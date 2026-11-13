Anthropic IPO: Claude बनाने वाली Anthropic का $64.4 अरब का IPO, भारतीय निवेशक कैसे करें अप्लाई? जानें पूरी डिटेल

Anthropic IPO: 'क्लॉड' (Claude) चैटबॉट बनाने वाली AI कंपनी एन्थ्रोपिक (Anthropic) शेयर बाजार में कदम रखने की तैयारी कर रही है। इससे निवेशकों को तेजी से बढ़ते 'जेनरेटिव AI' (generative AI) सेक्टर में निवेश करने का मौका मिलेगा। एन्थ्रोपिक ने नैस्डैक (Nasdaq) पर 'ANT' टिकर सिंबल के तहत अपने IPO के लिए 82.5 करोड़ 'क्लास A' कॉमन स्टॉक पेश करने का फैसला किया है। इसके लिए प्राइस बैंड 70 से 78 डॉलर तय की गई है। ऊपरी प्राइस बैंड पर इस इश्यू से करीब $64.4 अरब जुटाए जा सकते हैं।

कंपनी का प्रस्तावित टिकर सिंबल 'ANT' होगा। हालांकि, भारतीय निवेशकों के लिए इस आईपीओ में सीधे आवेदन करने का रास्ता फिलहाल सीमित है। इसकी वजह यह है कि एन्थ्रोपिक ने अपने प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय रिटेल आईपीओ कार्यक्रम के लिए जिन देशों और ब्रोकरेज एजेंटों की लिस्ट शेयर की है, उसमें भारत शामिल नहीं है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसने इस इंटरनेशनल रिटेल ऑफर के तहत शेयरों तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए किसी अन्य फर्म या प्लेटफॉर्म को अधिकृत नहीं किया गया है।

Anthropic IPO: क्या भारतीय निवेशक इस मेगा IPO में हिस्सा ले सकते हैं? एन्थ्रोपिक ने अपने 'क्लॉड हेल्प सेंटर' (Claude Help Centre) पर इंटरनेशनल रिटेल ब्रोकरों और सेलिंग एजेंटों की एक लिस्ट शेयर की है। इसके अनुसार, प्रस्तावित रिटेल IPO ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, UK, स्विट्जरलैंड और नौ यूरोपीय देशों (डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन और स्वीडन) में उपलब्ध होगा।

हालांकि, इस लिस्ट में भारत शामिल नहीं है। एन्थ्रोपिक ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि उसने किसी अन्य फर्म या प्लेटफॉर्म को अपने 'इंटरनेशनल रिटेल ऑफरिंग' के तहत शेयरों का प्रचार करने या उन तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत नहीं किया है। नतीजतन, भारतीय रिटेल निवेशकों के पास फिलहाल भारत में किसी अधिकृत मध्यस्थ के माध्यम से एन्थ्रोपिक द्वारा निर्धारित 'इंटरनेशनल IPO' सब्सक्रिप्शन रूट तक पहुंचने का कोई विकल्प नहीं है।

जानिए भारतीय निवेशक एन्थ्रोपिक के शेयर कैसे खरीदें जो भारतीय निवेशक IPO अलॉटमेंट के जरिए शेयर हासिल नहीं कर पाते, उनके पास एक और विकल्प है। 19 नवंबर को नैस्डैक (Nasdaq) पर एन्थ्रोपिक के शेयरों की ट्रेडिंग शुरू होने के बाद उन्हें खरीदा जा सकता है। कंपनी के लिस्ट होने के बाद, पात्र भारतीय निवेशक उन इंटरनेशनल ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के ज़रिए इसके शेयर खरीद सकते हैं जो अमेरिकी इक्विटी बाजारों तक पहुंच मुहैया कराते हैं।

हालांकि, ऐसे निवेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक की 'लिबरलाइज़्ड रेमिटेंस स्कीम' (LRS) के नियमों का पालन करना होगा। इस स्कीम के तहत, कोई भी व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में स्वीकृत विदेशी लेन-देन के लिए 250,000 डॉलर तक की राशि विदेश भेज सकता है।

इन नियमों का करना होगा पालन LRS के तहत पात्र होने का मतलब यह नहीं है कि आप सभी इंटरनेशनल IPO में निवेश कर सकते हैं। निवेशकों को ऐसे इंटरनेशनल ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म या मध्यस्थ का उपयोग करना होगा, जो किसी विशेष IPO में भाग लेने की सुविधा देता हो और भारतीय निवासियों के आवेदन स्वीकार करता हो। इस तरह के निवेश को 'फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट' (FEMA), विदेशी निवेश से जुड़े नियमों और विनियमों, तथा RBI के संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

निवेश करने से पहले लोगों को अपने ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म से एन्थ्रोपिक (Anthropic) शेयरों की उपलब्धता, खाते की पात्रता, ब्रोकरेज फीस, मुद्रा परिवर्तन (currency conversion) शुल्क और अन्य लागू शर्तों के बारे में जानकारी हासिल कर लेना चाहिए। बता दें कि लिस्टिंग के बाद शेयर खरीदना, IPO में हिस्सा लेना दोनों अलग है। सेकेंडरी मार्केट में आने वाले निवेशकों को शेयर मौजूदा बाजार भाव पर खरीदना होगा। यह IPO इश्यू प्राइस से काफी अलग हो सकता है।

भारतीय निवेशक लिस्टिंग के बाद एन्थ्रोपिक के शेयर कैसे खरीदें ? जिन निवेशकों को IPO में शेयर नहीं मिल पाए उनके लिए स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के बाद एन्थ्रोपिक के शेयर खरीदना एक आसान विकल्प हो सकता है। हालांकि, उन्हें ये शेयर मौजूदा बाजार भाव पर खरीदना होगा। लिस्टिंग के दिन बाजार की मांग और सेंटिमेंट के आधार पर यह कीमत IPO की कीमत से काफी अलग हो सकती है।

शेयर खरीदने के लिए इन 5 स्टेप का करें पालन 1. किसी भारतीय इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म या विदेशी ब्रोकर के ज़रिए एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट खोलें, जो US स्टॉक्स तक पहुंच प्रदान करता हो।

2. KYC प्रक्रिया पूरी करें और जरूरी दस्तावेज जमा करें।

3. 'लिबरलाइज़्ड रेमिटेंस स्कीम' (LRS) के तहत, किसी अधिकृत बैंकिंग चैनल के ज़रिए फंड ट्रांसफर करें।

4. ट्रेडिंग शुरू होने पर नैस्डैक (Nasdaq) टिकर सिंबल 'ANT' का इस्तेमाल करके 'एन्थ्रोपिक' (Anthropic) को सर्च करें।

5. मौजूदा मार्केट प्राइस या अपनी मनचाही लिमिट प्राइस पर 'बाय ऑर्डर' (खरीदने का ऑर्डर) दें।