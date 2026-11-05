Stocks to buy: 60 से 95% तक रिटर्न दे सकते हैं ये दो शेयर, ब्रोकरेज ने बताए कैसे बढ़ेंगे कंपनी के कारोबार

Stock Picks: गिरावट के लंबे दौर के बाद शेयर बाजार में लौटी बहार टिकती हुई दिख रही है। इस सप्ताह हर कारोबारी सत्र की शुरुआत शानदार बढ़त के साथ हो रही है। आज, गुरुवार को भी शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स-निफ्टी में 1.5% से भी ज्यादा की उछाल देखी गई। दूसरी तरफ, कंपनियां अभी दूसरी तिमाही के वित्तीय परिणाम घोषित कर रही हैं। ऐसे में निवेशकों के लिए उचित शेयर चुनने का बड़ा मौका है। इस काम में विभिन्न ब्रोकरेज हाउस भी निवेशकों की मदद कर रहे हैं। आइए आज दो ब्रोकरेज फर्मों की ओर से सुझाए गए दो ऐसे शेयरों पर नजर डालते हैं जिनमें 62 से 95 प्रतिशत तक उछाल आने की संभावना जताई गई है।

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ऐप्टस हाउजिंग फाइनेंस के शेयरों पर बड़ा दांव ब्रोकरेज हाउस चॉइस इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज ने ऐप्टस हाउजिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड के शेयरों में बड़ी अपसाइड देखी है। जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही में कंपनी का एयूएम वार्षिक आधार पर 20.5% जबकि तिमाही आधार पर 3.9% बढ़कर 141.8 अरब रुपये पर पहुंच गया। कंपनी ने इस दौरान 1,153 करोड़ रुपये का लोन बांटा है। कंपनी का होम लोन एयूएम भी तिमाही आधार पर 3.6% जबकि सालाना आधार पर 14.8% बढ़कर 67.6 अरब रुपये हो गया। इस दौरान ऐप्टस ने 18% और 2.5% तिमाही वृद्धि दर से 264.70 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है। कंपनी को ब्याज के शुद्ध आय (NII) ने भी 23% वार्षिक और 5.5% तिमाही वृद्धि हासिल की है।

ब्रोकरेज ने 330 रुपये का दिया टारगेट प्राइस चॉइस का मानना है कि पिछले वित्त वर्ष 2026 से आगामी वित्त वर्ष 2028 तक ऐप्टस के एयूएम में 21.5% जबकि एनआईआई में 17.9% की चक्रवृद्धि दर से वृद्धि होगी। इसकी वजह लोन बांटने में टिकाऊ वृद्धि और प्रोफाइल में अच्छा-खासा विस्तार की संभावना है। ऐप्टस ने हाल में कई नई शाखाएं खोली हैं जिनसे लोन डिस्बर्समेंट में और गति आने की उम्मीद है। चॉइस ने इन्हीं सकारात्मक पहलुओं को देखकर ऐप्टस हाउजिंग फाइनेंस के लिए 330 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। साथ ही उसने 2.4% डिविडेंड यील्ड मिलने की भी संभावना जताई है। यह बुधवार के बंद भाव 206.28 रुपये के मुकाबले 59.97% अपसाइड है।

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खराब रिजल्ट के बाद भी कैमलिन फाइन साइंसेज पर बाय रेटिंग ब्रोकरेज फर्म एक्सिस डायरेक्ट ने कैमलिन फाइन साइंसेज के शेयर पर दांव लगाया है। यह कंपनी स्पेशलिटी केमिकेल सेक्टर में काम करती है। उसने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2FY27) में विभिन्न मोर्चों पर घाटे के आंकड़े पेश किए। कैमलिन फाइन साइंसेज ने 491 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया जो वार्षिक आधार पर 7% की वृद्धि दिखाता है, लेकिन तिमाही आधार पर 5% की गिरावट है। वहीं, 2 करोड़ रुपये की एबिटडा वार्षिक आधार पर 93% जबकि तिमाही आधार पर 73% की बहुत बड़ी गिरावट से मिली है। कंपनी ने जुलाई-सितंबर तिमाही में 30 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया है।

आखिर ब्रोकरेज ने क्यों जताया भरोसा? लेकिन एक्सिस डायरेक्ट ने कंपनी आउटलुक में कहा है कि कैमलिन फाइन साइंसेज का ब्लेंड्स और फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स पोर्फोलियो का विस्तार हो रहा है। वहीं, विनपाई और विटेफर के इंटिग्रेशन से कंपनी अपना वैनिलिन बिजनेस को बढ़ाने की क्षमता रखती है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी क्षमता उपयोग में सुधार, प्रॉडक्ट मिक्स और संचालन कुशलता से मीडियम से लॉन्ग टर्म में मार्जिंस और मुनाफा बढ़ा लेगी। ब्रोकरेज ने कैमलिन फाइन साइंसेज के शेयरों पर बाय रेटिंग देते हुए 145 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। यह बुधवार के बंद भाव 74.15 रुपये के मुकाबले 95.54% का अपसाइड दिखाता है।

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Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। इसमें दिए गए विचार और सुझाव एक्सपर्ट के हैं, मिंट हिंदी के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।