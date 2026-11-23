Apl Apollo Tubes Ltd Share Price Today Fall: शेयर बाजार में सोमवार, 23 नवंबर को जोरदार तेजी के बीच Apl Apollo Tubes Ltd के शेयरों में जोरदार गिरावट आई है। आज बाजार खुलते ही इसके शेयर 10 प्रतिशत नीचे आ गए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर यह स्टॉक 1,955 रुपये के लेवल पर कामकाज के लिए खुला,जबकि शुक्रवार को 2121.60 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। वहीं, कुछ ही मिनटों में यह 10 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 1,909.50 रुपये के लेवल पर आ गया। इसके शेयरों में यह गिरावट एक बड़ी ब्लॉक डील के बाद आई है।

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5825 करोड़ की ब्लॉक डील के बाद लुढ़के शेयर दरअसल, कंपनी के लगभग 2.77 करोड़ शेयर या कुल इक्विटी का करीब 10 प्रतिशत एक बड़े ब्लॉक डील में 2,100 रुपये प्रति शेयर के भाव से हाथ बदले हैं। इस डील की कुल कीमत लगभग 5,825 करोड़ रुपये रही। यह सौदा टाटा स्टील के उस ऐलान के बाद हुआ, जिसमें कंपनी ने बताया था कि वह एपीएल अपोलो के एक प्रमोटर ग्रुप से कई किस्तों में शेयर खरीदेगी।

26% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में टाटा स्टील बता दें कि टाटा स्टील APL अपोलो ट्यूब्स में 26.38 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी। कंपनी मौजूदा कुछ शेयरधारकों से लगभग 15,511 करोड़ रुपये में यह हिस्सेदारी लेगी। खरीद की कीमत शुक्रवार को बंद भाव से कम 2,100 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इसके अलावा, टाटा स्टील भारतीय अधिग्रहण नियमों के मुताबिक APL अपोलो में और 26 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर भी लाएगी। अगर ओपन ऑफर पूरी तरह सब्सक्राइब हो जाता है, तो टाटा स्टील की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 52.38 प्रतिशत हो सकती है। इससे कंपनी को APL अपोलो पर बहुमत का नियंत्रण मिल जाएगा।

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टटा स्टील क्यों खरीद रही शेयर? यह डील टाटा स्टील की स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स वाले सेगमेंट में मौजूदगी को मजबूत करेगी। इसके साथ ही वैल्यू-एडेड स्टील प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो को बढ़ाएगी। APL अपोलो भारत की सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स बनाने वाली कंपनी है। इन्फ्रास्ट्रक्चर, निर्माण और इंडस्ट्रीटल सेक्टर से डिमांड बढ़ने का इसे फायदा मिला है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।