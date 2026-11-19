Anthropic Stock Listing: क्लॉड चैटबॉट बनाने वाली कंपनी Anthropic के शेयर बाजार में डेब्यू से पहले निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। कंपनी के शेयर की संभावित ओपनिंग कीमत अब 105 डॉलर प्रति शेयर तक पहुंच गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कंपनी के 83 डॉलर प्रति शेयर के IPO प्राइस से करीब 26.5 फीसदी ज्यादा है।
|विवरण
|कीमत
|IPO प्राइस
|83 डॉलर
|संकेतित ओपनिंग प्राइस
|105 डॉलर
|प्रति शेयर संभावित फायदा
|22 डॉलर
|संभावित लिस्टिंग गेन
|26.5%
हालांकि, 105 डॉलर अभी संकेतित ओपनिंग प्राइस है, अंतिम लिस्टिंग भाव नहीं। शेयर की वास्तविक ट्रेडिंग किस कीमत पर शुरू होगी, यह बाजार में खरीद और बिक्री के ऑर्डर के संतुलन पर निर्भर करेगा।
बता दें कि कंपनी ने शुरुआत में प्रति शेयर 70 से 78 डॉलर का मूल्य दायरा तय किया था। इससे अधिक मूल्य पर शेयर की पेशकश से एआई कंपनियों के शेयर में निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी का पता चलता है।हालांकि, एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग के पद छोड़ने और एआई क्षेत्र में अत्यधिक निवेश के कारण संभावित नुकसान की आशंकाओं से बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है।
|आंकड़ा
|जानकारी
|83 डॉलर
|आईपीओ में एक शेयर की कीमत
|98 करोड़
|कंपनी की ओर से बेचे गए कुल शेयर
|81 अरब डॉलर
|आईपीओ से जुटाई गई रकम
|107 अरब डॉलर
|प्राइवेट प्लेसमेंट से जुटाए गए अतिरिक्त 26 अरब डॉलर को मिलाकर कुल रकम
|1.5 ट्रिलियन डॉलर
|आईपीओ के बाद एंथ्रोपिक का मूल्यांकन
|2,800 कर्मचारी
|अनुमान के मुताबिक कंपनी के इतने मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों के पास कम से कम 10 लाख डॉलर की वेस्टेड इक्विटी हो सकती है (टैक्स से पहले)
एंथ्रोपिक के अनुसार, आईपीओ में कुल 98 करोड़ शेयर पेश किए गए हैं। इनमें से करीब 95.6 करोड़ शेयर कंपनी और शेष मौजूदा शेयरधारकों की ओर से बेचे जा रहे हैं। इस पेशकश से कुल 81 अरब डॉलर जुटाए जा रहे हैं। इसके साथ एंथ्रोपिक ने जून में करीब 75 अरब डॉलर जुटाने वाली स्पेसएक्स को पीछे छोड़ दिया है। सैन फ्रांसिस्को स्थित क्लॉड एआई टूल बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक के शेयर बृहस्पतिवार को नैस्डैक में 'एएनटी' नाम से कारोबार शुरू करेंगे।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.