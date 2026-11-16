Adani Group Stocks: अदाणी ग्रुप के सभी 6 शेयरों पर जेफरीज बुलिश, 23% ग्रोथ का अनुमान, BUY की सलाह, जानें टारगेट प्राइस

Adani Group Stocks: अदाणी ग्रुप के शेयरों को लेकर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज (Jefferies) ने पॉजिटिव रुख बरकरार रखा है। ब्रोकरेज ने ग्रुप की सभी छह कवर की जाने वाली कंपनियों को BUY रेटिंग दी है। इनमें अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी पोर्ट्स, अदाणी पावर, अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस और अंबुजा सीमेंट्स शामिल हैं। जेफरीज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 से 2029 के दौरान इन कंपनियों के EBITDA और प्रति शेयर आय (EPS) में सालाना औसतन 23% की बढ़ोतरी हो सकती है।

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने अपनी नई इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि हमें उम्मीद है कि अदाणी ग्रुप (AG) अगले तीन वर्षों में EBITDA और कमाई में लगभग 23 फीसदी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) हासिल करेगा। इसमें वॉल्यूम ग्रोथ, ऑपरेटिंग लेवरेज, मार्केट शेयर में बढ़ोतरी और अभी शुरुआती दौर में चल रहे व्यवसायों से मिलने वाले बढ़ते योगदान का सपोर्ट मिलेगा। इस रिसर्च रिपोर्ट का टाइटल 'डिकोडिंग इंडियन कांग्लोमरेट्स: अडानी ग्रुप - अ प्ले ऑन हार्ड एसेट्स' है।

अदाणी ग्रुप भारत का सबसे बड़ा हार्ड-एसेट प्लेटफॉर्म है - जेफरीज ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अदाणी ग्रुप की कंपनियों को भारत का सबसे बड़ा हार्ड-एसेट प्लेटफॉर्म बताया है। इसके आगे फर्म ने कहा कि कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और सीमेंट जैसे सेक्टर में मजबूती आई है। आज, 16 नवंबर को जारी रिपोर्ट में फर्म का मानना है कि अदाणी ग्रुप की कंपनियां मजबूत अर्निंग ग्रोथ दर्ज करने की स्थिति में हैं। इसकी वजह ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, बढ़ती क्षमता का उपयोग (capacity utilisation) और बेहतर होते कैश फ्लो जैसे फैक्टर काम कर रहे हैं।

जेफरीज का कहना है कि अदाणी ग्रुप की कंपनियों ने FY17 से FY26 के बीच 20% का EBITDA CAGR हासिल किया है। इसके साथ ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में मजबूत स्थिति बनाए हुए है। उनका अनुमान है कि यूटिलिटी-बेस्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर के चलते FY26 से FY29 के बीच 23% का EBITDA CAGR देखने को मिल सकता है। इसे ऑपरेशंस से मिलने वाले फंड (FFO) की मजबूत स्थिति का सपोर्ट मिला हुआ है। इसमें 65% से अधिक कैश फ्लो रेगुलेटेड और स्टेबल नेचर का है।

अदाणी ग्रुप की 6 कंपनियों पर जेफ़रीज़ ने दी BUY रेटिंग अपना सकारात्मक रुख दोहराते हुए जेफ़रीज़ ने कहा कि वह अपने कवरेज में शामिल अदाणी ग्रुप की सभी छह कंपनियों में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इन कंपनियों में अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी पोर्ट्स, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदाणी पावर और अंबुजा सीमेंट्स शामिल हैं।

जेफरीज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2029 (FY29) तक ग्रुप के कुल EBITDA योगदान के मामले में अदाणी पावर लिमिटेड (APL), अदाणी पोर्ट्स एंड SEZ (APSEZ) से आगे निकल सकती है। इसके साथ ही कंपनी ने कहा कि भारी कैपेक्स (capex) के कारण अगले तीन वर्षों तक फ्री कैश फ्लो (FCF) के नकारात्मक रहने की संभावना है।

अदाणी पावर (APL) पर जेफरीज का ग्रीन सिग्नल जेफरीज का कहना है कि अदाणी ग्रीन एनर्जी (AGEL) के साथ-साथ अदाणी पावर (APL) भी ग्रुप के भीतर सबसे बड़ा पूंजीगत व्यय (capex) करने वाली कंपनियों में से एक होगी। ग्रुप समूह के कुल नियोजित पूंजीगत व्यय में APL की हिस्सेदारी लगभग 24% रहने की उम्मीद है। जेफरीज ने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि FY26–29E के दौरान APL का EPS CAGR (प्रति शेयर आय की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) 18% के मजबूत स्तर पर रहेगा।

अदाणी ग्रीन एनर्जी (AGEL) पर जेफरीज बुलिश जेफरीज का कहना है कि AGEL के ग्रुप की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी बनने की उम्मीद है, जो FY26–29E के दौरान 28% का EPS CAGR (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) दर्ज करेगी। कंपनी ने कहा कि FY27–29E के दौरान कंपनी द्वारा 1.2 ट्रिलियन रुपये का कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) किए जाने का अनुमान है, जो पूरे ग्रुप के कुल कैपेक्स का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस कैपेक्स का लगभग 75% हिस्सा कर्ज (डेट) के ज़रिए जुटाए जाने की उम्मीद है, जबकि पूरे ग्रुप के स्तर पर यह आंकड़ा लगभग 48% है।

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस (AESL) ग्लोबल ब्रोकरेज को उम्मीद है कि AESL, FY26-29E के दौरान 22% का EPS CAGR हासिल करेगी। ब्रोकरेज के अनुसार इस अवधि में कंपनी का योगदान ग्रुप के कुल कैपेक्स (capex) में लगभग 15% और EBITDA में करीब 11% रहने का अनुमान है। इसके साथ ही कंपनी के कुल कैपेक्स का लगभग 72% हिस्सा कर्ज (debt) के ज़रिए जुटाए जाने की उम्मीद है।

अदाणी एंटरप्राइजेज (AEL) जेफरीज का कहना है कि AEL के ग्रुप की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी बनने की उम्मीद है। FY26–29E के दौरान इसमें 59% का EPS CAGR देखने को मिल सकता है। साथ ही, APL और AGEL के बाद यह कैपिटल एक्सपेंडिचर (capex) करने वाली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी होगी। जेफरीज ने आगे कहा कि इस कैपिटल एक्सपेंडिचर का लगभग 48% हिस्सा कर्ज (debt) के जरिए जुटाए जाने की उम्मीद है।

अदाणी पोर्ट्स एंड SEZ (APSEZ) जेफरीज़ का कहना है कि FY27-29E के दौरान ग्रुप के EBITDA में APSEZ का योगदान सबसे ज्यादा रहने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि APSEZ ग्रुप की इकलौती ऐसी कंपनी है जो अगले तीन सालों में अपना कुल कर्ज लगभग 190 अरब रुपये कम कर सकती है। साथ ही अपने 100% कैपेक्स (पूंजीगत खर्च) की फंडिंग भी अपने आंतरिक कैश जनरेशन से कर सकती है।

अंबुजा सीमेंट्स ब्रोकरेज फर्म जेपरीज ने कहा कि अंबुजा के FY26–29E के दौरान 26% EPS कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) हासिल करने की उम्मीद है। फर्म ने कहा कि कंपनी की बैलेंस शीट पर न के बराबर लॉन्ग-टर्म कर्ज है। वह अगले तीन वर्षों में अपने नियोजित कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) के लिए आंतरिक स्रोते से मिलने वाली नकदी (internal cash generation) के जरिए फंड जुटाने की अच्छी स्थिति में है।

जानें टारगेट प्राइस

Company Rating Target Price Adani Enterprises BUY ₹ 3,830 Adani Ports & SEZ BUY ₹ 2,180 Adani Power BUY ₹ 240 Adani Green Energy BUY ₹ 1,695 Adani Energy Solutions BUY ₹ 1,980 Ambuja Cements BUY ₹ 475