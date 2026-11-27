APL Apollo Tubes Share Price: स्टील पाइप बनाने वाली दिग्गज कंपनी APL Apollo Tubes के शेयरों पूरे हफ्ते भारी गिरावट के बाद आज जोरदार वापसी की है। आज के शुरुआती कारोबार के दौरान यह 4.2 फीसदी तक की शानदार उछाल दर्ज किया। इस दौरान, निफ्टी 50 सुस्त नजर आया और 0.20 फीसदी की गिरावट के साथ 25,605.35 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं APL Apollo का शेयर 1,544 रुपये के ऊपरी स्तर तक पहुंच गया। सुबह 10:20 बजे के आसपास यह शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 3.3 फीसदी की बढ़त के साथ 1,531 रुपये पर ट्रेड करता दिखा।

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इस खबर के बाद लौटे निवेशक इस शेयर में बाजार नियामक सेबी (SEBI) से जुड़ी एक अहम खबर के बाद तेजी आई है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि SEBI APL Apollo और टाटा स्टील के बीच प्रस्तावित इस बड़ी डील स्ट्रक्चर की जांच कर सकती है। दरअसल, इस पूरी डील में माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के हितों की सुरक्षा और रिलेटेड-पार्टी ट्रांजैक्शन (RPT) के नियमों के पालन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।

क्या है APL Apollo और टाटा स्टील की डील? दोनों कंपनियों के बीच तय समझौते के मुताबिक, पहले चरण में APL Apollo कर्ज लेकर 28,000 करोड़ रुपये में टाटा स्टील के ट्यूब्स और कलर-कोटेड स्टील बिजनेस को खरीदेगी। इसके बाद दूसरे चरण में, टाटा स्टील लगभग 32,267 करोड़ रुपये खर्च करके इस बड़ी हुई कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करेगी। इसके लिए टाटा स्टील प्रमोटर्स से शेयर खरीदेगी और आम शेयरधारकों के लिए ओपन ऑफर लाएगी। इसके अलावा, प्रमोटर्स से जुड़ी कंपनी SG Spectra के साथ कॉन्ट्रैक्ट-मैन्युफैक्चरिंग समझौते को भी इसमें शामिल किया गया है।

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डील पर उठे कई सवाल प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म स्टेकहोल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज (SES) ने इस डील की टाइमिंग और तरीके पर गंभीर सवाल उठाए हैं। SES का मानना है कि 23 नवंबर से ही टाटा स्टील को एक रिलेटेड पार्टी माना जाना चाहिए। संस्था ने यह भी आशंका जताई है कि क्या कड़े नियमों से बचने के लिए जानबूझकर पहली किस्त को 10 फीसदी की लिमिट से नीचे रखा गया था? अब सेबी इसी बात पर विचार कर रहा है कि क्या इस पूरे लेन-देन के अलग-अलग हिस्सों को एक साथ जोड़कर RPT नियमों के दायरे में परखा जाना चाहिए।

जानें एक्सपर्ट की राय बिजनेस स्टैंडर्ड को ग्लोब कैपिटल मार्केट के AVP रिसर्च विपिन कुमार ने बताया, "टाटा स्टील के साथ डील के ऐलान के बाद शेयर में तेज गिरावट आई थी। उनके मुताबिक, मौजूदा लेवल्स पर शेयर के लिए 1,280 से 1,260 रुपये का रेंज एक मजबूत सपोर्ट जोन है। अगर यह शेयर 1,560 रुपये के लेवल के ऊपर टिककर कारोबार करने में कामयाब रहता है, तो शॉर्ट टर्म में इसमें 1,650 से 1,660 रुपये तक की रिकवरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में निवेशकों को जल्दबाजी करने के बजाय सेबी के अगले कदम और बाजार के टेक्निकल लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए।"

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।