Ambuja Cements का शेयर कितना ऊपर जाएगा? ब्रोकरेज फर्म ने घटाई रेटिंग, जानिए नया टारगेट

Ambuja Cements Share Price Target: अगर आप भी अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के शेयर में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, तो जरा ठहिए। हाल ही में इस शेयर को लेकर ब्रोकरेज फर्म Elara Capital ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में फर्म ने Ambuja Cements के लिए अपनी रेटिंग को घटाकर Accumulate कर दिया है। इसके अलावा टारगेट को भी कम कर दिया है। आइए जानते हैं फर्म ने अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के शेयर के लिए अपनी रेटिंग क्यो गिराई है और नया टारगेट क्या दिया है।

क्या है Ambuja Cements के लिए नया टारगेट? ब्रोकरेज फर्म Elara Capital ने Ambuja Cements के शेयर के लिए ₹411 का नया टारगेट प्राइस दिया है। इससे पहले ₹426 का टारगेट दिया था। ऐसे में फर्म ने टारगेट प्राइस में ₹15 की कटौती की गई है। इसके साथ ही फर्म ने शेयर पर Buy की जगह Accumulate की रेटिंग दी है।

इसका मतलब है कि मौजूदा स्तर पर शेयर में धीरे-धीरे निवेश बढ़ाने की सलाह दी गई है। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी को फिलहाल मांग में कमजोरी, बढ़ती लागत और सीमेंट की कीमतों में उतार-चढ़ाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि 30 अक्टूबर 2026 को Ambuja Cements का शेयर ₹349 पर है। इस हिसाब से अगर शेयर ब्रोकरेज के ₹411 के टारगेट तक पहुंचता है, तो निवेशकों को मौजूदा भाव से करीब 17.77 फीसदी का रिटर्न मिल सकता है।

दूसरी तिमाही में Ambuja Cements का प्रदर्शन कैसा रहा? कंपनी ने दूसरी तिमाही कुछ खास नहीं रही। इस बार रिजल्ट में करीब ₹1,270 करोड़ का कंसोलिडेटेड EBITDA दर्ज किया। ये पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले करीब 28 फीसदी कम रहा। इसके अलावा कंपनी की बिक्री भी कम हुई है। Elara Capital की रिपोर्ट के मुताबिक, EBITDA में गिरावट की प्रमुख वजह सीमेंट की कीमतों का असर, बिक्री की मात्रा में बदलाव और मेंटेनेंस खर्च में बढ़ोतरी रही।

आगे कंपनी के शेयर में क्यों आ सकती है तेजी? Elara Capital की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के सामने चुनौती जरूर हैं, लेकिन है कुछ ऐसे कारक भी हैं जो आने वाले समय में कारोबार को मजबूती दे सकते हैं।

कंपनी के मैनेजमेंट को उम्मीद है कि FY27 की दूसरी छमाही में बिक्री की मात्रा उद्योग की औसत वृद्धि से बेहतर रह सकती है। इसके अलावा कंपनी अपने ईंधन की 60 फीसदी से अधिक जरूरत घरेलू स्रोतों से पूरी कर रही है।

निवेशक क्या करें, खरीदें या करें इंतजार? Elara Capital ने FY27 के लिए Ambuja Cements के EBITDA अनुमान में करीब 2 फीसदी की कटौती की है, जबकि FY28 और FY29 के अनुमानों को पहले जैसा रखा है। ब्रोकरेज ने मार्च 2029 के अनुमानित प्रदर्शन के आधार पर 14 गुना EV/EBITDA वैल्यूएशन रखते हुए टारगेट प्राइस ₹426 से घटाकर ₹411 कर दिया है।

हालांकि, निवेशकों को सीमेंट की मांग में कमजोरी, शेयर की कीमतों पर दबाव और ईंधन की लागत में संभावित बढ़ोतरी जैसे जोखिमों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ब्रोकरेज का टारगेट केवल अनुमान है, इसकी गारंटी नहीं है। निवेश से पहले कंपनी के नतीजों और अपनी जोखिम क्षमता को जरूर ध्यान में रखें।