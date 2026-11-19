Anthropic IPO Listing: 'क्लॉड' (Claude) चैटबॉट बनाने वाली अमेरिकी AI कंपनी एन्थ्रोपिक (Anthropic) ने नैस्डैक पर लिस्ट होते ही धमाल मचा दिया। कंपनी के शेयर 19 नवंबर की रात 34 फीसदी प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए हैं। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 2 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया। नैस्डैक पर इतने प्रीमियम पर लिस्ट होने वाली यह पहली अमेरिकी टेक कंपनी बन गई है। कंपनी ने अपना आईपीओ 83 डॉलर प्रति शेयर के भाव पर उतारा था।

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याहू फाइनेंस के अनुसार, कंपनी के शेयर 111.50 डॉलर के भाव पर लिस्ट हुए हैं, जो करीब 34 फीसदी का जबरदस्त रिटर्न है। लिस्टिंग के शुरुआती कारोबार में शेयर में खरीदारी देखने को मिली, हालांकि बाद में कीमत में उतार-चढ़ाव भी आया। अब बाजार की नजर इस बात पर है कि शुरुआती तेजी के बाद शेयर इस स्तर को बनाए रख पाता है या नहीं। खास तौर पर आने वाले दिनों में शेयरों की अतिरिक्त आपूर्ति और शुरुआती निवेशकों की मुनाफावसूली इसकी चाल को प्रभावित कर सकती है।

एन्थ्रोपिक IPO लिस्टिंग पर एक नजर

Particulars Details IPO Price $83 per share Initial Price Band $70–$78 Nasdaq Opening Price $111.50 Listing Premium Around 34% Shares Offered in IPO 980 million Funds Raised Through IPO $81.3 billion Additional Private Placement $26 billion Total Transaction Value $107.3 billion Nasdaq Ticker Symbol ANT Listing Date November 19, 2026

एन्थ्रोपिक का वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हुआ 'क्लाउड' (Claude) AI चैटबॉट बनाने वाली कंपनी, एन्थ्रोपिक (Anthropic) ने एक स्टार्टअप से लेकर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक बनने तक का शानदार सफर तय किया है। एन्थ्रोपिक की शुरुआत 2021 में हुई थी। लगभग छह साल बाद, यह कंपनी करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर के वैल्यूएशन के साथ पब्लिक मार्केट में आ गई है।

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दुनिया भर में केवल 15 ऐसी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। इस क्लब में एन्थ्रोपिक का शामिल होने से पता चलता है कि निवेशकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कितनी बड़ी उम्मीदें हैं।

लिस्टिंग के बाद शेयरों पर क्यों बढ़ सकता है दबाव? एन्थ्रोपिक के शेयर में लिस्टिंग के दिन मजबूत शुरुआत जरूर हुई, लेकिन आगे इसकी कीमत पर अतिरिक्त शेयरों की उपलब्धता का असर पड़ सकता है। कंपनी के प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक, निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के पास मौजूद करीब 31.6 करोड़ शेयर पहले दिन से बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।

इसके अलावा, अलग-अलग निवेशकों के शेयर लॉक-इन अवधि खत्म होने के बाद चरणबद्ध तरीके से बाजार में आ सकते हैं। ऐसे में यदि शुरुआती निवेशक और कर्मचारी मौजूदा ऊंचे भाव पर मुनाफावसूली करते हैं तो शेयर पर बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है। हालांकि, शेयर की मांग मजबूत बनी रहती है तो अतिरिक्त आपूर्ति का असर सीमित भी रह सकता है।

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Nasdaq-100 में एंट्री से मिल सकता है अतिरिक्त सहारा नैस्डैक के नए फास्ट-एंट्री नियमों के तहत, पर्याप्त मार्केट कैप और अन्य पात्रता शर्तें पूरी करने वाली नई लिस्टेड कंपनी को कम से कम 15 कारोबारी दिनों के बाद इंडेक्स में शामिल किए जाने का रास्ता मिल सकता है। फाइनेशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, एन्थ्रोपिक अपने बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन के कारण इस साल के अंत तक पात्रता हासिल कर सकती है। कुछ रिपोर्टों में 21 दिसंबर या उससे पहले इंडेक्स में शामिल होने की संभावना जताई गई है।

भारतीय निवेशक Anthropic के शेयर कैसे खरीद सकते हैं? भारतीय निवेशक अमेरिकी शेयर बाजार में कारोबार शुरू होने के बाद Anthropic के शेयर खरीदने के लिए अंतरराष्ट्रीय निवेश प्लेटफॉर्म या विदेशी ब्रोकरेज खातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत निवेश की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

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Vested के CEO विराम शाह (Viram Shah)के मुताबिक, किसी बड़ी IPO लिस्टिंग के तुरंत बाद पूरी रकम निवेश करने के बजाय धीरे-धीरे निवेश करना उतार-चढ़ाव के जोखिम को संभालने में मदद कर सकता है। निवेशकों को संबंधित प्लेटफॉर्म पर शेयर की उपलब्धता, शुल्क और विदेशी निवेश से जुड़े नियमों की जांच भी करनी चाहिए।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।