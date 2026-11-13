Anthropic IPO GMP: क्या Anthropic IPO से निवेशकों की होगी चांदी? प्राइस बैंड, वैल्यूएशन, GMP और लिस्टिंग की पूरी डिटेल

Claude AI बनाने वाली Anthropic IPO से करीब 64.4 अरब डॉलर जुटाने की तैयारी में है। प्रस्तावित शेयर मूल्य 70 से 78 डॉलर और संभावित वैल्यूएशन 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक है। आइए इसका लेटेस्ट जीएमपी जानते हैं।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड13 Nov 2026, 12:54 PM IST
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Anthropic IPO का GMP कितना चल रहा है
Anthropic IPO का GMP कितना चल रहा है

Anthropic IPO News: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली कंपनी Anthropic अब शेयर बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है। Claude AI चैटबॉट बनाने वाली इस कंपनी के IPO को लेकर निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कंपनी के शेयरों की मांग उपलब्ध शेयरों के मुकाबले करीब छह गुना तक पहुंच गई है। ऐसे में हर किसी को आईपीओ लगने की संभावना कम हैं। हालांकि कंपनी बैंकर्स मौजूदा निवेशकों को शेयर आवंटित करने में प्राथमिकता देने का प्लान कर रही है।

कितना है Anthropic के आईपीओ का प्राइसबैंड?

Anthropic इस IPO के जरिए करीब 64.4 अरब डॉलर जुटाने की तैयारी में है। वहीं, अलग से होने वाले प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए कंपनी को 26 अरब डॉलर और मिलने की उम्मीद है। इस तरह दोनों सौदों का कुल आकार करीब 90 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। कंपनी ने शेयरों के लिए 70 से 78 डॉलर का प्राइस बैंड प्रस्तावित किया है और उसकी संभावित वैल्यूएशन 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। प्राइस बैंड सामने आने के बाद निवेशकों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि Anthropic IPO का GMP कितना है? शेयर की कीमत क्या होगी? इसकी लिस्टिंग कब होगी और रिटेल निवेशकों के लिए कितने शेयर रिजर्व रखे गए हैं? आइए इन सभी सवालों को विस्तार से समझते हैं।

Anthropic IPO का लेटेस्ट जीएमपी

किसी भी IPO से पहले निवेशकों की नजर GMP यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम पर रहती है।Anthropic IPO की मांग को देखते हुए निवेशकों की नजर इसके जीएमपी पर लगी हुई है। हालांकि, फिलहाल इसका कोई भरोसेमंद और आधिकारिक रूप से सत्यापित GMP आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। बता दें कि भारत की तरह अमेरिका में आईपीओ के लिए कोई सीधे तौर पर ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी ट्रैक करने का सिस्टम नहीं होता। वहां पर लिस्टिंग से पहले शेयरों की हलचल को समझने के लिए इंस्टीट्यूशनल डिमांड, रोड शो के रुझान और फाइनेंशियल मीडिया की खबरों पर ध्यान दिया जाता है।

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कुछ प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां प्री-आईपीओ ट्रेडिंग होती है, लेकिन उसमें आम निवेशकों की पहुंच सीमित होती है। लिस्टिंग पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, यह पूरी तरह से मार्केट सेंटीमेंट, कंपनी की वैल्यूएशन और उस समय टेक सेक्टर के माहौल पर निर्भर करता है।

कंपनी की ओर से दाखिल अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) की फाइलिंग के मुताबिक, कुल 825 मिलियन शेयरों में से करीब 801.35 मिलियन नए शेयर कंपनी जारी करेगी, जबकि लगभग 23.65 मिलियन शेयर मौजूदा शेयरधारकों की ओर से बेचे जाएंगे। इसका मतलब है कि IPO से मिलने वाली पूरी रकम कंपनी के पास नहीं जाएगी। मौजूदा शेयरधारकों द्वारा बेचे जाने वाले शेयरों की रकम उन्हें मिलेगी।

Anthropic IPO की पूरी डिटेल

प्रमुख जानकारीलेटेस्ट डिटेल
कंपनी का नामAnthropic
AI प्रोडक्टClaude AI
IPO फाइलिंग26 अक्टूबर 2026
लेटेस्ट फाइलिंग10 नवंबर 2026
रोडशो की शुरुआत10 नवंबर 2026
प्रस्तावित शेयर प्राइस70-78 डॉलर
कुल शेयर82.5 करोड़
नए शेयर80.13 करोड़
मौजूदा निवेशकों के शेयर2.36 करोड़
IPO का संभावित आकार57.75-64.35 अरब डॉलर
अंडरराइटर का अतिरिक्त विकल्प12.375 करोड़ शेयर
संभावित वैल्यूएशनकरीब 1.4 ट्रिलियन डॉलर
प्रस्तावित टिकरANT
स्टॉक एक्सचेंजNasdaq Global Select Market
लिस्टिंग की संभावित तारीख19-20 नवंबर 2026
फाइनल इश्यू प्राइसअभी घोषित नहीं
GMPभारतीय बाजार जैसा स्थापित GMP सिस्टम नहीं
अलग प्राइवेट प्लेसमेंट26 अरब डॉलर
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Anthropic की कमाई का आंकड़ा

वित्त वर्ष/अवधिरेवेन्यू
202341 मिलियन डॉलर
2024386 मिलियन डॉलर
20254.585 अरब डॉलर
Q1 20264.731 अरब डॉलर
Q2 202611.555 अरब डॉलर
Q3 202616.956 अरब डॉलर
जनवरी-सितंबर 20252.545 अरब डॉलर
जनवरी-सितंबर 202633.242 अरब डॉलर

बता दें कि Anthropic की मई 2026 की फंडिंग राउंड में वैल्यूएशन 965 अरब डॉलर थी। अब प्रस्तावित IPO प्राइस बैंड के आधार पर कंपनी की फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन करीब 1.3 से 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। वहीं, 11 नवंबर की मीडिया रिपोर्टों में 1.5 ट्रिलियन डॉलर या उससे अधिक वैल्यूएशन की संभावना जताई गई थी। हालांकि, आधिकारिक IPO फाइलिंग में अभी 70-78 डॉलर का प्राइस बैंड ही दर्ज है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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