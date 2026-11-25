APL Apollo Tubes Share Price Crash: शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी के बीच बुधवार को भी एपील अपोलो ट्यूब्स (APL Apollo Tubes Ltd) में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यह स्टॉक महज 9 दिनों में 52 वीक हाई से 52 वीक लो पर पहुंच गया। सोमवार 16 नवंबर को शेयर अपने 52-हफ्ते के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा था, वही बुधवार 25 नवंबर को लुढ़ककर अपने 52-हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर आ गया। बुधवार को शेयर 15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,419.5 रुपये के लेवल पर आ गया। इससे पहले सोमवार को भी इस शेयर में 22 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। यह पिछले 20 सालों में इस स्टॉक की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट थी। महज दो कारोबारी सत्रों में यह शेयर 33 प्रतिशत तक टूट चुका है।

शेयरों में क्यों आ रही गिरावट इस शेयर में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे की वजह टाटा स्टील (Tata Steel) के साथ हुई एक बड़ी कॉर्पोरेट डील है। एपील अपोलो ने टाटा स्टील के ट्यूब्स और कलर-कोटेड बिजनेस को 28,000 करोड़ रुपये में खरीदने का ऐलान किया है। जब कोई कंपनी अपनी क्षमता से बड़ा कर्ज लेकर कोई डील करती है, तो उसका सीधा असर कंपनी के मुनाफे और शेयरधारकों को मिलने वाले रिटर्न पर पड़ता है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा (EV/EBITDA) के 24.8 गुना पर किया गया यह अधिग्रहण काफी महंगा है। इस डील के लिए कंपनी को भारी मात्रा में कर्ज लेना होगा, जिससे ब्याज का बोझ बढ़ेगा और भविष्य में कंपनी के रेवेन्यू पर दबाव बनेगा।

ब्रोकरेज 40% घटाया टार्गेट प्राइस इस डील के बाद कई बड़े ब्रोकरेज फर्म्स की रेटिंग सामने आई है, जिन्होंने APL अपोलो ट्यूब के टार्गेट प्राइस में कटौती की है। एक्सिस कैपिटल ने इसे Buy से Sell कैटेगरी में डाल दिया है। इसके साथ ही टार्गेट प्राइस 2,400 रुपये से 40 प्रतिशत घटाकर 1,420 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि बढ़े हुए कर्ज और ब्याज की लागत के कारण फाइनेंशियल ईयर 2028 में कंपनी की प्रति शेयर आय (EPS) 52 प्रतिशत गिरकर 28 रुपये रह सकती है। इसके अलावा बाजार में नए कंपटीटर्स की एंट्री और प्रमोटर के बाहर निकलने की आशंका भी शेयर वैल्यूएशन पर दबाव बना रही है।

वहीं, ICICI सिक्योरिटीज ने इसे Add से हटाकर Sell कर दिया है। इसके साथ ही टार्गेट प्राइस को 2200 रुपये से घटाकर 1345 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक, जब तक यह भारी कर्ज चुकाया या रीफाइनेंस नहीं किया जाता, तब तक कंपनी की कमाई पर निगेटिव असर बना रहेगा।

वहीं, नुवामा ने भी रेटिंग Buy से घटाकर Hold कर दी है और टारगेट प्राइस 2,380 रुपये से कम करके 1,739 रुपये कर दिया है। जानकारों का मानना है कि 2,301 रुपये का ओपन ऑफर प्राइस कुछ समय के लिए शेयर को सपोर्ट दे सकता है, लेकिन ऑफर पूरा होने के बाद इसमें और गिरावट की आशंका है।