Apl Apollo Tubes Ltd Share Price Today Fall: शेयर बाजार में सोमवार, 23 नवंबर को जोरदार तेजी के बीच Apl Apollo Tubes Ltd के शेयरों में जोरदार गिरावट आई है। आज बाजार खुलते ही इसके शेयर 10 प्रतिशत नीचे आ गए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर यह स्टॉक 1,955 रुपये के लेवल पर कामकाज के लिए खुला,जबकि शुक्रवार को 2121.60 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। वहीं, कुछ ही मिनटों में यह 10 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 1,909.50 रुपये के लेवल पर आ गया। इसके शेयरों में यह गिरावट एक बड़ी ब्लॉक डील के बाद आई है।

5825 करोड़ की ब्लॉक डील के बाद लुढ़के शेयर दरअसल, कंपनी के लगभग 2.77 करोड़ शेयर या कुल इक्विटी का करीब 10 प्रतिशत एक बड़े ब्लॉक डील में 2,100 रुपये प्रति शेयर के भाव से हाथ बदले हैं। इस डील की कुल कीमत लगभग 5,825 करोड़ रुपये रही। यह सौदा टाटा स्टील के उस ऐलान के बाद हुआ, जिसमें कंपनी ने बताया था कि वह एपीएल अपोलो के एक प्रमोटर ग्रुप से कई किस्तों में शेयर खरीदेगी।

26% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में टाटा स्टील बता दें कि टाटा स्टील APL अपोलो ट्यूब्स में 26.38 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी। कंपनी मौजूदा कुछ शेयरधारकों से लगभग 15,511 करोड़ रुपये में यह हिस्सेदारी लेगी। खरीद की कीमत शुक्रवार को बंद भाव से कम 2,100 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इसके अलावा, टाटा स्टील भारतीय अधिग्रहण नियमों के मुताबिक APL अपोलो में और 26 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर भी लाएगी। अगर ओपन ऑफर पूरी तरह सब्सक्राइब हो जाता है, तो टाटा स्टील की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 52.38 प्रतिशत हो सकती है। इससे कंपनी को APL अपोलो पर बहुमत का नियंत्रण मिल जाएगा।

टटा स्टील क्यों खरीद रही शेयर? यह डील टाटा स्टील की स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स वाले सेगमेंट में मौजूदगी को मजबूत करेगी। इसके साथ ही वैल्यू-एडेड स्टील प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो को बढ़ाएगी। APL अपोलो भारत की सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स बनाने वाली कंपनी है। इन्फ्रास्ट्रक्चर, निर्माण और इंडस्ट्रीटल सेक्टर से डिमांड बढ़ने का इसे फायदा मिला है।