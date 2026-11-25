Ather Energy Share Price Today: शेयर बाजार में आज बड़ी बढ़त के बीच एथर एनर्जी के शेयरों में बिकवाली का माहौल है। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर दोपहर 12 बजे तक के कारोबार में एथर एनर्जी का शेयर 91.4 रुपये (4.61% ) तक सस्ता होकर 1,887.80 रुपये की कीमत तक गिर गया। हालांकि, इसने तब तक के इंट्राडे ट्रेड में 1,993.80 रुपये का सर्वोच्च स्तर भी देखा, लेकिन यह बढ़त टिक नहीं पाई और इसका कारोबार लाल निशान में ही चल रहा है। दोपहर 12.30 बजे यह शेयर (4.41%) यानी 87.20 अंक की गिरावट के साथ 1,892 के स्तर पर कामकाज कर रहा था।
पिछले वर्ष 6 मई को शेयर बाजार में लिस्ट हुई एथर एनर्जी के शेयरों ने कितना धाकड़ प्रदर्शन किया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वर्ष 21 जनवरी को 589 रुपये के निचले स्तर से उठकर बीते 16 नवंबर को 2,021.50 रुपये का सर्वोच्च स्तर छू लिया था। एथर एनर्जी के शेयरों ने 10 महीने से कुछ कम दिनों में ही 243% की मजबूती हासिल कर ली।
हालिया कारोबारी सत्रों पर गौर करें तो एथर एनर्जी उन शेयरों में शामिल है जिसने बीते एक महीने में ही 30 से 50 प्रतिशत तक का रिटर्न दे चुका है। लिस्ट होने के बाद से इस शेयर का रिटर्न टाइमलाइन बेहद आकर्षक रहा है। बीते एक वर्ष में इसने 177.55% तो इस वर्ष अब तक 157.43% का रिटर्न दिया है। वहीं, एक महीने में एथर एनर्जी के शेयरों में 37.76% की तेजी आई है। तो क्या आज की गिरावट एथर एनर्जी के शेयरों में खरीदारी का अच्छा मौका है?
मिंट हिंदी के इसी सवाल पर रेलीगेयर ब्रोकिंग में रिसर्च के एसवीपी अजित मिश्रा ने कहा कि हां, यह शेयर निवेश के लिहाज से आज भी आकर्षक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को 1,840 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकार एथर एनर्जी के शेयर खरीद लेने चाहिए। उन्होंने इस शेयर के लिए 2,150 रुपये का टारगेट प्राइस दिया। यानी एथर एनर्जी के शेयर 13.88% की तेजी के साथ 262 रुपये का रिटर्न दे सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि एथर एनर्जी के शेयरों के लिए बाय दि डिप (Buy the dip) की स्ट्रैटिजी सही है।
एथर एनर्जी ने 30 सितंबर को समाप्त हुई तिमाही में 1,530 करोड़ रुपये की कुल आय अर्जित की थी। बीती तिमाही में कंपननी ने घाटे से उबरकर पहली बार 1.50 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया। दोपहिया-तिपहिया वाहनों के कारोबार की इस कंपनी की आय हर तिमाही में बढ़ रही है और घाटा अब मुनाफे में बदल चुका है।
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