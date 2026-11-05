Auto Stocks Rally: क्रूड की गिरावट से ऑटो सेक्टर को मिला एक्सीलेटर, निफ्टी ऑटो 3% उछला, अशोक लीलैंड ने लगाई 9% की छलांग

Auto Stocks Today: शेयर बाजार में गुरुवार, 5 नवंबर को ऑटो कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और ग्लोबल मार्केट से मिले सकारात्मक संकेतों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। इसका असर यह रहा कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीब 3% चढ़ गया। यह NSE पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला सेक्टोरल इंडेक्स बन गया। यह तेजी ब्रॉडर मार्केट उछाल के बीच देखने को मिली है।

Advertisement

अमेरिका में मध्यवधि चुनाव के नतीजों के बाद टैरिफ में ढील देने की उम्मीदें बढ़ी हैं। इधर कच्चे तेल में भारी गिरावट आई है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 2.9 फीसदी या 761 अंक उछलकर 27,2656 पर पहुंच गया। इसने बेंचमार्क निफ्टी 50 से बेहतर प्रदर्शन किया, जिसमें सुबह के कारोबार के दौरान 1.7 फीसदी की बढ़त देखने को मिली।

इन शेयरों में तूफानी तेजी सेक्टर की इस तेजी में अशोक लीलैंड सबसे आगे रहा। इसके शेयर 9 फीसदी उछलकर 168 रुपये पर पहुंच गए। इसके बाद मारुति सुजुकी रही, जिसके शेयर 4.7 फीसदी बढ़कर 12,556 रुपये हो गए। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) के शेयर 4.5 फीसदी चढ़कर 291 रुपये पर पहुंच गए, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में 3.4 फीसदी की बढ़त देखने को मिली और वे 3,063 रुपये पर आ गए। निफ्टी 50 पर सबसे ज्यादा बढ़त हासिल करने वालों में मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स पीवी और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी शामिल थे।

Advertisement

इन शेयरों ने भी मचाया धमाल अन्य प्रमुख बढ़त वाले शेयरों में हुंडई मोटर इंडिया शामिल है, जो 3.3 फीसदी बढ़कर 2,132 रुपये पर पहुंच गया। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल का शेयर 3.1 फीसदी बढ़कर 165 रुपये पर आ गया। आयशर मोटर्स 2.5 फीसदी बढ़कर 7,610 रुपये, टीवीएस मोटर कंपनी 2.5 फीसदी बढ़कर 4,440 रुपये और यूनो मिंडा 2.4 फीसदी बढ़कर 1,226 रुपये पर पहुंच गए।

भारत फोर्ज, हीरो मोटोकॉर्प और बॉश के शेयरों में भी तेजी रही, जिनमें से प्रत्येक में 1.5-2 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। वहीं, बजाज ऑटो के शेयरों में 0.1 फीसदी की गिरावट आई, जबकि ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया के शेयरों में 0.6 फीसदी की कमी आई।

आज ऑटो शेयरों में क्यों आई तेजी ऑटोमोबाइल शेयरों में यह तेजी, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट और अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद निवेशकों के सेंटिमेंट में आए बदलाव के साथ हुई है। आज एशियाई बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 1.03 फीसदी गिरकर 93.65 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। बुधवार को इसमें लगभग 9 फीसदी की भारी गिरावट आई थी।

Advertisement

ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसी उम्मीदें बढ़ रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को चुनावों में जो झटके लगे हैं, उनसे अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध और अधिक बढ़ने का खतरा कम हो सकता है। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) फ्यूचर्स भी 1.29 फीसदी गिरकर 86.98 डॉलर पर आ गया। इस हफ्ते अब तक ब्रेंट क्रूड में लगभग 20 फीसदी की गिरावट आ चुकी है।

कच्चे तेल की कीमतों में कमी से महंगाई घट सकती है कच्चे तेल की कीमतों में कमी से महंगाई का दबाव कम हो सकता है, परिवहन लागत घट सकती है और उपभोक्ताओं का भरोसा भी बढ़ सकता है, जिससे ऑटोमोबाइल की मांग को बढ़ावा मिल सकता है। ऊर्जा की कीमतों में लगातार गिरावट से निर्माताओं को भी लॉजिस्टिक्स और कुछ इनपुट लागतों में कमी के जरिए राहत मिल सकती है। अमेरिकी चुनाव के नतीजों से अमेरिकी व्यापार नीतियों में संभावित बदलावों की उम्मीदें भी जगी हैं।

Advertisement

एशियाई बाजारों में ऑटो शेयरों ने भरी हुंकार कई एशियाई बाजारों में ऑटोमोबाइल शेयरों में तेजी आई, क्योंकि निवेशकों ने टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर कंपनियों से अपना पैसा निकालकर पारंपरिक उद्योगों और उपभोक्ता-केंद्रित व्यवसायों में लगाना शुरू कर दिया है। जापानी वाहन निर्माता कंपनियों टोयोटा मोटर और होंडा मोटर के शेयरों में लगभग 5-5 प्रतिशत की बढ़त देखी गई।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।