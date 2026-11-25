Ather Energy Share Price Today: शेयर बाजार में आज बड़ी बढ़त के बीच एथर एनर्जी के शेयरों में बिकवाली का माहौल है। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर दोपहर 12 बजे तक के कारोबार में एथर एनर्जी का शेयर 91.4 रुपये (4.61% ) तक सस्ता होकर 1,887.80 रुपये की कीमत तक गिर गया। हालांकि, इसने तब तक के इंट्राडे ट्रेड में 1,993.80 रुपये का सर्वोच्च स्तर भी देखा, लेकिन यह बढ़त टिक नहीं पाई और इसका कारोबार लाल निशान में ही चल रहा है। दोपहर 12.30 बजे यह शेयर (4.41%) यानी 87.20 अंक की गिरावट के साथ 1,892 के स्तर पर कामकाज कर रहा था।
पिछले वर्ष 6 मई को शेयर बाजार में लिस्ट हुई एथर एनर्जी के शेयरों ने कितना धाकड़ प्रदर्शन किया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वर्ष 21 जनवरी को 589 रुपये के निचले स्तर से उठकर बीते 16 नवंबर को 2,021.50 रुपये का सर्वोच्च स्तर छू लिया था। एथर एनर्जी के शेयरों ने 10 महीने से कुछ कम दिनों में ही 243% की मजबूती हासिल कर ली।
हालिया कारोबारी सत्रों पर गौर करें तो एथर एनर्जी उन शेयरों में शामिल है जिसने बीते एक महीने में ही 30 से 50 प्रतिशत तक का रिटर्न दे चुका है। लिस्ट होने के बाद से इस शेयर का रिटर्न टाइमलाइन बेहद आकर्षक रहा है। बीते एक वर्ष में इसने 177.55% तो इस वर्ष अब तक 157.43% का रिटर्न दिया है। वहीं, एक महीने में एथर एनर्जी के शेयरों में 37.76% की तेजी आई है। तो क्या आज की गिरावट एथर एनर्जी के शेयरों में खरीदारी का अच्छा मौका है?
मिंट हिंदी के इसी सवाल पर रेलीगेयर ब्रोकिंग में रिसर्च के एसवीपी अजित मिश्रा ने कहा कि हां, यह शेयर निवेश के लिहाज से आज भी आकर्षक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को 1,840 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकार एथर एनर्जी के शेयर खरीद लेने चाहिए। उन्होंने इस शेयर के लिए 2,150 रुपये का टारगेट प्राइस दिया। यानी एथर एनर्जी के शेयर 13.88% की तेजी के साथ 262 रुपये का रिटर्न दे सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि एथर एनर्जी के शेयरों के लिए बाय दि डिप (Buy the dip) की स्ट्रैटिजी सही है।
एथर एनर्जी ने 30 सितंबर को समाप्त हुई तिमाही में 1,530 करोड़ रुपये की कुल आय अर्जित की थी। बीती तिमाही में कंपननी ने घाटे से उबरकर पहली बार 1.50 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया। दोपहिया-तिपहिया वाहनों के कारोबार की इस कंपनी की आय हर तिमाही में बढ़ रही है और घाटा अब मुनाफे में बदल चुका है।
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टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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