Aequs Share Crash: कमाई में 45% उछाल के बावजूद 19% तक क्यों टूटा शेयर? नतीजों के बाद निवेशकों में मची खलबली

Aequs Share Price: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपनी Aequs के शेयरधारकों को बड़ा झटका लगा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर कारोबार शुरू होते ही कंपनी का शेयर लगभग 19 प्रतिशत लुढ़ककर 196.50 रुपये के निचले स्तर तक चला गया। यह गिरावट कंपनी वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में कमाई बढ़ने के बावजूद देखने को मिल रही है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) में कंपनी की सेल भले ही तेजी से बढ़ी हो, लेकिन घाटा दोगुने से ज्यादा हो गया है।

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कंपनी के रेवेन्यू में 45% का शानदार उछाल Aequs की ओर से जारी वित्तीय नतीजों पर नजर डालें, तो कंपनी का रेवेन्यू शानदार रहा। सितंबर तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू सालाना आधार पर 45.3% उछलकर 409.08 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि एक साल पहले की इसी तिमाही में 281.59 करोड़ रुपये था। एयरोस्पेस और कंज्यूमर दोनों ही सेगमेंट में डिमांड मजबूत रही।

मुनाफे में लगा भारी झटका लेकिन, रिपोर्ट की गई तिमाही के दौरान कंपनी को नेट प्रॉफिट के मोर्चे पर भारी झटका लगा है। सितंबर तिमाही में Aequs का कंसोलिडेटेड नेट लॉस बढ़कर 52.39 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह घाटा महज 20.59 करोड़ रुपये था। हालांकि, पिछली तिमाही के 52.23 करोड़ रुपये के मुकाबले यह लगभग स्थिर रहा है।

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शेयर में आई तेज बिकवाली की सबसे बड़ी वजह कंपनी का EBITDA रहा है। सितंबर 2026 तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 45% घटकर 24.5 करोड़ रुपये रह गया, जो बीते वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 44.3 करोड़ रुपये था। इसका सीधा असर कंपनी के मार्जिन पर पड़ा। EBITDA मार्जिन 1,000 बेसिस प्वाइंट गिरकर 16% से सीधे 6% पर आ गया।

Aequs शेयर प्राइस ट्रेंड हालिया दिनों में स्टॉक में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। पिछले एक हफ्ते में यह 20% और एक महीने में 17% से अधिक टूट चुका है। हालांकि, इस तेज गिरावट के बावजूद लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए यह शेयर पूरी तरह निराश करने वाला नहीं रहा। साल 2026 में अब तक (YTD) यह 47% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। शेयर ने 6 अक्टूबर 2026 को 294.70 रुपये पर 52-वीक हाई छुआ था, जबकि 16 मार्च 2026 को यह 113.30 रुपये के निचले स्तर पर था।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।