Aeroflex Industries के शेयरों ने लगाई 14% की छलांग, कारोबार 8 गुना बढ़ा, आखिर क्यों खरीदारी के लिए टूट पड़े निवेशक?

Aeroflex Industries Share Prcie: यरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज (Aeroflex Industries) के शेयरों में गुरुवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयरों ने 14 फीसदी की छलांग लगाई। इसके वॉल्यूम में 8 गुना का जोरदार उछाल देखा गया। एयरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर ₹491.65 के पिछले बंद भाव के मुकाबले ₹533.30 पर खुले और 13.7% उछलकर ₹559 के इंट्राडे के हाई लेवल तक पहुंच गए। ऐसा लग रहा है कि ये शेयर लगातार तीसरे सत्र में भी अपनी बढ़त बनाए रखेंगे।

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सितंबर तिमाही (Q2FY27) के नतीजे जारी होने के एक दिन बाद, गुरुवार को इस स्टॉक में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। 28 अक्टूबर को एक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही के लिए उसका कंसोलिडेटेड ऑपरेशन से रेवेन्यू (consolidated revenue from operations) सालाना आधार पर (YoY) 87% बढ़कर ₹207.36 करोड़ हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में, कंपनी का राजस्व ₹110.87 करोड़ था। Q2FY27 में नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 157% बढ़कर ₹36.56 करोड़ हो गया, जबकि Q2FY26 में यह ₹14.23 करोड़ था।

कंपनी के बोर्ड ने दी यह मंजूरी इसके अलावा, कंपनी ने घोषणा की कि उसके बोर्ड ने कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हाइड-एयर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (Hyd-Air Engineering Private Limited) के विलय के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने दृष्टि भील (Drashti Bhil) को 28 नवंबर 2026 से तीन साल के लिए कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (KMP) नियुक्त करने को भी मंजूरी दे दी है।

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एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के शेयरों ने निवेशकों को कितना दिया रिटर्न एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज ने 2026 में अब तक 185% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले एक साल में इसमें 195% की तेजी आई है। इस दौरान, 14 अक्टूबर को शेयर ने ₹613.50 का 52 हफ्ते का हाई लेवल छुआ, जबकि इस साल 23 जनवरी को यह ₹157.85 के 52 हफ्ते के लो लेवल पर था।

एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत का आगे क्या होगा? AT रिसर्च एंड रिस्क मैनेजर्स के फाउंडर और एनालिस्ट आदित्य ठुकराल ( Aditya Thukral) के अनुसार, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज ने 'हायर हाइज' और 'हायर लो' वाले अपने अपट्रेंड स्ट्रक्चर को तोड़ दिया है। हालांकि, अभी यह स्टॉक सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसमें पॉजिटिव क्रॉसओवर भी दिख रहे हैं, लेकिन बड़े अपट्रेंड के जारी रहने पर फिलहाल संदेह बना हुआ है।

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ठुकराल ने आगे कहा कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है और इसके आगे भी जारी रहने की संभावना है, लेकिन इस समय नई खरीदारी के लिए रिस्क-रिवॉर्ड अनुकूल नहीं है। इसकी वजह ये है कि यह स्टॉक अपने ऑल-टाइम हाई से 10% के दायरे के भीतर ट्रेड कर रहा है। उन्होंने कहा कि कि इस स्टॉक के ₹480 से ₹600 के दायरे में ट्रेड करने की उम्मीद है।

कब बुक करें मुनाफा ठुकराल ने आगे कहा कि फलहाल यह स्टॉक 'नो ट्रेडिंग जोन' में है। हालांकि, मौजूदा शेयरधारकों को ₹613.70 के ऑल-टाइम हाई के आसपास अपना मुनाफा बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। जोखिम और मुनाफे का अनुपात (रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो) अनुकूल न होने के कारण, अभी नई खरीदारी से बचना चाहिए। ग्लोब कैपिटल मार्केट में रिसर्च के AVP, विपिन कुमार का कहना है कि इस स्टॉक में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है।

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इसमें 'हायर हाई' और 'हायर लो' का एक स्पष्ट क्रम बन रहा है, और यह अपने शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म मूविंग एवरेज, दोनों के ही ऊपर मजबूती से टिका हुआ है। कुमार ने कहा कि चार्ट की इस मजबूत संरचना को देखते हुए मौजूदा लॉन्ग पोजीशन को बनाए रखें और मध्यम अवधि के नजरिए से ₹520- ₹500 के दायरे में गिरावट आने पर और खरीदारी करें। इसमें ₹650 का टारगेट रखा जा सकता है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।