभी बाकी है। ऐसे में अब निवेशकों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि किस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें और किस शेयर को और ज्यादा खरीदें। इस लिस्ट में अदाणी ग्रुप भी शामिल है। अदाणी ग्रुप के भी ज्यादातर कंपनियों के नतीजे घोषित हो चुके हैं।

Advertisement

स्टॉक मार्केट के जानकारों का कहना है कि अदाणी ग्रुप की कंपनियों ने Q2FY27 के अच्छे नतीजे पेश किए हैं, लेकिन इनमें अदाणी एंटरप्राइजेज और अदाणी पोर्ट्स के Q2 नतीजे सबसे खास रहे हैं। उन्होंने बताया कि अदाणी पावर और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के Q2 नतीजे भी बाजार की उम्मीदों के अनुरूप रहे हैं। ब्रोकरेज फर्मों ने भी अदाणी ग्रुप के इन शेयरों को लेकर पॉजिटिव नजरिया रखा है।

अदाणी ग्रुप के शेयरों पर बढ़ा फोकस SEBI के रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने कहा कि अदाणी ग्रुप की अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस और अदाणी पावर कंपनियों के नतीजों में सालाना आधार पर ग्रोथ बेहतर रही है। वहीं अदाणी पावर और अदाणी पोर्ट्स से भविष्य के लिए बेहतर संकेत मिले हैं। हालांकि, अनुज गुप्ता ने निवेशकों को अदाणी पावर, अदाणी पोर्ट्स और अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों पर ध्यान देने की सलाह दी है, क्योंकि ये अदाणी ग्रुप की बड़ी कंपनियों में शामिल हैं।

Advertisement

अदाणी एंटरप्राइजेज के नतीजों की समीक्षा अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के दूसरी तिमाही के नतीजों पर गुप्ता ने कहा कि कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 75% बढ़कर ₹37,216 करोड़ हो गया। Q1 में हुए नुकसान के बाद, कंपनी ने ₹1,492 करोड़ के नेट प्रॉफिट के साथ फिर से मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। इसका मुख्य कारण कॉपर, एयरपोर्ट, सड़क और डेटा सेंटर जैसे सेक्टर्स में कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों की 'री-रेटिंग' होने का अनुमान जताया है, क्योंकि अदाणी ग्रुप की यह प्रमुख कंपनी Q2FY27 में मुनाफे में आ गई है।

अदाणी पोर्ट्स के नतीजों की समीक्षा अदाणी पोर्ट्स के सितंबर तिमाही नतीजों पर बात करते हए अविनाश मेंटर रिसर्च' के फाउंडर अविनाश गोरक्षकर ने कहा कि कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर (YoY) 18% बढ़कर ₹3,824.44 करोड़ हो गया (ऑपरेशनल अपडेट्स में ₹3,682.44 करोड़ का आंकड़ा बताया गया था)।

Advertisement

इसमें कार्गो वॉल्यूम में बढ़ोतरी और 1.8x के मजबूत नेट डेट- टू- EBITDA रेशियो का अहम योगदान रहा। गोरक्षकर ने आगे कहा कि अदाणी पोर्ट्स ने पूरे वित्त वर्ष FY27 के लिए अपने EBITDA गाइडेंस को बढ़ाकर ₹26,000– ₹27,000 करोड़ कर दिया है। यह पूरे ग्रुप की ओर से दी गई सबसे स्पष्ट और भरोसेमंद गाइडेंस में से एक है, जो वॉल्यूम ग्रोथ पर आधारित है।

अदाणी पावर के नतीजों की समीक्षा गोरक्षकर ने बताया कि अदाणी पावर का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 142% बढ़कर ₹7,019.32 करोड़ हो गया है। इस दौरान सेल्स वॉल्यूम में 11% की वृद्धि हुई और प्लांट लोड फैक्टर (PLF) 70.1% रहा। इसका मतलब है कि कंपनी का मुनाफा दोगुने से भी अधिक हो गया है, जो बाजार के अनुमानों से काफी बेहतर है। हालांकि, इस आंकड़े में ₹2,422 करोड़ की राशि पिछले समय के रेवेन्यू को शामिल किए जाने (revenue recognition) की वजह से जुड़ी है।

Advertisement

अदाणी एंटरप्राइजेज शेयरों का टारगेट प्राइस अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों के टेक्निकल चार्ट के बारे में KC सिक्योरिटीज में रिसर्च और बिजनेस डेवलपमेंट के VP, महेश एम. ओझा ने कहा कि अदाणी ग्रुप के इस शेयर के लिए ₹2,390 और ₹2,308 पर सपोर्ट है। ऊपर की तरफ, इस शेयर के ₹2,630 और ₹2,700 तक पहुंचने की संभावना है।

ओझा ने मौजूदा निवेशकों को सलाह दी कि वे इस शेयर को होल्ड करके रखें। इसमें ₹2,700 के टारगेट के लिए ₹2,390 पर एक स्टॉप-लॉस बनाए रखें। नए निवेशकों के लिए ओझा ने सलाह दी कि वे 'बाय-ऑन-डिप्स' (गिरावट पर खरीदारी) की रणनीति अपनाएं। इसमें ₹2,700 का टारगेट रखें और क्लोजिंग के आधार पर ₹2,308 पर एक स्टॉप-लॉस बनाए रखें।

Advertisement

अदाणी पावर के शेयरों का टारगेट प्राइस अदाणी पावर के शेयरों पर बात करते हुए महेश एम. ओझा ने कहा कि अदाणी पावर के शेयर की कीमत ₹175 से ₹200 के दायरे में है। इस रेंज के किसी भी तरफ टूटने पर तेजी (बुलिश) या मंदी (बेयरिश) का रुझान देखने को मिल सकता है। ओझा ने कहा कि नए निवेशक ₹175 पर स्टॉप-लॉस रखकर इस शेयर को खरीद सकते हैं। ₹200 के स्तर को पार करने पर, यह शेयर ₹215 के करीब पहुंच सकता है। अदाणी पावर के मौजूदा शेयरधारकों को भी सलाह दी गई है कि वे ₹175 पर स्टॉप-लॉस बनाए रखते हुए अपने शेयर होल्ड करें।

अदाणी पोर्ट्स के शेयरों का टारगेट प्राइस अदाणी पोर्ट्स के शेयरों के तकनीकी आउटलुक पर ओझा ने कहा, कि अदाणी ग्रुप का यह शेयर ₹1,760 से ₹1,860 की रेंज में है। इस रेंज के किसी भी तरफ टूटने पर तेजी (bullish) या मंदी (bearish) का ट्रेंड देखने को मिल सकता है।

Advertisement

ओझा ने कहा कि नए निवेशक ₹1,720 पर सख्त स्टॉप-लॉस रखकर इस शेयर को खरीद सकते हैं। ₹1,760 के स्तर को पार करने पर, यह शेयर ₹1920 के करीब पहुंच सकता है। अदाणी पोर्ट्स के मौजूदा शेयरधारकों को भी सलाह दी गई है कि वे ₹1,720 पर स्टॉप-लॉस बनाए रखते हुए अपने शेयर होल्ड करें।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।