APL Apollo Tubes Share Price Crash: शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी के बीच बुधवार को भी एपील अपोलो ट्यूब्स (APL Apollo Tubes Ltd) में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यह स्टॉक महज 9 दिनों में 52 वीक हाई से 52 वीक लो पर पहुंच गया। सोमवार 16 नवंबर को शेयर अपने 52-हफ्ते के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा था, वही बुधवार 25 नवंबर को लुढ़ककर अपने 52-हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर आ गया। बुधवार को शेयर 15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,419.5 रुपये के लेवल पर आ गया। इससे पहले सोमवार को भी इस शेयर में 22 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। यह पिछले 20 सालों में इस स्टॉक की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट थी। महज दो कारोबारी सत्रों में यह शेयर 33 प्रतिशत तक टूट चुका है।

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शेयरों में क्यों आ रही गिरावट इस शेयर में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे की वजह टाटा स्टील (Tata Steel) के साथ हुई एक बड़ी कॉर्पोरेट डील है। एपील अपोलो ने टाटा स्टील के ट्यूब्स और कलर-कोटेड बिजनेस को 28,000 करोड़ रुपये में खरीदने का ऐलान किया है। जब कोई कंपनी अपनी क्षमता से बड़ा कर्ज लेकर कोई डील करती है, तो उसका सीधा असर कंपनी के मुनाफे और शेयरधारकों को मिलने वाले रिटर्न पर पड़ता है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा (EV/EBITDA) के 24.8 गुना पर किया गया यह अधिग्रहण काफी महंगा है। इस डील के लिए कंपनी को भारी मात्रा में कर्ज लेना होगा, जिससे ब्याज का बोझ बढ़ेगा और भविष्य में कंपनी के रेवेन्यू पर दबाव बनेगा।

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ब्रोकरेज 40% घटाया टार्गेट प्राइस इस डील के बाद कई बड़े ब्रोकरेज फर्म्स की रेटिंग सामने आई है, जिन्होंने APL अपोलो ट्यूब के टार्गेट प्राइस में कटौती की है। एक्सिस कैपिटल ने इसे Buy से Sell कैटेगरी में डाल दिया है। इसके साथ ही टार्गेट प्राइस 2,400 रुपये से 40 प्रतिशत घटाकर 1,420 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि बढ़े हुए कर्ज और ब्याज की लागत के कारण फाइनेंशियल ईयर 2028 में कंपनी की प्रति शेयर आय (EPS) 52 प्रतिशत गिरकर 28 रुपये रह सकती है। इसके अलावा बाजार में नए कंपटीटर्स की एंट्री और प्रमोटर के बाहर निकलने की आशंका भी शेयर वैल्यूएशन पर दबाव बना रही है।

वहीं, ICICI सिक्योरिटीज ने इसे Add से हटाकर Sell कर दिया है। इसके साथ ही टार्गेट प्राइस को 2200 रुपये से घटाकर 1345 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक, जब तक यह भारी कर्ज चुकाया या रीफाइनेंस नहीं किया जाता, तब तक कंपनी की कमाई पर निगेटिव असर बना रहेगा।

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वहीं, नुवामा ने भी रेटिंग Buy से घटाकर Hold कर दी है और टारगेट प्राइस 2,380 रुपये से कम करके 1,739 रुपये कर दिया है। जानकारों का मानना है कि 2,301 रुपये का ओपन ऑफर प्राइस कुछ समय के लिए शेयर को सपोर्ट दे सकता है, लेकिन ऑफर पूरा होने के बाद इसमें और गिरावट की आशंका है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।