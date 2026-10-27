Ather Energy Share Price: नतीजों के बाद रॉकेट बना एथर एनर्जी का शेयर, 2 दिन में 20% उछला, अभी और आएगी 30% की तेजी?

Ather Energy Share Price Hike: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच मंगलवार, 27 अक्टूबर को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एथर एनर्जी के शेयरों में शानदार उछाल आया है। इसके शेयर पिछले ट्रेडिंग सेशन में 14 प्रतिशत की जोरदार छलांग लगाने के बाद आज फिर से 6 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ गए हैं। एथर एनर्जी के शेयरों में यह खरीदारी वित्तीय वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के नतीजे पेश होने के बाद से देखने को मिल रही है। आज सुबह NSE पर एथर एनर्जी के शेयर 1,607 रुपये के भाव पर कामकाज के लिए खुले, जबकि 6 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी के साथ 1,673.20 रुपये के भाव पर पहुंच गए। वहीं, सोमवार को 1575 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे।

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शेयरों में हाई वैल्यूम के साथ आई तेजी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों पर यह शेयर सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले काउंटर्स में शामिल रहा। आम तौर पर जब किसी शेयर में भारी वॉल्यूम के साथ तेजी आती है, तो यह संकेत होता है कि बड़े संस्थागत निवेशकों से लेकर खुदरा निवेशक तक कंपनी पर भरोसा जता रहे हैं। आज की ताजा उछाल के बाद एथर एनर्जी का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 65,000 करोड़ रुपये के पार चला गया।

2026 में 125% चढ़ा शेयर एथर एनर्जी के शेयर प्रदर्शन को देखें, तो इसने व्यापक बाजार के मुकाबले काफी शानदार प्रदर्शन किया है। एक तरफ जहां बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 इस साल अब तक 13 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट हासिल किया है, वहीं एथर एनर्जी के शेयरों ने 125 प्रतिशत से ज्यादा का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

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पिछले एक महीने में इस शेयर ने लगभग 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है, जबकि 6 महीने की अवधि में निवेशकों को 75 प्रतिशत से ज्यादा का मुनाफा हुआ है। वहीं, पिछले एक साल में 126 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हासिल की है। इसके अलावा, इसका ऑलटाइम रिटर्न 1350 प्रतिशत से ज्यादा का है।

नोमुरा ने बढ़ाया टार्गेट प्राइस एथर एनर्जी के शेयर में आ रही इस उछाल की सबसे बड़ी वजह कंपनी के दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे और उसके बाद विदेशी ब्रोकरेज फर्मों की आई पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं। प्रमुख ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने नतीजों के तुरंत बाद अपने टारगेट प्राइस में बढ़ोतरी कर दी है। नोमुरा ने एथर एनर्जी पर अपनी Buy रेटिंग को बरकरार रखते हुए इसका टार्गेट प्राइस 1,926 रुपये से बढ़ाकर 2,070 रुपये प्रति शेयर तय किया है। यह नया टार्गेट सोमवार के बंद भाव से लगभग 31 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़त का संकेत है।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।