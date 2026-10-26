Apollo Micro Systems Share Price: 5 साल में 3500% मुनाफा देने वाले शेयर में 10% का उछाल, जानें क्यों आई तेजी

Apollo Micro Systems Share Price: शेयर बाजार में सोमवार, 26 अक्टूबर को डिफेंस सेक्टर की स्मॉलकैप कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में लगभग 10 का बंपर उछाल आया है। यह बढ़ोतरी कंपनी की ओर से वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही और पहली छमाही के लिए मजबूत वित्तीय नतीजे पेश करने के बाद आया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 390 रुपये के भाव पर कामकाज के लिए खुले ,जबकि शुक्रवार को 374.75 रुपये के भाव पर बंद हुए थे। वहीं, आज ट्रेडिंग सेशन में लगभग 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी के साथ 411 रुपये के भाव पर पहुंच गया।

Apollo Micro Systems Q2 Results वित्तीय वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में कंपनी ने रेवेन्यू में सालाना आधार पर 72.3 प्रतिशत की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की है, जो 388.15 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। इस दौरान EBITDA 87.8% बढ़कर 111.18 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, टैक्स के बाद मुनाफे (PAT) में 53.7 प्रतिशत की जोरदार बढ़ोतरी के साथ 46.15 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने आगे बताया कि चालू वित्त साल की पहली छमाही में रेवेन्यू सालाना आधार पर 78.2% बढ़कर 639.44 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान EBITDA में 64.7% की उछाल आई है और 164.91 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जबकि टैक्स के बाद प्रॉफिट (PAT) में 49.6% की तेजी दर्ज की गई और यह 71.37 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। कंपनी ने 30 सितंबर 2026 को खत्म हुई तिमाही तक के लिए ऑल टाइम हाई कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक 1,765 करोड़ रुपये का दर्ज किया गया।

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड शेयर प्राइस ट्रेंड अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के शेयरों ने व्यापक बाजार के मुकाबले शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि, दिनों में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखा गया है, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन शानदार रहा है। इसके शेयर पिछले 6 महीने में 36 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज किए हैं, जबकि साल 2026 में अब तक 50 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिए हैं। इसके अलावा, पिछले एक साल के दौरान शेयरों ने 41 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की है। वहीं, पांच साल के लॉन्ग टर्म पीरिएड में निवेशक कई गुना रिटर्न पाकर मालामाल हो गए हैं। इस अवधि में निवेशकों को लगभग 3550 प्रतिशत का रिटर्न मिला है।