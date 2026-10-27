Aequs Share Crash: कमाई में 45% उछाल के बावजूद 19% तक क्यों टूटा शेयर? नतीजों के बाद निवेशकों में मची खलबली

Aequs Share Price: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपनी Aequs के शेयरधारकों को बड़ा झटका लगा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर कारोबार शुरू होते ही कंपनी का शेयर लगभग 19 प्रतिशत लुढ़ककर 196.50 रुपये के निचले स्तर तक चला गया। यह गिरावट कंपनी वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में कमाई बढ़ने के बावजूद देखने को मिल रही है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) में कंपनी की सेल भले ही तेजी से बढ़ी हो, लेकिन घाटा दोगुने से ज्यादा हो गया है।

कंपनी के रेवेन्यू में 45% का शानदार उछाल Aequs की ओर से जारी वित्तीय नतीजों पर नजर डालें, तो कंपनी का रेवेन्यू शानदार रहा। सितंबर तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू सालाना आधार पर 45.3% उछलकर 409.08 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि एक साल पहले की इसी तिमाही में 281.59 करोड़ रुपये था। एयरोस्पेस और कंज्यूमर दोनों ही सेगमेंट में डिमांड मजबूत रही।

मुनाफे में लगा भारी झटका लेकिन, रिपोर्ट की गई तिमाही के दौरान कंपनी को नेट प्रॉफिट के मोर्चे पर भारी झटका लगा है। सितंबर तिमाही में Aequs का कंसोलिडेटेड नेट लॉस बढ़कर 52.39 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह घाटा महज 20.59 करोड़ रुपये था। हालांकि, पिछली तिमाही के 52.23 करोड़ रुपये के मुकाबले यह लगभग स्थिर रहा है।

शेयर में आई तेज बिकवाली की सबसे बड़ी वजह कंपनी का EBITDA रहा है। सितंबर 2026 तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 45% घटकर 24.5 करोड़ रुपये रह गया, जो बीते वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 44.3 करोड़ रुपये था। इसका सीधा असर कंपनी के मार्जिन पर पड़ा। EBITDA मार्जिन 1,000 बेसिस प्वाइंट गिरकर 16% से सीधे 6% पर आ गया।

Aequs शेयर प्राइस ट्रेंड हालिया दिनों में स्टॉक में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। पिछले एक हफ्ते में यह 20% और एक महीने में 17% से अधिक टूट चुका है। हालांकि, इस तेज गिरावट के बावजूद लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए यह शेयर पूरी तरह निराश करने वाला नहीं रहा। साल 2026 में अब तक (YTD) यह 47% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। शेयर ने 6 अक्टूबर 2026 को 294.70 रुपये पर 52-वीक हाई छुआ था, जबकि 16 मार्च 2026 को यह 113.30 रुपये के निचले स्तर पर था।