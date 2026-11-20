34.3% के प्रीमियम के साथ दमदार लिस्टिंग के बाद एंथ्रोपिक के शेयरों में शुक्रवार को बड़ी गिरावट देखी गई। अमेरिकी शेयर बाजार में यह शेयर लिस्टिंग के अगले दिन ही शुरुआती कारोबार में 10.19% टूटकर 87.26 डॉलर के निचले स्तर पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में एंथ्रोपिक के शेयरों ने 92.55 डॉलर का उच्चतम स्तर भी छुआ था। अमेरिकी समयानुसार सुबह 10.09 बजे एंथ्रोपिक का शेयर 6.88% की कमजोरी के साथ 90.48 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था।

तुरंत ठंडा पड़ा निवेशकों का उत्साह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर में वैश्विक स्तर पर हुई बिकवाली ने 'क्लाउड' चैटबॉट बनाने वाली इस कंपनी की स्टॉक मार्केट में शानदार शुरुआत के उत्साह को फीका कर दिया। यह गिरावट उस समय हुई जब अंडरराइटर्स ने 'ग्रीनशू' कहे जाने वाले 'ओवर-अलॉटमेंट ऑप्शन' का इस्तेमाल किया, जिससे बैंकों को आईपीओ के बाद अतिरिक्त शेयर बेचने की अनुमति मिल गई।

एआई शेयरों पर संदेह कायम? एंथ्रोपिक के शेयरों में भारी बिकवाली से यही संकेत मिलता है कि एआई शेयरों पर निवेशकों का भरोसा टिक नहीं रह पा रहा है। गुरुवार को वॉल स्ट्रीट के प्रमुख सूचकांक भारी गिरावट के साथ बंद हुए, फिर शुक्रवार को भी और नुकसान होने के संकेत मिल रहे हैं। एआई क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों पर दबाव दिख रहा है। एनवीडिया और मेटा प्लेटफॉर्म्स के शेयरों में 3% से ज्यादा की गिरावट आई, जबकि अमेजन के शेयर 1% कमजोर हो गए। चिप बनाने वाली कंपनियों एएमडी के शेयरों में 7% जबकि सैनडिस्क के शेयरों में 11% से भी ज्यादा की गिरावट आई, जबकि इंटेल के शेयरों में 4% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई।

एंथ्रोपिक को लेकर निवेशकों के मन में सवाल एंथ्रोपिक की लिस्टिंग को इस सेक्टर के लिए एक संभावित उत्प्रेरक के रूप में देखा गया था। फिलहाल एंथ्रोपिक के शेयरों में उतार-चढ़ाव बने रहने की संभावना है, क्योंकि निवेशक आईपीओ के शुरुआती उत्साह का फिर से आकलन कर रहे हैं। अब वह आकलन करने में जुटे हैं कि क्या एंथ्रोपिक पिछले 12 महीनों की बिक्री के लगभग 40 गुना के अपने मूल्यांकन को बनाए रख पाएगा।

एंथ्रोपिक के शेयरों को लेकर क्या है संभावना? हालांकि, इस साल के आखिर में इस शेयर को सपोर्ट मिल सकता है। इंडेक्स-रीबैलेंस एनालिटिक्स फर्म 'इंट्रोपिक' का अनुमान है कि इंडेक्स-ट्रैकिंग फंड साल के अंत तक इसके 30% तक शेयर खरीद सकते हैं। बहरहाल, निवेशकों की नजर अब अगले वर्ष आने वाले ओपनएआई के संभावित आईपीओ पर है, जो एआई शेयरों की मांग को परखने का एक और मौका हो सकता है।

लिस्टिंग के दिन ही शेयरों में आया था भारी उतार-चढ़ाव ध्यान रहे कि गुरुवार को लिस्टिंग के समय, कंपनी के शेयर अपने आईपीओ प्राइस से 39% तक उछलकर 115.10 डॉलर के स्तर पर पहुंच गए थे। इस तेजी के कारण कुछ समय के लिए एंथ्रोपिक मार्केट वैल्यू के हिसाब से दुनिया की सातवीं सबसे बड़ी पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन गई थी। हालांकि, बाद में शेयर ने अपनी आधी से अधिक बढ़त गंवा दी और अंत में 17% की तेजी के साथ 97.17 डॉलर पर बंद हुआ था।