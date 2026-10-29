Aeroflex Industries के शेयरों ने लगाई 14% की छलांग, कारोबार 8 गुना बढ़ा, आखिर क्यों खरीदारी के लिए टूट पड़े निवेशक?

Aeroflex Industries Share Prcie: यरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज (Aeroflex Industries) के शेयरों में गुरुवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयरों ने 14 फीसदी की छलांग लगाई। इसके वॉल्यूम में 8 गुना का जोरदार उछाल देखा गया। एयरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर ₹491.65 के पिछले बंद भाव के मुकाबले ₹533.30 पर खुले और 13.7% उछलकर ₹559 के इंट्राडे के हाई लेवल तक पहुंच गए। ऐसा लग रहा है कि ये शेयर लगातार तीसरे सत्र में भी अपनी बढ़त बनाए रखेंगे।

सितंबर तिमाही (Q2FY27) के नतीजे जारी होने के एक दिन बाद, गुरुवार को इस स्टॉक में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। 28 अक्टूबर को एक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही के लिए उसका कंसोलिडेटेड ऑपरेशन से रेवेन्यू (consolidated revenue from operations) सालाना आधार पर (YoY) 87% बढ़कर ₹207.36 करोड़ हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में, कंपनी का राजस्व ₹110.87 करोड़ था। Q2FY27 में नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 157% बढ़कर ₹36.56 करोड़ हो गया, जबकि Q2FY26 में यह ₹14.23 करोड़ था।

कंपनी के बोर्ड ने दी यह मंजूरी इसके अलावा, कंपनी ने घोषणा की कि उसके बोर्ड ने कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हाइड-एयर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (Hyd-Air Engineering Private Limited) के विलय के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने दृष्टि भील (Drashti Bhil) को 28 नवंबर 2026 से तीन साल के लिए कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (KMP) नियुक्त करने को भी मंजूरी दे दी है।

एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के शेयरों ने निवेशकों को कितना दिया रिटर्न एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज ने 2026 में अब तक 185% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले एक साल में इसमें 195% की तेजी आई है। इस दौरान, 14 अक्टूबर को शेयर ने ₹613.50 का 52 हफ्ते का हाई लेवल छुआ, जबकि इस साल 23 जनवरी को यह ₹157.85 के 52 हफ्ते के लो लेवल पर था।

एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत का आगे क्या होगा? AT रिसर्च एंड रिस्क मैनेजर्स के फाउंडर और एनालिस्ट आदित्य ठुकराल ( Aditya Thukral) के अनुसार, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज ने 'हायर हाइज' और 'हायर लो' वाले अपने अपट्रेंड स्ट्रक्चर को तोड़ दिया है। हालांकि, अभी यह स्टॉक सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसमें पॉजिटिव क्रॉसओवर भी दिख रहे हैं, लेकिन बड़े अपट्रेंड के जारी रहने पर फिलहाल संदेह बना हुआ है।

ठुकराल ने आगे कहा कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है और इसके आगे भी जारी रहने की संभावना है, लेकिन इस समय नई खरीदारी के लिए रिस्क-रिवॉर्ड अनुकूल नहीं है। इसकी वजह ये है कि यह स्टॉक अपने ऑल-टाइम हाई से 10% के दायरे के भीतर ट्रेड कर रहा है। उन्होंने कहा कि कि इस स्टॉक के ₹480 से ₹600 के दायरे में ट्रेड करने की उम्मीद है।

कब बुक करें मुनाफा ठुकराल ने आगे कहा कि फलहाल यह स्टॉक 'नो ट्रेडिंग जोन' में है। हालांकि, मौजूदा शेयरधारकों को ₹613.70 के ऑल-टाइम हाई के आसपास अपना मुनाफा बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। जोखिम और मुनाफे का अनुपात (रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो) अनुकूल न होने के कारण, अभी नई खरीदारी से बचना चाहिए। ग्लोब कैपिटल मार्केट में रिसर्च के AVP, विपिन कुमार का कहना है कि इस स्टॉक में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है।

इसमें 'हायर हाई' और 'हायर लो' का एक स्पष्ट क्रम बन रहा है, और यह अपने शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म मूविंग एवरेज, दोनों के ही ऊपर मजबूती से टिका हुआ है। कुमार ने कहा कि चार्ट की इस मजबूत संरचना को देखते हुए मौजूदा लॉन्ग पोजीशन को बनाए रखें और मध्यम अवधि के नजरिए से ₹520- ₹500 के दायरे में गिरावट आने पर और खरीदारी करें। इसमें ₹650 का टारगेट रखा जा सकता है।