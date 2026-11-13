Anthropic IPO GMP: क्या Anthropic IPO से निवेशकों की होगी चांदी? प्राइस बैंड, वैल्यूएशन, GMP और लिस्टिंग की पूरी डिटेल

Anthropic IPO News: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली कंपनी Anthropic अब शेयर बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है। Claude AI चैटबॉट बनाने वाली इस कंपनी के IPO को लेकर निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कंपनी के शेयरों की मांग उपलब्ध शेयरों के मुकाबले करीब छह गुना तक पहुंच गई है। ऐसे में हर किसी को आईपीओ लगने की संभावना कम हैं। हालांकि कंपनी बैंकर्स मौजूदा निवेशकों को शेयर आवंटित करने में प्राथमिकता देने का प्लान कर रही है।

कितना है Anthropic के आईपीओ का प्राइसबैंड? Anthropic इस IPO के जरिए करीब 64.4 अरब डॉलर जुटाने की तैयारी में है। वहीं, अलग से होने वाले प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए कंपनी को 26 अरब डॉलर और मिलने की उम्मीद है। इस तरह दोनों सौदों का कुल आकार करीब 90 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। कंपनी ने शेयरों के लिए 70 से 78 डॉलर का प्राइस बैंड प्रस्तावित किया है और उसकी संभावित वैल्यूएशन 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। प्राइस बैंड सामने आने के बाद निवेशकों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि Anthropic IPO का GMP कितना है? शेयर की कीमत क्या होगी? इसकी लिस्टिंग कब होगी और रिटेल निवेशकों के लिए कितने शेयर रिजर्व रखे गए हैं? आइए इन सभी सवालों को विस्तार से समझते हैं।

Anthropic IPO का लेटेस्ट जीएमपी किसी भी IPO से पहले निवेशकों की नजर GMP यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम पर रहती है।Anthropic IPO की मांग को देखते हुए निवेशकों की नजर इसके जीएमपी पर लगी हुई है। हालांकि, फिलहाल इसका कोई भरोसेमंद और आधिकारिक रूप से सत्यापित GMP आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। बता दें कि भारत की तरह अमेरिका में आईपीओ के लिए कोई सीधे तौर पर ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी ट्रैक करने का सिस्टम नहीं होता। वहां पर लिस्टिंग से पहले शेयरों की हलचल को समझने के लिए इंस्टीट्यूशनल डिमांड, रोड शो के रुझान और फाइनेंशियल मीडिया की खबरों पर ध्यान दिया जाता है।

कुछ प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां प्री-आईपीओ ट्रेडिंग होती है, लेकिन उसमें आम निवेशकों की पहुंच सीमित होती है। लिस्टिंग पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, यह पूरी तरह से मार्केट सेंटीमेंट, कंपनी की वैल्यूएशन और उस समय टेक सेक्टर के माहौल पर निर्भर करता है।

कंपनी की ओर से दाखिल अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) की फाइलिंग के मुताबिक, कुल 825 मिलियन शेयरों में से करीब 801.35 मिलियन नए शेयर कंपनी जारी करेगी, जबकि लगभग 23.65 मिलियन शेयर मौजूदा शेयरधारकों की ओर से बेचे जाएंगे। इसका मतलब है कि IPO से मिलने वाली पूरी रकम कंपनी के पास नहीं जाएगी। मौजूदा शेयरधारकों द्वारा बेचे जाने वाले शेयरों की रकम उन्हें मिलेगी।

Anthropic IPO की पूरी डिटेल

प्रमुख जानकारी लेटेस्ट डिटेल कंपनी का नाम Anthropic AI प्रोडक्ट Claude AI IPO फाइलिंग 26 अक्टूबर 2026 लेटेस्ट फाइलिंग 10 नवंबर 2026 रोडशो की शुरुआत 10 नवंबर 2026 प्रस्तावित शेयर प्राइस 70-78 डॉलर कुल शेयर 82.5 करोड़ नए शेयर 80.13 करोड़ मौजूदा निवेशकों के शेयर 2.36 करोड़ IPO का संभावित आकार 57.75-64.35 अरब डॉलर अंडरराइटर का अतिरिक्त विकल्प 12.375 करोड़ शेयर संभावित वैल्यूएशन करीब 1.4 ट्रिलियन डॉलर प्रस्तावित टिकर ANT स्टॉक एक्सचेंज Nasdaq Global Select Market लिस्टिंग की संभावित तारीख 19-20 नवंबर 2026 फाइनल इश्यू प्राइस अभी घोषित नहीं GMP भारतीय बाजार जैसा स्थापित GMP सिस्टम नहीं अलग प्राइवेट प्लेसमेंट 26 अरब डॉलर

Anthropic की कमाई का आंकड़ा

वित्त वर्ष/अवधि रेवेन्यू 2023 41 मिलियन डॉलर 2024 386 मिलियन डॉलर 2025 4.585 अरब डॉलर Q1 2026 4.731 अरब डॉलर Q2 2026 11.555 अरब डॉलर Q3 2026 16.956 अरब डॉलर जनवरी-सितंबर 2025 2.545 अरब डॉलर जनवरी-सितंबर 2026 33.242 अरब डॉलर

बता दें कि Anthropic की मई 2026 की फंडिंग राउंड में वैल्यूएशन 965 अरब डॉलर थी। अब प्रस्तावित IPO प्राइस बैंड के आधार पर कंपनी की फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन करीब 1.3 से 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। वहीं, 11 नवंबर की मीडिया रिपोर्टों में 1.5 ट्रिलियन डॉलर या उससे अधिक वैल्यूएशन की संभावना जताई गई थी। हालांकि, आधिकारिक IPO फाइलिंग में अभी 70-78 डॉलर का प्राइस बैंड ही दर्ज है।