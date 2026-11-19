Anthropic Share News: क्लाउड की पैरेंट कंपनी एंथ्रोपिक ने आईपीओ से 81.34 अरब डॉलर (करीब 6.8 लाख करोड़ रुपये) जुटा लिए। सिर्फ पांच वर्ष पहले वर्ष 2021 में शुरू हुई यह एआई कंपनी एलन मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) से भी आगे निकल गई जिसने आईपीओ से 75 अरब डॉलर जुटाने का रिकॉर्ड बनाया था। महज 5 महीने पहले जून में स्पेसएक्स ने जो इतिहास रचा था, उसे एक एआई स्टार्टअप ने ध्वस्त कर दिया है।

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अब एंथ्रोपिक दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ बन चुका है। 83 डॉलर प्रति शेयर की कीमत पर उतरी इस कंपनी की कुल मार्केट वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ डॉलर आंकी गई है। यह बताता है कि निवेशक अब भारी-भरकम हार्डवेयर और स्पेस मिशन से ज्यादा तेजी से स्केल होने वाले एआई एल्गोरिदम पर दांव लगा रहे हैं।

एंथ्रोपिक और स्पेसएक्स का दिलचस्प रिश्ता इस मुकाबले का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जिन दो दिग्गजों के बीच नंबर वन बनने की होड़ लगी है, वे असल में एक-दूसरे के बड़े बिजनेस पार्टनर भी हैं। एंथ्रोपिक ने खुद स्पेसएक्स के स्पेस बेस्ड कंप्यूट और इन्फ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के साथ 120.5 अरब डॉलर की एक मेगा डील की है। यानी मस्क की कंपनी का रिकॉर्ड तोड़ने वाली एआई कंपनी काफी हद तक मस्क के ही इन्फ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर है।

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IPO के मामले में एंथ्रोपिक्स ने स्पेसएक्स को पछाड़ दिया (AI Graphic)

बढ़ सकती है भारतीय आईटी कंपनियों की चुनौती एंथ्रोपिक की इस ऐतिहासिक लिस्टिंग का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार, खासकर आईटी सेक्टर और रिटेल निवेशकों की रणनीति पर पड़ने वाला है। टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी भारतीय आईटी दिग्गजों के लिए यह खबर किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। एंथ्रोपिक के एडवांस्ड क्लाउड कोडिंग और एंटरप्राइज एआई टूल्स ने पहले ही पारंपरिक आउटसोर्सिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मार्जिन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है।

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अब आईपीओ और प्राइवेट प्लेसमेंट को मिलाकर जुटाई गई 105 अरब डॉलर की भारी-भरकम पूंजी के साथ कंपनी ग्लोबल एंटरप्राइज क्लाइंट्स को हासिल करने में और आक्रामकता दिखाएगी। ऐसे में भारतीय आईटी कंपनियों के लिए पुराने बिजनेस मॉडल को बचाए रखना और मुश्किल हो सकता है।

आप भी खरीद सकते हैं एंथ्रोपिक के शेयर अगर आप भी दुनिया के सबसे बड़े आईपीओ का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत इसके लिए रास्ता खुला है। इस नियम के अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक एक वित्त वर्ष में 2.50 लाख डॉलर (करीब 2.1 करोड़ रुपये) तक विदेश में निवेश कर सकता है।

आप इंडमनी, वेस्टेड फाइनेंस या अन्य इंटरनेशनल ब्रोकरेज ऐप्स के जरिए अपना यूएस ट्रेडिंग अकाउंट खोलकर सीधे नैसडैक एक्सचेंज पर एंथ्रोपिक के शेयर खरीद-बेच सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अमेरिकी बाजार में फ्रैक्शनल शेयरिंग की सुविधा होने के कारण आप 83 डॉलर के पूरे शेयर के बजाय 1,000 रुपये जैसी छोटी रकम से भी इसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं।

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एंथ्रोपिक में निवेश के ये जोखिम भी रिकॉर्ड तोड़ लिस्टिंग और भारी-भरकम वैल्यूएशन की चमक के बीच निवेशकों को कंपनी की बैलेंस शीट के दूसरे पहलू को भी समझना होगा। हालांकि एंथ्रोपिक का तिमाही राजस्व तेजी से उछलकर 17 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन एआई मॉडल्स को ट्रेन करने और चलाने की लागत उससे भी कहीं ज्यादा है। कंपनी को चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 80.7 अरब डॉलर (करीब 6.7 लाख करोड़ रुपये) का भारी घाटा हुआ है।

इसके अलावा, कंपनी ने भविष्य में डेटा सेंटर और कंप्यूटिंग कैपिसिटी जुटाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 895 अरब डॉलर के भारी-भरकम खर्च की घोषणा कर रखी है। बाजार के जानकार भी स्पेसएक्स का उदाहरण देकर सतर्क रहनेक की जरूरत बता रहे हैं। जून में जब स्पेसएक्स का मेगा आईपीओ आया था, तो शुरुआती उत्साह के बाद उसका शेयर अपने इश्यू प्राइस से नीचे फिसल गया था। ऐसे में केवल सबसे बड़े IPO के शोर में आकर अंधाधुंध दांव लगाने के बजाय मुनाफे की राह और वैल्युएशन के जोखिमों को तौलना बेहद जरूरी है।

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Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। इसमें दिए गए विचार और सुझाव एक्सपर्ट के हैं, मिंट हिंदी के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।