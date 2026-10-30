Ambuja Cements का शेयर कितना ऊपर जाएगा? ब्रोकरेज फर्म ने घटाई रेटिंग, जानिए नया टारगेट

Ambuja Cements Share Price Target: अगर आप भी अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के शेयर में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, तो जरा ठहिए। हाल ही में इस शेयर को लेकर ब्रोकरेज फर्म Elara Capital ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में फर्म ने Ambuja Cements के लिए अपनी रेटिंग को घटाकर Accumulate कर दिया है। इसके अलावा टारगेट को भी कम कर दिया है। आइए जानते हैं फर्म ने अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के शेयर के लिए अपनी रेटिंग क्यो गिराई है और नया टारगेट क्या दिया है।

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क्या है Ambuja Cements के लिए नया टारगेट? ब्रोकरेज फर्म Elara Capital ने Ambuja Cements के शेयर के लिए ₹411 का नया टारगेट प्राइस दिया है। इससे पहले ₹426 का टारगेट दिया था। ऐसे में फर्म ने टारगेट प्राइस में ₹15 की कटौती की गई है। इसके साथ ही फर्म ने शेयर पर Buy की जगह Accumulate की रेटिंग दी है।

इसका मतलब है कि मौजूदा स्तर पर शेयर में धीरे-धीरे निवेश बढ़ाने की सलाह दी गई है। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी को फिलहाल मांग में कमजोरी, बढ़ती लागत और सीमेंट की कीमतों में उतार-चढ़ाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि 30 अक्टूबर 2026 को Ambuja Cements का शेयर ₹349 पर है। इस हिसाब से अगर शेयर ब्रोकरेज के ₹411 के टारगेट तक पहुंचता है, तो निवेशकों को मौजूदा भाव से करीब 17.77 फीसदी का रिटर्न मिल सकता है।

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दूसरी तिमाही में Ambuja Cements का प्रदर्शन कैसा रहा? कंपनी ने दूसरी तिमाही कुछ खास नहीं रही। इस बार रिजल्ट में करीब ₹1,270 करोड़ का कंसोलिडेटेड EBITDA दर्ज किया। ये पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले करीब 28 फीसदी कम रहा। इसके अलावा कंपनी की बिक्री भी कम हुई है। Elara Capital की रिपोर्ट के मुताबिक, EBITDA में गिरावट की प्रमुख वजह सीमेंट की कीमतों का असर, बिक्री की मात्रा में बदलाव और मेंटेनेंस खर्च में बढ़ोतरी रही।

आगे कंपनी के शेयर में क्यों आ सकती है तेजी? Elara Capital की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के सामने चुनौती जरूर हैं, लेकिन है कुछ ऐसे कारक भी हैं जो आने वाले समय में कारोबार को मजबूती दे सकते हैं।

कंपनी के मैनेजमेंट को उम्मीद है कि FY27 की दूसरी छमाही में बिक्री की मात्रा उद्योग की औसत वृद्धि से बेहतर रह सकती है। इसके अलावा कंपनी अपने ईंधन की 60 फीसदी से अधिक जरूरत घरेलू स्रोतों से पूरी कर रही है।

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निवेशक क्या करें, खरीदें या करें इंतजार? Elara Capital ने FY27 के लिए Ambuja Cements के EBITDA अनुमान में करीब 2 फीसदी की कटौती की है, जबकि FY28 और FY29 के अनुमानों को पहले जैसा रखा है। ब्रोकरेज ने मार्च 2029 के अनुमानित प्रदर्शन के आधार पर 14 गुना EV/EBITDA वैल्यूएशन रखते हुए टारगेट प्राइस ₹426 से घटाकर ₹411 कर दिया है।

हालांकि, निवेशकों को सीमेंट की मांग में कमजोरी, शेयर की कीमतों पर दबाव और ईंधन की लागत में संभावित बढ़ोतरी जैसे जोखिमों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ब्रोकरेज का टारगेट केवल अनुमान है, इसकी गारंटी नहीं है। निवेश से पहले कंपनी के नतीजों और अपनी जोखिम क्षमता को जरूर ध्यान में रखें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।