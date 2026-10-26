Apollo Micro Systems Share Price: 5 साल में 3500% मुनाफा देने वाले शेयर में 10% का उछाल, जानें क्यों आई तेजी

Apollo Micro Systems Share Price: शेयर बाजार में सोमवार, 26 अक्टूबर को डिफेंस सेक्टर की स्मॉलकैप कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में लगभग 10 का बंपर उछाल आया है। यह बढ़ोतरी कंपनी की ओर से वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही और पहली छमाही के लिए मजबूत वित्तीय नतीजे पेश करने के बाद आया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 390 रुपये के भाव पर कामकाज के लिए खुले ,जबकि शुक्रवार को 374.75 रुपये के भाव पर बंद हुए थे। वहीं, आज ट्रेडिंग सेशन में लगभग 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी के साथ 411 रुपये के भाव पर पहुंच गया।

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Apollo Micro Systems Q2 Results वित्तीय वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में कंपनी ने रेवेन्यू में सालाना आधार पर 72.3 प्रतिशत की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की है, जो 388.15 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। इस दौरान EBITDA 87.8% बढ़कर 111.18 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, टैक्स के बाद मुनाफे (PAT) में 53.7 प्रतिशत की जोरदार बढ़ोतरी के साथ 46.15 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने आगे बताया कि चालू वित्त साल की पहली छमाही में रेवेन्यू सालाना आधार पर 78.2% बढ़कर 639.44 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान EBITDA में 64.7% की उछाल आई है और 164.91 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जबकि टैक्स के बाद प्रॉफिट (PAT) में 49.6% की तेजी दर्ज की गई और यह 71.37 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। कंपनी ने 30 सितंबर 2026 को खत्म हुई तिमाही तक के लिए ऑल टाइम हाई कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक 1,765 करोड़ रुपये का दर्ज किया गया।

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अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड शेयर प्राइस ट्रेंड अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के शेयरों ने व्यापक बाजार के मुकाबले शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि, दिनों में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखा गया है, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन शानदार रहा है। इसके शेयर पिछले 6 महीने में 36 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज किए हैं, जबकि साल 2026 में अब तक 50 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिए हैं। इसके अलावा, पिछले एक साल के दौरान शेयरों ने 41 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की है। वहीं, पांच साल के लॉन्ग टर्म पीरिएड में निवेशक कई गुना रिटर्न पाकर मालामाल हो गए हैं। इस अवधि में निवेशकों को लगभग 3550 प्रतिशत का रिटर्न मिला है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।